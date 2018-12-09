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Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı

Google’un oldukça beğenilen dosya yöneticisi Google Files yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. En son gelen güncelleme ile artık telefonunuza taktığınız USB belleklere dosya aktarabileceksiniz.
5 ay
5,3b
1
18
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı
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İlk tanıtıldığında Files Go olarak adlandırılan ve şu an Google Files ismiyle sunulan dosya yöneticisi yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Google Files, dosyalarınızı daha iyi organize eden ve temizleme önerileri gibi akıllı özellikleriyle oldukça beğenilen bir uygulama olmaya başladı.

USB bellek desteği

Akıllı telefonunuza taktığınız USB bellekleri Google Files üzerinden dosya paylaşımı amacıyla kullanmanız mümkün değildi. Uygulamaya gelen son güncelleme ile artık taktığınız USB belleği görebilecek ve telefonunuzla bellek arasında dosya aktarımı yapabileceksiniz. Tabii ki bu işlemler için Android telefonunuzda USB OTG (On-The-Go) özelliğinin bulunması gerekiyor. Yeni güncellemede bazı hataların giderildiğinden ve klasörlerin yapılarını tam görebilme özelliğinin de eklendiğinden bahsedilmiş.

Ayrıca Bkz. "Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı"

Google Files tanıtılalı neredeyse bir yıl oldu ve 50 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip. Verdiği akıllı dosyalama önerileriyle kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış gibi. Sürekli eklenen özellikler ile de daha iyi bir hale geliyor. Örneğin birkaç ay önce cihazlar arası internet olmadan 490 Mb/sn hızlara varan dosya paylaşımı yeteneği kazanmıştı. Sadece Android telefonlara özel olan uygulamaya aşağıda bulunan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.

Google Files: Google Play


https://9to5google.com/2018/12/07/files-by-google-usb-otg-folder-update/ Yorum Yaz
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sertacaygun 5 ay en beğenilen .PanxeR.
Profildeki Apple logosuna bakacak olursak, Android'le çok alakanız yok hocam belli ki. Bu özellikler hatta daha da fazlası zaten senelerdir Android'de var. Sadece Google tarafından değil de, 3. parti uygulama geliştiricileri tarafından sunuluyor. :)
Profildeki Apple logosuna bakacak olursak, Android'le çok alakanız yok hocam belli ki. Bu özellikler hatta daha da fazlası zaten senelerdir Android'de var. Sade...
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RaptorFX 5 ay
Bu uygulamaya aynı ağı kullanarak adres çubuğuna ip yazıp telefona bağlanma özelliği de geldi mi? Asus telefonlarda kendi dosya yöneticisinde var ve bazen çok işe yarayabiliyor.
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Yazılımcı Online 5 ay
Asistanı türkçe yapacaz diye içine ettiler içine. Herkese vermedikleri gibi bir de mevcut olan da bozuluyor anlamıyorum bu işi. Eskiden ne güzel birinci dili ingilizce yapar kullanırdık çok afedersiniz bombok olmuş yeni sürümü. Hem bende TR desteği yok hemde ok google algılaması, ekran kilidi açması falan tamamen bozulmuş bitik durumda.
Eskiden masanın üstünde duran telefona ok google dediğimde algılardı 1 2 metre uzaktan. Şimdi telefonu ağzıma sokarak ok google demem gerekiyor. Ama voice kurulumu yaparken 2 metre öteden ok google dediğimi anlayıp işaret koyuyor. Ben bu işi anlamadım gitti.
Ekran kapalıyken haritaları aç derdim arabada açardı, şimdi smart lock ile cihaz kilidi açıldı diyor, kilit ekranında kalıyor öyle telefon.
bir şeyi yaparken bir şeyi bozuyor bu google. Yeri değildi bu konu ama patladım artık, yemin ederim delirtti beni ya. kulaklık falan takılyken en çok kullandığım hizmetti içine etti resmen. Normal Türkçe desteği geldiğinde de böyle olacaksa hiç bir anlamı yok. Sesimi uzaktan algılamayacaksa telefonu elime aldığımda elimle hallederim zaten işlemi .
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Whippoorwill 5 ay
Hangi cihazda kullanıyorsunuz bu hizmeti?
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cos37 5 ay
Solid explorer kullanıyorum, otg, bulut, smb, ftp vs. desteği var, basit ve temiz arayüzü ile kullanımı da rahat. Bence daha iyi bir alternatif her ne kadar ücretsiz olmasa da. 2 tl ye almıştım yanılmıyorsam.
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Kerim5100 5 ay cos37
NTFS USB bellek yazması var mı?
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.PanxeR. 5 ay
Bunlar zaten 10 yıldır android içerisinde olması gereken şeyler , çok yavaş ilerliyor android açıkları kapatmayı çok yavaş yapıyorlar.
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sertacaygun 5 ay .PanxeR.
Profildeki Apple logosuna bakacak olursak, Android'le çok alakanız yok hocam belli ki. Bu özellikler hatta daha da fazlası zaten senelerdir Android'de var. Sadece Google tarafından değil de, 3. parti uygulama geliştiricileri tarafından sunuluyor. :)
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Xiaomiseverim 5 ay .PanxeR.
Birkaç senedir dandik bir dosya yöneticisine sahip Appleboylar Androidde neredeyse çıktığından beri var olan doya yöneticilerinden birhaber. Şaşırdık mı?
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Celonfix 5 ay .PanxeR.
Zaten var "10 yıldır" androidde usb desteği senelerdir. Haberi okursanız google files uygulamasına usb desteği geldiği görürsünüz.
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