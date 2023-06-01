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    WhatsApp durum sözleri: WP profil biyografisi için hakkında sözleri

    Kısa, anlamlı, dini ve İngilizce WP durum sözleri arayanlar buraya! İşte profiliniz için en iyi WhatsApp hakkımda ve biyografi sözleri:                          
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    WhatsApp, oldukça popüler bir mesajlaşma platformu ve birincil iletişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bazı sosyal medya platformlarında olduğu gibi WhatsApp'ta da 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan durum mesajları paylaşılıyor. Anlamlı, kısa ve dini WhatsApp sözleri paylaşmak istiyor ancak aklınıza bir şeyler gelmiyorsa, WhatsApp durum sözleri öneri listemize göz atabilirsiniz. Profilin biyografi kısmına yazacak bir şey bulamayanlar için de dikkat çekici WP hakkımda sözleri burada.

    WhatsApp durum sözleri ⌨️

    whatsapp durum yapma sözleri Tam Boyutta Gör
    WhatsApp durumu, ruh haliniz ve gününüzle ilgili resimler, videolar ve ifadeler paylaşmanız için en iyi yerdir. Her gün durum mesajı olarak yazacak bir şeyler bulmak zor olabilir. Oysaki önceden hazırlanmış bir görsel paylaşabileceğiniz gibi yalnızca yazılı bir ifade de paylaşabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız WhatsApp durum sözleri:

    Kısa ve anlamlı WhatsApp durum sözleri 😉

    • Her daim kendin ol. Sen seni anlayana mucizesin.
    • Saati belli olmayan bileti kesilmiş bir yolcuyuz bu hayatta…
    • Gemiler batınca acır mı denizin canı?
    • Bul beni kayboluşum.
    • Ne kadar kötü olsan da kalkıp iyi rolü yapıyorsun.
    • Her neye bakarsan kendi yüzündür. Kimse ne görürsen kendi özündür.
    • Ruh halime uygun sabır arıyorum.
    • Yol verilecek insanlara yüz verdik.
    • Dik durmayı öğrettiklerimiz bizi yıkmaya çalıştı.
    • Hayatın yol ayrımında yön levhası yoktur.
    • Unutma; karanlık olmadan aydınlık bir hiçtir.
    • Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım.
    • Hayat işini gücünü bırakıp planlarımı bozmak için her şeyi yapıyor

    Dini durum sözleri 🙏🏻

    • İçi harabe olanın gönlü Rabb’ine kayarmış.
    • Cumanız hayırlara vesile olsun dualarınız kabul…
    • Ya nasibindir ya imtihanın…
    • Sen güzellikle sözünü söylersin; Arif olan ders alır, cahil olan tavır…
    • Bir yol biliyorum; Yar diye çıkılan, Yaradan’a götüren…
    • Hoş gör ki, hoş görülesin.
    • Ben yüzümü Kıble’ye döndükten sonra bana sırtını dönenlerin önemi yoktur.
    • Her imtihanın sonuna bir mükafat gizlenmiştir.

    Aşk konulu sözler ❤️

    • Çok dengesizsin dedi. Sol tarafıma çok yüklendin, ondandır dedim.
    • Önemi yok artık; Rüzgar esti, dal kırıldı.
    • Bazı insanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer.
    • Aşk hayatın pusulasıdır.
    • Acı veriyorsa geçmiş, geçmemiş demektir.
    • Eylül bu, illa ki yaprak dökecek.
    • Gönlümdeki fırtınan dindi ama bahçemdeki tüm çiçeklerim telef oldu.
    • Üzüldüğüm şey değmeyenlere yüreğimin değmiş olmasıdır.

