Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti

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Google’ın Facetime'a rakip olarak hazırladığı öne sürülen yeni görüntülü ve sesli konuşma uygulaması Duo, ilk etapta kısıtlı bir bölgede kullanıma açılmıştı. Kullanabilmek için bulunduğunuz bölgeyi değiştirmeniz gereken yazılım artık ülkemizde de kullanılabilir durumda. Kısa sürede önemli bir ivme yaratan ve bir çok kullanıcının akıllı telefonunda kendine yer bulan uygulama en çok indirilenler listesinde de tepeleri zorlamaya başladı.

Android ve iOS platformlarında yer alan Google Duo, Google Play Store’da son dönemin popüler oyunu Pokemon Go’dan daha yüksek bir indirilme sayısına ulaşmayı başardı. Android tarafında en çok indirilen ücretsiz yazılım olan Duo, AppStore tarafındaysa nispeten daha zayıf bir yükseliş yaşıyor. Uygulama AppStore’da sosyal ağlar kategorisinde otuzuncu sırada yer alıyordu.

Son derece basit bir arayüzü bulunan ve birkaç tıklama ile arama yapabildiğiniz uygulamanın fark yaratan yönü ise “knock knock” özelliği. Bu işlev sayesinde karşı taraf sizi aradığında ekranda arayan kişinin video görüntüsünü ekranda görebiliyorsunuz ve açıp açmamaya ona göre karar veriyorsunuz. Tıpkı kapı çaldığında dürbünden bakmak gibi. Bu özelliğin aktif kullanımda hem arayan hem de aranan kullanıcıda nasıl bir his uyandıracağı da merak konusu.





duo.google.com bağlantısını kullanarak indirebilirsiniz. Google Duo'yu telefonunuzabağlantısını kullanarak indirebilirsiniz.