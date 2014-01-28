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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Chrome'un iOS için beklenen güncellemesi yayınladı

5 yıl
2,6b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Chrome'un iOS için beklenen güncellemesi yayınladı
Sektörün parlak isimlerinden Google'ın hem mobil hem de masaüstü tarafta beğenilen internet tarayıcısı Chrome, beklenen özelliklerine Android sonrası iOS tarafında da kavuştu.
Yayınlanan yeni sürümüyle Chrome'un iOS uygulaması artık "veri kullanımını düşür" seçeneği sayesinde eskiye oranla çok daha tutumlu olabiliyor. Bu seçenek ile girilen internet siteleri Google'ın sunucularında sıkıştırılarak kullanıcılara tekrar gönderiliyor ve böylece belirtildiği kadarıyla %50 oranında tasarruf sağlanabiliyor. İsteğe bağlı olarak kapatılabilen bu özellik yanında ayrıca internet sayfalarını diğer farklı dillere çevirme desteğiyle gelen uygulama, güncellenen sekme sayfasıyla da arama noktasında çok daha faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Google'ın ücretsiz olarak sunulan Chrome internet tarayısına buradan ulaşabilirsiniz.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2014/01/chrome-for-ios-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reliq 5 yıl
Chrome iyide çok zorluyor sistemi, geçen lg g2 ile 6 farklı tarayıcı ile test yaptım aynı sayfada. Scroll ve pitch to zoom yaparken işlemci kullanımı aşırı artıyor, 4 çekirdekte 2.2 ghz de çalışıyor bu basit işlemleri yaparken ve akıcı değil. Gömülü gelen tarayıcı hepsinden daha iyi, iki çekirdek kullanıyor ve bu işlemlerde 0.9 ile 1.9 arasında gidip geliyor nadiren 3. çekirdek çalışıyor. İnternetten tasarruf yapmak istersem chrome kullanıyorum diğer türlü gömülü tarayıcıyı kullanmaktayım, pil dostu ve akıcı.
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