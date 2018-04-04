Xiaomi Black Shark'ın tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi tarafından finanse edilen Black Shark Technologies, ilk oyun odaklı akıllı telefonunu 13 Nisan'da lanse edecek. Şirket tanıtım tarihini Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo aracılığı ile açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak"

Yayınlanan görsel, akıllı telefonun Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanacağını gösteriyor. Yani Razer’ın en yeni oyun odaklı akıllı telefonuna doğrudan rakip olması beklenen cihaz için geri sayım başlamış durumda.

Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek

Geçtiğimiz günlerde telefonun bazı özellikleri internete sızdırılmıştı. Cihazın üç farklı varyantla gelmesi bekleniyor. Başlangıç modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunarken, orta model 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak. En üst varyantın ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile donatılacağı söyleniyor.

Şirket yakında çıkacak olan akıllı telefonunun Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceğini doğruladı. Cihaz daha önce Geekbench ve Antutu gibi kıyaslama platformlarında da görünmüştü. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çalışacağı belirtilen akıllı telefonun 18:9 görüntü oranına sahip 1080x2160 piksel çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bekleniyor. Tabi bunun yanında Razer Phone'la rekabet edebilmesi için 120 hz tazeleme hızı sunması da şart.

https://weibo.com/xiaomikeji?profile_ftype=1&is_all=1#_rnd1522767263926