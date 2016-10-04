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Google Pixel: Yeni telefonlara merhaba deyin

Google’ın Nexus olarak yıllar önce başlattığı referans akıllı telefon projesi artık Pixel adıyla yoluna devam ediyor. Yeni Pixel telefonlarda Google’ın ağırlığı daha fazla hissedilecek.
2 yıl
11,4b
1
201
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Pixel: Yeni telefonlara merhaba deyin

Nihayet merakla beklenen gün geldi ve gelenek olduğu üzere bir sonbahar günü Google’ın yeni akıllı telefonları resmiyet kazandı. Bu yıl Google telefonlar üzerinde biraz daha ağırlığını koyuyor ve bundan dolayı da isim değişikliğine gidiyor.

Bugüne kadar Google Nexus olarak bildiğimiz akıllı telefonlar artık Google Pixel olarak isimlendirilecek. Aslında telefonları HTC üretiyor ancak Google, tüketiciye ağırlığı olduğunu anlatabilmek amacıyla Pixel ismini koymayı uygun görmüş. Google’ın tasarım ve yazılım tarafında etkili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi üretici firmanın logosu telefonlarda yer almıyor.

Google’ın yeni Pixel telefonları günümüz amiral gemi şartlarına uygun olarak konfigüre edilmiş. Seri içerisinde iki farklı model var ve ikisi de HTC tarafından üretildi. Pixel ve Pixel XL adındaki telefonlar boyutlarına göre bazı farklılıklar içeriyor.

Google Pixel

Serinin küçük telefonu olan Google Pixel’de 5 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Modelin çerçevesi metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım ise yarı metal yarı cam. Yine arka kısımda G logosu ve parmak izi okuyucu görülüyor.

Yüzde 10 daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB/128GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu, Exynos yonga setinden vazgeçti"

Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde Sony IMX378 arka sensör OIS ile desteklenmiş ve 4K video kaydı yapabiliyor. 8MP çözünürlüğünde ön sensör daha büyük piksel boyutlarına sahip ve böylece karanlık ortamlarda daha iyi çekim yapabiliyor. Ayrıca OIS desteği de bulunuyor. Batarya olarak 2770mAh kapasite uygun görülmüş ve hızlı şarj ile desteklenmiş. Yine USB Tip-C bağlantısı karşımıza çıkıyor.

Google Pixel XL

Ailenin büyüğü Google Pixel XL modelinde ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Yine Gorilla Glass 4 kaplama mevcut. Modelin yine çerçevesi metal ve arka kısmı da cam kaplama. Bunun dışında G logosu ve parmak izi okuyucu yerini koruyor.

Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB/128GB dahili depolama seçenekleri, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler olan modelin bataryası bu kez 3450mAh kapasitesine yükselmiş. Yine hızlı şarj mevcut.

Yeni seride IP53 sertifikası bulunuyor. Yani belirli bir açıdan su sıçramalarına karşı dayanıklı olarak geliştirilmiş. Seride hatalardan arınmış Android 7.1 sürümünün kullanıldığını görüyoruz.

 

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JabbaWockeeZ 2 yıl en beğenilen
Ekran kasa orani ve çerçeveler
1 Yanıt Yanıtla +86
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Das Boot 2 yıl
$649 etiketten sonra takip etmedim.
1 Yanıt Yanıtla +42
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agabeyts 2 yıl
Şimdi önden iphone'u andırıyo desem kızarlar ??
1 Yanıt Yanıtla +38
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devcitybg 2 yıl
Tasarım büyük hayal kırıklığı
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srsy 2 yıl
En düşük haliyle minimum 3 bin ₺ olacak telefon. Kimse bana bu tasarıma, sırf google güncelleme verecek vs kamerası en iyi diye çok iyi demesin. Kahkaha sebebi.
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Flowles 2 yıl
Desenize telefon türkiyede ölü dogacak :D
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muRTah 2 yıl
Her şey iyi güzel de... 2770 mAh batarya nedir Allah aşkına?
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Mr. Jingles 2 yıl muRTah
Batarya az görünse de şöyle bir durum var. Normalde 2K ekranlı ve 5.3-5.5 inç civarı boyutları olan cihazlar 3000 mAh civarı. Fakat bu modelin ekran çözünürlüğü daha düşük. 2K ekranlı bir modele göre %43.75 daha düşük çözünürlük var. Aradaki çözünürlük farkı 1612800 piksel. Çözünürlük farkı bile yaklaşık olarak 953*1692 piksellik bir çöznünürlüğe denk geliyor. Ekran boyutu da daha küçük olduğu için dengeleyici olacaktır diye düşünüyorum.
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El_domingo 2 yıl
Guzel kıyaslanmıs hepsinin kendine gore artı ve eksileri var..sahsen fiyatından dolayı turkiyede tercihim s7 edge olur..:D

gsmarena.com/...

epey.com/...
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Guest-C302EA147 2 yıl
O kadar ozellik katiyorlar icine sonra bataryaya bakiyorsun insanin morali bozuluyor. Teknolojide nerelere gelmisiz hala 3000-3500 batarya koyuyorlar.
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spenx01 2 yıl
Tasarım Iphone 2g
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Kirk Lee 2 yıl
Ekran kasa oranı 4yıl önceki Nexus 4'e çok yakın. Yarı cam arka kısım da hiç hoş durmuyor. Tam anlamıyla hüsran.
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darbelux 2 yıl
önden bakınca bir tek bana mı "giriş seviyesi telefon" imajını veriyor..
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Halah_Sumul 2 yıl
pek başarılı gözükmüyor. googledan daha iyisini beklerdim.
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su_şişesi 2 yıl
Tuşlar dijitalmi?
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