    Ağır & sert WP durum sözleri 🤨

    • Yüreğinizin yetmediği şeylere lütfen diliniz esmesin!
    • Ne olursa olsun, bazı anlar inatçı leke gibi, geçmeyecek hafızamızın kumaşından.
    • Çok acımasız suskunluklar vardır, bütün kelimeleri öldürür.
    • Güvenme karaktersizin vefasına. Bugün över, yarın söver!
    • Bu yolun sonu uçurum desen uçmayı öğrenirim ama senin ayağına diken batsa başka yola saparsın.
    • Kızdın mı falan geçiyor da, soğudun mu çaresi yok.
    • Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.
    • Sadisttir insanlar kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar.

    İngilizce durum sözleri 😎

    • Attitude is a magnet. What you think is what you attract
    • Love is a language spoken by everyone but understood only by the heart
    • If opportunity doesn’t knock, build a door.
    • Don’t tell people your dreams, Show Them!
    • Be the change you wish to see in the world
    • You only fail when you stop trying.
    • Respect for those who deserve it, not for those who demand it.

    WhatsApp biyografi sözleri ✍🏻

    whatsapp hakkımda sözleri Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, benzersiz ve yaratıcı biyografi ve kullanıcı adlarıyla ünlü. Biyografi, kim ve ne olduğunuzun bir özetidir. Biyografinizde metin, sayı ve emoji kullanabilirsiniz. Biyografiniz, kullanıcı adınızın hemen altında, profil resminizin yanında görünür. Kısa ve anlamlı, komik, ağır-sert, aşk, çeşitli durumlar için WhatsApp hakkında sözleri arıyorsanız, tavsiyelerimize göz atmalısınız. İşte en iyi WP biyografi sözleri:

    Anlamlı WhatsApp hakkımda sözleri 💬

    • Yorgun, argın biraz dalgın bir de dargın
    • Sessizdik ama kör asla değildik
    • Tükürülecek yüzlere çok gülümsedik ondan
    • Deliye döneriz ama geriye asla
    • Herkesin kuyusu kendine derin
    • Sözünü tutmayanı gözüm tutmuyor
    • Rüzgar suçsuz yaprak alıngan

    Kısa WhatsApp profil sözleri 📝

    • Ben kaybetmem vazgeçerim
    • Geçmiş iyi bir şey olsaydı geçmezdi
    • Kelimelere gizlenmiş özlemler var
    • En uzun yoldur insanın içi
    • Kişiye göre müsaitim
    • Her şey yolunda
    • Rehberim silindi

    İngilizce WhatsApp hakkında sözleri 🆒

    • I value privacy but hate secrets.
    • Time doesn’t always heal. You heal yourself.
    • Life has no undo option.
    • Choose people who choose you.
    • Alone doesn’t mean lonely.
    • Same lies, different people.
    • What hurts you changes you.

    WhatsApp durum paylaşımı nasıl yapılır 📲

    whatsapp durum güncellemesi paylaşma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp durum özelliği, yazıp resim, video veya GIF formatında, uçtan uca şifreli şekilde ve 24 saat sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza olanak tanıyor. Telefon rehberinizde olan kişilerin güncellemelerini görebilirsiniz. Peki, WhatsApp’ta durum nasıl paylaşılır? İşte adım adım WhatsApp durum değiştirme:
    1. WhatsApp’ı açın.
    2. Yazılı durum güncellemesi için kalem simgesine dokunun.
    3. Emoji, GIF eklemek için emoji simgesine dokunun.
    4. Yazı tipini seçmek için T simgesine dokunun.
    5. Arka plan rengi seçmek için palet simgesine dokunun.
    6. Sesli güncelleme için ses simgesine dokunun.
    7. Durumunuzu görecek kişileri seçin.
    8. Paylaşmak için Gönder’e dokunun.

    WhatsApp’ı aktif olarak kullanıyorsanız, kişilerinizin güncellemeleri dikkatinizi çekmiştir. WhatsApp durum güncellemesi, kişilerinizle sohbete girmeden belli mesajları vermek için harika bir alan. Durum, profil (hakkımda) için kısa ve anlamlı WhatsApp sözleri bulmakta zorluk çekiyorsanız, bu öneri listemize bakmalısınız.

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    donanimhabercom Instagram

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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