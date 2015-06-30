Google Earth 10. yılını 2 yeni özellik kazanarak kutladı

Google Earth ilk yayınladığı dönemde büyük ilgi odağı olmuş ve kullanıcılara uydudan çekilmiş görüntüler ile birlikte dünyayı gezme imkanı sunmuştu. Bugün 10. doğum gününü kutlayan yazılım bu süre içerisinde kazandığı bir çok özelliğe yeni iki tane daha ekledi.

Bu özelliklerden ilki olan Voyager yalnızca masaüstü sürümde kullanılabiliyor. Bu özelliğin temel amacı ise dünya üzerinde çekilen en yeni ve en ilginç görüntüleri kullanıcılara ulaştırabilmek. Yeni özellik bu görüntüleri Street View, Earth View, 3D şehirler, Uydu görüntü güncellemeleri ve "Gezi görselleri" diyebileceğimiz 5 ana kategori altında kullanıcılara sunuyor.

Bunun dışında Earth View (Dünya Manzaraları) isimli resim koleksiyonu da güncellendi. Google her bir kıtadan en az 1500 çarpıcı manzara görüntüsünün bu galeriye eklenerek koleksiyon çok daha büyük bir hale getirilmiş durumda. Gerçekten insanı hayrete düşüren görüntülerin yayınladığı bu koleksiyona Google Earth yazılımını indimeden earthview.withgoogle.com adresinden veya Chrome - Earth View eklentisinden ulaşabilirsiniz.