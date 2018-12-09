Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı

Facebook 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile hala dünyanın en popüler platformlarından biri. Haliyle mobil uygulamalarına olan rağbet de bir hayli fazla. Örneğin Facebook'un mobil sürümü, yaklaşık beş yıl önce Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaşarak, Google'a ait olmayan uygulamalar arasında bu rakama ulaşabilen ilk uygulama oldu. Onun ardından ilerleyerek bir sonraki sene Facebook Messenger da 1 milyar indirmeye ulaştı.
Facebook Lite da büyük bir başarıya imza atarak, 1 milyar indirme sayısını geride bırakan 3. Facebook uygulaması oldu.
Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, giriş seviyesi cihazlarda da yüksek bir performans vaat ediyor ve yalnızca 1.28 MB'lık bir boyuta sahip. Orijinal Facebook uygulamasının 67 MB'lık bir boyuta sahip olduğu hesaba katıldığında bu rakam bir hayli minimal.Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.
https://www.androidpolice.com/2018/12/08/facebook-lite-now-has-more-than-a-billion-play-store-downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hafta da bir güncelleme mi olur arkadaş.Direkt sen den kişisel verileri,internet de bıraktığın izlerin hakkında geri bildirim alıyorlar. Facebook kullanarak adamlara, kendi bilgileriniz, kişisel zevkleriniz, ilgi alanınız hakkında, kişisel veri tabanı oluşturmasına , satmasına izin verip para kazanmasına vesile olmakdan başka birşey değil.
Sadece Facebook değil. Google chrome u, Whatsapp, instagram ı hepsi aynı.
Ücretsiz olan bu milyar dolarlık 3.parti uygulamaları babanızın hayrına size ücretsiz kurmanıza izin vermiyorlar. Telefona, pc ye yüklerken,okumadan kabul ettiğiniz üyelik vb sayfalarca sözleşmeler de neler yazıyor bir bilseniz.
Gerçi okunsa da kullanıcının anlamayacağı dil de yazılmış.
Whatsapp dışın da Facebook, İnstagram ın uygulamaları ben de yüklü değildir. Gerektiğin de lite versiyonu nun da lite versiyonu, browser dan açıp işini görmek en iyisi.
Facebook, instagram hayat biçimi olan için gerektiğin de, her an her dakija bildirim almak isteyen kurar kullanır ayrı konu.
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