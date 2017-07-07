Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak

Google Earth, bu yılın Nisan ayında yeni bir tasarıma sahip olurken aynı zamanda 3D geçiş, tarayıcı desteği, Şanslı Hissediyorum zarları gibi yeni özellikleri kazanmıştı. Eklenen yeniliklerden biri de Sesame Street, BBC Earth, NASA gibi iş ortaklarının desteğiyle eşi benzeri olmayan deneyimler sunan Voyager (Gezgin) bölümüydü.

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Google Çarşamba günü, hikaye anlatım platformu Voyager'a canlı içerik beslemeleri eklediğini açıkladı. Yani Google Earth artık dünya genelindeki seçkin konumlardan canlı video yayınları sunacak. Yeni özellikle birlikte izleyiciler artık farklı yerlerdeki etkinlikleri canlı olarak izleme şansına sahipler. Yayınların başladığı ilk yer ise Alaska'daki Katmai Ulusal Parkı oldu.

beş kamera yerleştirilmiş durumda. Bu kameralar aracılığıyla yapılan canlı yayınları izleyerek kahverengi ayıların, Brooks nehrinin üzerinden atlayan somon balıklarını nasıl avladıklarını görmek mümkün. İçeriğin tamamına Doğa harikası parkın çevresine biri su altında olmak üzereyerleştirilmiş durumda. Bu kameralar aracılığıyla yapılan canlı yayınları izleyerek, Brooks nehrinin üzerinden atlayannasıl avladıklarını görmek mümkün. İçeriğin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.