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Google Drive'a akıllı paylaşım seçenekleri geldi

Google Drive'da dosya paylaşımını daha da kolaylaştıracak önemli yenilikler yapıldı. Arama devi süreci daha da pratikleştirmek için Erişim Kontrolcüsü aracını güncelledi.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Drive'daki Erişim Kontrolcüsü (Access Checker) aracı yeni işlevler sunacak şekilde güncellendi. Artık kullanıcıların, sadece doğru kişilere dosyalarına erişim izni vermesini kolaylaştıracak yeni akıllı paylaşım seçenekleri sunuluyor.
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Google, en son güncellemeyle, kullanıcıların Google Drive üzerinden paylaştıkları dosyalara kimin erişmesi gerektiğini görmesini kolaylaştırdığını söylüyor. Arama devine göre, Erişim Kontrolcüsü arayüzü artık belirli bir dosyaya erişimi olmayan kişilerin isimlerini veya e-posta adreslerini gösterecek.

Dosyalara erişmesi gerekenler tahmin edilecek

Google bahsi geçen aracın artık bir dosyaya kimin erişmesi gerektiğini tahmin edeceğini ve akıllıca sadece bu kişilerle paylaşmanızı sağlayacağını söylüyor. Erişim Kontrolcüsü ayrıca, Team Drive'daki dosyalar da dahil olmak üzere daha fazla dosya türünü destekleyecek. Bu özelliklerin hem G Suite yöneticilerine hem de son kullanıcılara sunulacağını belirtelim.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/04/smarter-sharing-of-files-with-updated.html Yorum Yaz
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volki32r 1 yıl
yandex disk kadar alanı yok maalesef.
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Ulfast 1 yıl volki32r
Abooovv...
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