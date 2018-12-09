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Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı

Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı. Detaylar haberimizde.
5 ay
5,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı
 
Facebook 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile hala dünyanın en popüler platformlarından biri. Haliyle mobil uygulamalarına olan rağbet de bir hayli fazla. Örneğin Facebook'un mobil sürümü, yaklaşık beş yıl önce Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaşarak, Google'a ait olmayan uygulamalar arasında bu rakama ulaşabilen ilk uygulama oldu. Onun ardından ilerleyerek bir sonraki sene Facebook Messenger da 1 milyar indirmeye ulaştı.
Facebook Lite da büyük bir başarıya imza atarak, 1 milyar indirme sayısını geride bırakan 3. Facebook uygulaması oldu.
Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, giriş seviyesi cihazlarda da yüksek bir performans vaat ediyor ve yalnızca 1.28 MB'lık bir boyuta sahip. Orijinal Facebook uygulamasının 67 MB'lık bir boyuta sahip olduğu hesaba katıldığında bu rakam bir hayli minimal.
Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.
https://www.androidpolice.com/2018/12/08/facebook-lite-now-has-more-than-a-billion-play-store-downloads/ Yorum Yaz
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-Lanaya- 5 ay en beğenilen .PanxeR.
Kastigi icin degil. Internet daha az gitsin diye.
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.PanxeR. 5 ay
Lite versiyonu telefonu kasanlar ve zayıf olanlar için bir uygulama , demekki 1 milar android cihaz kasıyormuş
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Requizm 5 ay .PanxeR.
Mesaj - Avatar uyumu
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-Lanaya- 5 ay .PanxeR.
Kastigi icin degil. Internet daha az gitsin diye.
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Seyrim 5 ay
Dünya sosyalleşiyor. Fecabook'ta olmasa evde boş boş oturup tanışacak insan bulamayacağız..
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Dürüstİnsan 5 ay
Facebook'u artık eskisi kadar kullanmıyorum. Zaten büyük ihtimal hesabı kapatacağım. Sosyal medya zamanımı gereksiz şekilde tüketiyor. İnsan için zaman çok önemli.
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yorumculuklar 5 ay
Tam uygulama 67MB mı? Sesli güldüm şuan. Uygualamayı indirip oturum açtığınız gibi 500MB'a dayanıyor o uygulama... Arkaplanda yüklediği servisler de cabası.
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yorumculuklar 5 ay yorumculuklar
Facebook uygulama ve servislerini asla cihazıma yüklemem, tarayıcıdan girerim. Facebook'u ne çevrem ne de ben aktif kullanmıyorum fakat her gün rahat 5 bildirim gelmeye başladı. Gelen bildirimler ise "arkadaş önerin var, arkadaşın şunu paylaştı" vb. hiçbir arkadaş için de gönderi bildirimi açık değil. Facebook sanırım insanlar girmeye devam etsin diye günlük böyle bildirimler oluşturuyor.
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MaSSive 5 ay
Beş kuruş etmez. Facebook un lite olmayan versiyonu ne veriyor ki, lite versiyonu versin.Lite versiyonu da denedim denemedin değil.
Hafta da bir güncelleme mi olur arkadaş.Direkt sen den kişisel verileri,internet de bıraktığın izlerin hakkında geri bildirim alıyorlar. Facebook kullanarak adamlara, kendi bilgileriniz, kişisel zevkleriniz, ilgi alanınız hakkında, kişisel veri tabanı oluşturmasına , satmasına izin verip para kazanmasına vesile olmakdan başka birşey değil.
Sadece Facebook değil. Google chrome u, Whatsapp, instagram ı hepsi aynı.
Ücretsiz olan bu milyar dolarlık 3.parti uygulamaları babanızın hayrına size ücretsiz kurmanıza izin vermiyorlar. Telefona, pc ye yüklerken,okumadan kabul ettiğiniz üyelik vb sayfalarca sözleşmeler de neler yazıyor bir bilseniz.
Gerçi okunsa da kullanıcının anlamayacağı dil de yazılmış.
Whatsapp dışın da Facebook, İnstagram ın uygulamaları ben de yüklü değildir. Gerektiğin de lite versiyonu nun da lite versiyonu, browser dan açıp işini görmek en iyisi.
Facebook, instagram hayat biçimi olan için gerektiğin de, her an her dakija bildirim almak isteyen kurar kullanır ayrı konu.
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atilasat 5 ay
biz siliyoruz millet indirme rekoru kırıyor.
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