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Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak

Google Earth'e eklenen canlı video desteğiyle artık kullanıcılar farklı konumlardaki etkinlikleri canlı olarak izleyebilecekler. İlk canlı yayınlar Katmai Ulusal Parkı'ndan yapılmaya başlandı.
1 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Google Earth, bu yılın Nisan ayında yeni bir tasarıma sahip olurken aynı zamanda 3D geçiş, tarayıcı desteği, Şanslı Hissediyorum zarları gibi yeni özellikleri kazanmıştı. Eklenen yeniliklerden biri de Sesame Street, BBC Earth, NASA gibi iş ortaklarının desteğiyle eşi benzeri olmayan deneyimler sunan Voyager (Gezgin) bölümüydü.
 
Ayrıca Bkz. "Milli klavyeye TSE tescili"
Google Çarşamba günü, hikaye anlatım platformu Voyager'a canlı içerik beslemeleri eklediğini açıkladı. Yani Google Earth artık dünya genelindeki seçkin konumlardan canlı video yayınları sunacak. Yeni özellikle birlikte izleyiciler artık farklı yerlerdeki etkinlikleri canlı olarak izleme şansına sahipler. Yayınların başladığı ilk yer ise Alaska'daki Katmai Ulusal Parkı oldu.
 
Doğa harikası parkın çevresine biri su altında olmak üzere beş kamera yerleştirilmiş durumda. Bu kameralar aracılığıyla yapılan canlı yayınları izleyerek kahverengi ayıların, Brooks nehrinin üzerinden atlayan somon balıklarını nasıl avladıklarını görmek mümkün. İçeriğin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

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Jeopol 1 yıl
Cok guzel olur. Zaten youtube altyapisina sahipler.
Ben gercek zamanli uydu goruntuleri ne zaman yayinlanir onu merak ediyorum.
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DSG1 1 yıl
Bir orman alanları geri kaldı, bu teçhizatların doğaya zararı olup olmayacağını bırakalım insanlar hafta sonları veya yazın adam alacak çoluğu çocuğu pikniğe gidecek mesela adam atlet vs rahat şeyler giymek isteyebilir bir bakıcaksın arabadan inince naklen yayın yapılıyor, hele çoluk çocuğun tableti varsa oradan der aaa baba bak biz diye yani insan uzaklaşmaya kafa dinlemeye gidecek insanlar seni izliyor bütün bunları bırak inzivaya bile çekilemeyecek mi insan iki dakika yalnız kalamayacak mı bunları sırf doğa içinde söylemiyorum bu tür yayınlar arttıkça bir gün lavabomuza kadar girecek herifler böyle olmamalı nedir bu her şeyi kayıt altına almak.
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jeofizikci 1 yıl DSG1
DSG1
Bir orman alanları geri kaldı, bu teçhizatların doğaya zararı olup olmayacağını bırakalım insanlar hafta sonları veya yazın adam alacak çoluğu çocuğu pikniğe gidecek mesela adam atlet vs rahat şeyler giymek isteyebilir bir bakıcaksın arabadan inince naklen yayın yapılıyor, hele çoluk çocuğun tableti varsa oradan der aaa baba bak biz diye yani insan uzaklaşmaya kafa dinlemeye gidecek insanlar seni izliyor bütün bunları bırak inzivaya bile çekilemeyecek mi insan iki dakika yalnız kalamayacak mı bunları sırf doğa içinde söylemiyorum bu tür yayınlar arttıkça bir gün lavabomuza kadar girecek herifler böyle olmamalı nedir bu her şeyi kayıt altına almak.

Hocam alaska türkiyenin 2-3 kat büyüklüğünde 700bin nüfüsü olan bir yer, yani herkese bolca yer var, zeytinburnu sahili ile karıştırmayın. ufak bir kameranında doğaya zarar vereceğini zanetmem.
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kasova 1 yıl
Doğal parklar içerisinde yapılan yayınlar doğal yaşamı bozmayacaksa sonuna kadar destekliyorum projeyi, güzel olabilir.
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