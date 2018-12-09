Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı

Facebook 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile hala dünyanın en popüler platformlarından biri. Haliyle mobil uygulamalarına olan rağbet de bir hayli fazla. Örneğin Facebook'un mobil sürümü, yaklaşık beş yıl önce Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaşarak, Google'a ait olmayan uygulamalar arasında bu rakama ulaşabilen ilk uygulama oldu. Onun ardından ilerleyerek bir sonraki sene Facebook Messenger da 1 milyar indirmeye ulaştı.

Facebook Lite da büyük bir başarıya imza atarak, 1 milyar indirme sayısını geride bırakan 3. Facebook uygulaması oldu.

Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, giriş seviyesi cihazlarda da yüksek bir performans vaat ediyor ve yalnızca 1.28 MB'lık bir boyuta sahip. Orijinal Facebook uygulamasının 67 MB'lık bir boyuta sahip olduğu hesaba katıldığında bu rakam bir hayli minimal.

https://www.androidpolice.com/2018/12/08/facebook-lite-now-has-more-than-a-billion-play-store-downloads/

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