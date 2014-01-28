Google Chrome'un iOS için beklenen güncellemesi yayınladı

Sektörün parlak isimlerinden Google'ın hem mobil hem de masaüstü tarafta beğenilen internet tarayıcısı Chrome, beklenen özelliklerine Android sonrası iOS tarafında da kavuştu.

Yayınlanan yeni sürümüyle Chrome'un iOS uygulaması artık "veri kullanımını düşür" seçeneği sayesinde eskiye oranla çok daha tutumlu olabiliyor. Bu seçenek ile girilen internet siteleri Google'ın sunucularında sıkıştırılarak kullanıcılara tekrar gönderiliyor ve böylece belirtildiği kadarıyla %50 oranında tasarruf sağlanabiliyor. İsteğe bağlı olarak kapatılabilen bu özellik yanında ayrıca internet sayfalarını diğer farklı dillere çevirme desteğiyle gelen uygulama, güncellenen sekme sayfasıyla da arama noktasında çok daha faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Google'ın ücretsiz olarak sunulan Chrome internet tarayısına buradan ulaşabilirsiniz.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2014/01/chrome-for-ios-update.html