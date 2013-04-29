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Google Drive, tablo ve sunular için çevrimdışı düzenleme desteği ile güncellendi

6 yıl
370
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Drive, tablo ve sunular için çevrimdışı düzenleme desteği ile güncellendi

Google'ın çevrimiçi belge düzenleme ve bulut depolama platformu olan Drive, bir süredir dökümanlar için çevrimdışı düzenleme desteği sunmaktaydı. Yerel önbellekte saklanan çevrimdışı düzenleme verileri, internet bağlantısı geldiğinde otomatik olarak senkronize olmaktaydı.

Google bu özelliği şimdi tablolar, sunular ve çizimler için de sunmaya başladı. Artık çevrimdışı iken tablolar ve sunular üzerinde çalışmaya devam edebilirken, yeni çizim dosyası açarak çalışmak da mümkün oluyor. 

Google yeni güncellemeyi önümüzdeki günlerde bölge bölge yayınlamaya devam edecek. Kullanıcılar çevrimdışı desteği aktive edebilmek için Drive anasayfasında Daha Fazla menüsü ve ardından Çevrimdışı seçeneğini seçerek Drive Chrome web uygulamasını kurmanız gerekiyor. Ardından çevrimdışı desteğini aktif etmeniz gerekiyor.

Destek sadece Chrome tarayıcı veya Chrome işletim sistemi için geçerli. Ayrıca Google+ içerisinden profil fotoğraflarını çekebilme, grup sohbeti ve anonim kullanıcılar için hayvan ile ilişkili resimler şeklinde diğer yenilikler de güncelleme ile sunulacak.

http://www.androidauthority.com/google-drive-offline-sync-197682/ Yorum Yaz
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