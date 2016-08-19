Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti

Google’ın kısa bir süre önce ülkemizde de kullanıma sunulan görüntülü konuşma uygulaması Duo, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Uygulama kısa sürede en çok indirilenler listesinin en tepesine yerleşti.
2 yıl
8b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti
Tam Boyutta Gör

Google’ın Facetime'a rakip olarak hazırladığı öne sürülen yeni görüntülü ve sesli konuşma uygulaması Duo, ilk etapta kısıtlı bir bölgede kullanıma açılmıştı. Kullanabilmek için bulunduğunuz bölgeyi değiştirmeniz gereken yazılım artık ülkemizde de kullanılabilir durumda. Kısa sürede önemli bir ivme yaratan ve bir çok kullanıcının akıllı telefonunda kendine yer bulan uygulama en çok indirilenler listesinde de tepeleri zorlamaya başladı.

Android ve iOS platformlarında yer alan Google Duo, Google Play Store’da son dönemin popüler oyunu Pokemon Go’dan daha yüksek bir indirilme sayısına ulaşmayı başardı. Android tarafında en çok indirilen ücretsiz yazılım olan Duo, AppStore tarafındaysa nispeten daha zayıf bir yükseliş yaşıyor. Uygulama AppStore’da sosyal ağlar kategorisinde otuzuncu sırada yer alıyordu.

Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti
Son derece basit bir arayüzü bulunan ve birkaç tıklama ile arama yapabildiğiniz uygulamanın fark yaratan yönü ise “knock knock” özelliği. Bu işlev sayesinde karşı taraf sizi aradığında ekranda arayan kişinin video görüntüsünü ekranda görebiliyorsunuz ve açıp açmamaya ona göre karar veriyorsunuz. Tıpkı kapı çaldığında dürbünden bakmak gibi. Bu özelliğin aktif kullanımda hem arayan hem de aranan kullanıcıda nasıl bir his uyandıracağı da merak konusu.


Google Duo'yu telefonunuza duo.google.com bağlantısını kullanarak indirebilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 2 yıl en beğenilen
1 saat önce bildirim geldi bana da yükledim direk. Oldukça pratik duruyor, tutar umarım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sabah moonwalk keyfi 2 yıl
Çok güzel indirdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
çok pratik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
User Friendly 2 yıl
Kesinlikle gerekliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 2 yıl
dostlar bu mu messenger mi? şimdi messenger ile aynı işi görüyorsa boş yere yer kaplamasın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihbulut95 2 yıl
Bilgisayar versiyonuda yayınlanırsa süper olur. Facetime'da bilgisayar ile telefon arasında çok kolay görüntülü arama yapabiliyorum. Bunda da olursa tamamdır :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu'da Google'ın Gücü işte...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 2 yıl
önkayıt olmuştum, çıktığı an nesaj geldi indirdim, çok güzel olmuş zaten istediğin birşeydi çünkü skypetan bıkmıştım gerek hafiflik ve kalitesiyle 4/4lük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 yıl
Facebook messenger'ın görüntü kalitesi ve fps'si düşüktü bakalım bu daha verimli görüntü aktarımı yapabilecek mi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Tüm android telefonlara youtube, gmail gibi ön yüklü şekilde gelmediği sürece zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgardaaa 2 yıl
İndirenlere 1 gb internet hediye ediyorlar galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl
Whatsapp görüntülü konuşma getirse daha iyi olur. Kullanıcısı daha yaygın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyru 2 yıl
WhatsApp görüntülü konuşmayı ne kadar geç getirirse o kadar kullanıcı kaybeder.Google bunu tuttursa burdan yürür.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, google duo ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor 2 yıl Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor 2 yıl Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor 2 yıl Razer ManO'War "Hafif Dev" kablosuz oyuncu kulaklığını inceliyoruz 2 yıl Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu 2 yıl Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası 2 yıl Motorola, Samsung’u hırsızlıkla suçluyor 2 yıl Google, yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor 2 yıl Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor 2 yıl Lityum-metal ile bataryalar iki kat daha fazla kapasite sunabilecek 2 yıl Asus ZenWatch 3 için en kaliteli görsel karşınızda 2 yıl 2si1 "Fiziği mükemmel" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı 2 yıl Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz 2 yıl Intel’den hepsi bir arada sanal gerçeklik gözlüğü konsepti 2 yıl Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak 2 yıl HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı 2 yıl 4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali 2 yıl Airbus'tan otonom uçan taksiler geliyor 2 yıl Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti Sonraki Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı 2 yıl Ford 2021'e kadar tam otonom aracını yollara çıkarmayı planlıyor 2 yıl Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi başladı 2 yıl iPhone 7 Plus prototipi elimizde: Tasarım incelemesi 2 yıl PES 2017′nin oyun içi videosu ve demo tarihi yayınlandı 2 yıl Samsung Gear Fit 2 raflara çıkıyor 2 yıl Google Chrome'da kaldırılan "Backspace" tuşunu geri getirin 2 yıl Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi 2 yıl IDF 2016 fuarında yeni G.Skill bellekler ve hız aşırtma rekoru 2 yıl Dünyanın ilk drone parkı DJI Arena açıldı 2 yıl TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı 2 yıl Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek 2 yıl Koşu pistlerindeyiz "Milli koşucu Zeynep Aydemir" ile söyleşi 2 yıl Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi 2 yıl KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey! 2 yıl Deus Ex GO indirmeye sunuldu 2 yıl MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı 2 yıl Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim