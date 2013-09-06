Google Drive uygulaması güncellendi

Google, bulut servisi Google Drive’ın iOS uygulamasını güncelledi. Yeni güncelleme Google’ın son dönemde uygulamalarında sıkça gördüğümüz kart tipi yerleşim arayüzünü Google Drive uygulamasına getiriyor.

Arayüz değişikliğinin yanı sıra dosyaları küçük resimler ile görüntüleyebilme, yatay ekran dosya görüntüleme ve düzenleme, dosya bağlantılarını daha rahat kopayalama ve dosyalar arasında daha rahat arama yapabilme gibi özellikler, yeni güncellemenin sundukları arasında yer alıyor.

Google Drive’ın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.