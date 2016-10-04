Google Daydream gözlükleri tanıtıldı

Google’ın mobil sanal gerçeklik alanında standartları belirlemek üzere tanıttığı Daydream adındaki platformun üzerinden yaklaşık olarak 4 ay geçti ancak ciddi manada bir üretici desteği göremedik. Google bu işe referans olmak amacıyla ilk adımı attı ve sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Google’ın sektöre ilk adımı CardBoard adındaki basit bir gözlük aksesuarı ile olmuştu. Çok ucuz olan ve farklı tasarımlara yol gösteren CardBoard, hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı başardı. Daydream View adındaki gözlük ise çıtayı oldukça yukarı çekiyor.

Daha hafif ve havanın gireceği tekstil malzemelerinden imal edilen Daydream View, telefonu stand kısmına oturtarak klipsi taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor. Bildiğimiz sanal gerçeklik gözlüklerinden farklı olarak modelde bir de kablosuz kumanda yer alıyor.

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Bluetooth üzerinden telefona bağlanan kontrolcü bir ivme ölçer barındırıyor. Bu sayede hem kumanda üzerindeki butonlarla hem de el hareketleri ile içerikleri kontrol edebiliyorsunuz veya örneğin resim çizebiliyorsunuz.

İçerik kısmında Google zaten oldukça deneyimli. Street View, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi pek çok platform sanal gerçeklik desteği sunuyor. Bu bakımdan kullanıcılar kendilerini geniş bir içerik havuzu içerisinde bulacaklar.

Daydream bir standart olarak geliştirildiği için gözlük ve kontrolcü kombinasyonunu muhtemelen ilerleyen aylarda daha fazla firmada görebileceğiz. Cardboard modeline göre daha gelişmiş ve isabetli bir konsept sunan Daydream görünüşe göre Gear VR gibi rakipleri zorlayacak. Gözlüğün fiyatı 79$ belirlenmiş ve satışlara Kasım ayında başlanıyor.