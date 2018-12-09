Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı

İlk tanıtıldığında Files Go olarak adlandırılan ve şu an Google Files ismiyle sunulan dosya yöneticisi yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Google Files, dosyalarınızı daha iyi organize eden ve temizleme önerileri gibi akıllı özellikleriyle oldukça beğenilen bir uygulama olmaya başladı.

USB bellek desteği

Akıllı telefonunuza taktığınız USB bellekleri Google Files üzerinden dosya paylaşımı amacıyla kullanmanız mümkün değildi. Uygulamaya gelen son güncelleme ile artık taktığınız USB belleği görebilecek ve telefonunuzla bellek arasında dosya aktarımı yapabileceksiniz. Tabii ki bu işlemler için Android telefonunuzda USB OTG (On-The-Go) özelliğinin bulunması gerekiyor. Yeni güncellemede bazı hataların giderildiğinden ve klasörlerin yapılarını tam görebilme özelliğinin de eklendiğinden bahsedilmiş.

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Google Files tanıtılalı neredeyse bir yıl oldu ve 50 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip. Verdiği akıllı dosyalama önerileriyle kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış gibi. Sürekli eklenen özellikler ile de daha iyi bir hale geliyor. Örneğin birkaç ay önce cihazlar arası internet olmadan 490 Mb/sn hızlara varan dosya paylaşımı yeteneği kazanmıştı. Sadece Android telefonlara özel olan uygulamaya aşağıda bulunan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.

Google Files: Google Play

https://9to5google.com/2018/12/07/files-by-google-usb-otg-folder-update/