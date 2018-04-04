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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Black Shark'ın tanıtım tarihi belli oldu

Razer'ın oyun odaklı akıllı telefonuna rakip olması beklenen Xiaomi Black Shark'ın lansman tarihi açıklandı. İşte Xiaomi'nin yaklaşan oyuncu telefonuyla ilgili son detaylar.
1 yıl
2,5b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi tarafından finanse edilen Black Shark Technologies, ilk oyun odaklı akıllı telefonunu 13 Nisan'da lanse edecek. Şirket tanıtım tarihini Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo aracılığı ile açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak"
Yayınlanan görsel, akıllı telefonun Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanacağını gösteriyor. Yani Razer’ın en yeni oyun odaklı akıllı telefonuna doğrudan rakip olması beklenen cihaz için geri sayım başlamış durumda.

Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek

Geçtiğimiz günlerde telefonun bazı özellikleri internete sızdırılmıştı. Cihazın üç farklı varyantla gelmesi bekleniyor. Başlangıç modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunarken, orta model 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak. En üst varyantın ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile donatılacağı söyleniyor.
Şirket yakında çıkacak olan akıllı telefonunun Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceğini doğruladı. Cihaz daha önce Geekbench ve Antutu gibi kıyaslama platformlarında da görünmüştü. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çalışacağı belirtilen akıllı telefonun 18:9 görüntü oranına sahip 1080x2160 piksel çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bekleniyor. Tabi bunun yanında Razer Phone'la rekabet edebilmesi için 120 hz tazeleme hızı sunması da şart.

https://weibo.com/xiaomikeji?profile_ftype=1&is_all=1#_rnd1522767263926 Yorum Yaz
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480mrt 1 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Kore çöplerinden çok daha kaliteli.
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Guhong01 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
Şu çin çöpünü de abarta abarta uzaya çıkardınız
Bu telefonun tek avantajı ucuz olması birkaç yıl sonra bu çöpü 1000 dolara satmaya çalışacak

Bilmem biliyor musun ama xiaomi yeni bir marka değil, yılların markası ve fiyatlarını genel anlamda korumayı başaran ender bir firma. Çöp dediğin cihazlardan birini dahi eline alıp inceledin mi merak ediyorum. Sen ne dersen de adamlar şuan ekran çerçeve oranlarında korkunç iyi gidiyorlar, laptop alanında da yakın zamanda ortalığı alt üst edecekler demedi deme, sadece distribütör kanalı iyi değil şuanda. Xiaomi nin nerdeyse her ürünü elimden geçti.
Jon SNOW 37Şu çin çöpünü de abarta abarta uzaya çıkardınızBu telefonun tek avantajı ucuz olması birkaç yıl sonra bu çöpü 1000 dolara sat...
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Kefelon 1 yıl
İşte oyuncu telefonu dediğin böyle olur. Gamepad'i, tuşları her şeyi hazır. Eğer yukarıdaki görsel gerçekleşirse "Oyuncu" kavramını ilk defa bir firmanın doğru anladığını göreceğiz.
Oyun oynamayı hiç sevmem. Telefonu geçtim bilgisayarda bile oynamam ama sektörün tek düzeleşmiş telefonlarından sonra ilk defa böyle farklı bir cihaz görünce baya heyecanlandım. Eğer böyle çıkarsa oyun oynamadığım halde alırım bu telefonu. Uzun yıllardır farklı telefon göremiyorduk.
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napolyon94 1 yıl
300-350 euro desede alsak :))
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gizanagi 1 yıl
Buradaki asıl çöp, sebep belirtmediğin için, senin mesajın.
Not: Burada markayı savunmak gibi bir amacım yok ama sebepsiz karalama yapana da cevap vermek lazım.
Ekleme: Bu arada, bu bildiğin Matrimax iPlay; yani fake.
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huseyincarnege 1 yıl
fanlı filan yapsınlar bari :)
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Grand_Alexander 1 yıl
oyun konsolu yada oyun telefonu için fark etmez sadece SoC bölümü değiştirilebilir bir yapı kurmaları mümkün olmaz mı acaba... Ekran dahil diğer tüm bileşenler sabit olsun (modem, wifi, bluetooth vb chipleri dahil) ardunio'lardaki o geniş arabirim gibi sabit bir arabirimle SoC'a bağlantı sağlansın bize sadece o SoC özel bir kart şeklinde satılsın... Playstation 5-6-7-8 hep aynı olsun görüntüde ama işlem yeteneği arttırılabilsin... tabiki 4K yada 8K geçişinde cihazın tamamı değişebilir ama en az 2-3 nesil sadece SoC değiştirerek gidebiir...
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Optimus Bayram 1 yıl
millet bu çin çöpü ile gözünü açmaya başladı.
2000Tl'lik telefonunun muadili 3500-4000Tl olunca insan şaşırıyor tabiki...
huaweisiydi xiaomisiydi oneplusıydı çinliler piyasayı yavaştan ele geçirmeye başladılar zaten.
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Whippoorwill 1 yıl
Çin çöpüne muhtaç edenler utansın hocam.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Şu çin çöpünü de abarta abarta uzaya çıkardınız
Bu telefonun tek avantajı ucuz olması birkaç yıl sonra bu çöpü 1000 dolara satmaya çalışacak
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480mrt 1 yıl Jon SNOW 37
Kore çöplerinden çok daha kaliteli.
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sniper23 1 yıl Jon SNOW 37
Bence siz linç edilmeyi hazır olun
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Guhong01 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
Şu çin çöpünü de abarta abarta uzaya çıkardınız
Bu telefonun tek avantajı ucuz olması birkaç yıl sonra bu çöpü 1000 dolara satmaya çalışacak

Bilmem biliyor musun ama xiaomi yeni bir marka değil, yılların markası ve fiyatlarını genel anlamda korumayı başaran ender bir firma. Çöp dediğin cihazlardan birini dahi eline alıp inceledin mi merak ediyorum. Sen ne dersen de adamlar şuan ekran çerçeve oranlarında korkunç iyi gidiyorlar, laptop alanında da yakın zamanda ortalığı alt üst edecekler demedi deme, sadece distribütör kanalı iyi değil şuanda. Xiaomi nin nerdeyse her ürünü elimden geçti.
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Guest-F5DFA3868 1 yıl
bakalım fiyat ne olacak
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tobepeople 1 yıl Guest-F5DFA3868
Normal olanı; 30.000 hint Rupisi(1720TL) olacakmış, 256 GB hafızalı modeli ise 40.000 hint rupisi o da 2450 TL ediyor: Ancak orada xiaomi note 5 için 12.000 hint rupisi iken bizde 1200 TL civarı. Buna mahsuben fiyatı 3000 Rupi/1720 TL için en iyi ihtimalle 2500-3000 Arasında bir yerlerde olur! Özetle Rupi=10/1TL dersek 12000 Rupi bize 1200 TL geldiğine göre 30.000 Rupi için 3000 TL ve 40.000 Rupi için de 4000 TL fiyat olur!
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