Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı

USB bellek desteği
Akıllı telefonunuza taktığınız USB bellekleri Google Files üzerinden dosya paylaşımı amacıyla kullanmanız mümkün değildi. Uygulamaya gelen son güncelleme ile artık taktığınız USB belleği görebilecek ve telefonunuzla bellek arasında dosya aktarımı yapabileceksiniz. Tabii ki bu işlemler için Android telefonunuzda USB OTG (On-The-Go) özelliğinin bulunması gerekiyor. Yeni güncellemede bazı hataların giderildiğinden ve klasörlerin yapılarını tam görebilme özelliğinin de eklendiğinden bahsedilmiş.Ayrıca Bkz. "Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı"
Google Files tanıtılalı neredeyse bir yıl oldu ve 50 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip. Verdiği akıllı dosyalama önerileriyle kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış gibi. Sürekli eklenen özellikler ile de daha iyi bir hale geliyor. Örneğin birkaç ay önce cihazlar arası internet olmadan 490 Mb/sn hızlara varan dosya paylaşımı yeteneği kazanmıştı. Sadece Android telefonlara özel olan uygulamaya aşağıda bulunan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.
Google Files: Google Play
https://9to5google.com/2018/12/07/files-by-google-usb-otg-folder-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden masanın üstünde duran telefona ok google dediğimde algılardı 1 2 metre uzaktan. Şimdi telefonu ağzıma sokarak ok google demem gerekiyor. Ama voice kurulumu yaparken 2 metre öteden ok google dediğimi anlayıp işaret koyuyor. Ben bu işi anlamadım gitti.
Ekran kapalıyken haritaları aç derdim arabada açardı, şimdi smart lock ile cihaz kilidi açıldı diyor, kilit ekranında kalıyor öyle telefon.
bir şeyi yaparken bir şeyi bozuyor bu google. Yeri değildi bu konu ama patladım artık, yemin ederim delirtti beni ya. kulaklık falan takılyken en çok kullandığım hizmetti içine etti resmen. Normal Türkçe desteği geldiğinde de böyle olacaksa hiç bir anlamı yok. Sesimi uzaktan algılamayacaksa telefonu elime aldığımda elimle hallederim zaten işlemi .
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