Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi

Haber Editörü
Ortadoğu’da Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri için büyük öneme sahip Kudüs üzerinden uzun yıllardır çatışma içerisinde olan Filistin ve İsrail arasındaki gerginlik Google’ın son hamlesiyle daha da tırmandı. Kudüs aracığıyla Filistin'i bulmak isteyen bir kullanıcının fark ettiği düzenlemeyle Google Haritalar servisinden Filistin adının tamamen silinerek bölgenin geneline İsrail denildiği ortaya çıktı.
Her ne kadar Gazze ile Filistin bölgeleri gri renkli kesik çizgilerle ayrılmış olsa da Filistin adını herhangi bir şekilde görebilmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Gazeteciler Cephesi (PJF), Google’ın bu hamlesiyle İsrail’in kendini yeni nesillere meşru bir devlet olarak kabul ettirmesinin önünün açıldığını belirtti. Ayrıca Google’ın Filistinliler ve Arapların belleğine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduğunu ifade eden PJF teknoloji devini kınadı.
Yandex ve Apple'ın harita servislerinde de bir süredir ismi kullanılmayan Filistin böylelikle online haritalardan tamamen silinmiş oldu. Sosyal medyada #PalestineIsHere etiketiyle başlatılan kampanyayla protesto edilen değişikliğin geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına ise 150 binden fazla kişi destek verdi.
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O zaman ülkenin bir kısım ileri gelenleri Yahudilere bu kadar büyük toprak satışının hata olduğunu söylemiş söylemesine ama parayı görenler buna sessiz kalmışlar. İsrail'de parasını ödeyerek satın aldığı bu topraklarda kendi devletini kurmaya başladı. Filistin de büyük bir Arap çoğunlukta biz Yahudilerle (İsrail oğulları) ile kardeşiz aynı soydanız diyordu. 80'li senelere gelince durumun iyice farkına varıldı ama çok geç kalınmıştı.
National Geographic'de yakın zaman önce bir belgesel seyrettim. Yine Yahudiler Filistin'den çok büyük bir toprak almış sonra buraya site yapmaya başlamış. Sitenin de çevresi çitlerle örülü. Yakında muhtemelen burası da benim ülke toprağım diyecek. Para için vatan toprağı satılırsa böyle şeyler olması doğal. Zamanında Boşnaklara da aynı teklifler yapıldı ama onlar kabul etmediler ve canları pahasına savaştılar. Bu sayede hala memleketlerinde kendi ülke adlarıyla yaşayabiliyorlar. Mücadeleyi bıraktığınız anda ve özellikle maddiyata tapmaya başladığınız anda Müslümanların üstüne çökerler. Tarihin her döneminde bu böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek.