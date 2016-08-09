Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi

Google, haritalar servisinde sessiz sedasız bir şekilde yaptığı düzenleme ile Filistin’in adını dünya haritasından tamamen silerek bölgeyi İsrail olarak göstermeye başladı.
2 yıl
10,7b
1
91
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ortadoğu’da Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri için büyük öneme sahip Kudüs üzerinden uzun yıllardır çatışma içerisinde olan Filistin ve İsrail arasındaki gerginlik Google’ın son hamlesiyle daha da tırmandı. Kudüs aracığıyla Filistin'i bulmak isteyen bir kullanıcının fark ettiği düzenlemeyle Google Haritalar servisinden Filistin adının tamamen silinerek bölgenin geneline İsrail denildiği ortaya çıktı.
Her ne kadar Gazze ile Filistin bölgeleri gri renkli kesik çizgilerle ayrılmış olsa da Filistin adını herhangi bir şekilde görebilmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Gazeteciler Cephesi (PJF), Google’ın bu hamlesiyle İsrail’in kendini yeni nesillere meşru bir devlet olarak kabul ettirmesinin önünün açıldığını belirtti. Ayrıca Google’ın Filistinliler ve Arapların belleğine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduğunu ifade eden PJF teknoloji devini kınadı.
Yandex ve Apple'ın harita servislerinde de bir süredir ismi kullanılmayan Filistin böylelikle online haritalardan tamamen silinmiş oldu. Sosyal medyada #PalestineIsHere etiketiyle başlatılan kampanyayla protesto edilen değişikliğin geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına ise 150 binden fazla kişi destek verdi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maskelisuvari 2 yıl en beğenilen
Bana ne,bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen,dalga geçen arkadaşlara bravo!!!Suriye,Irak,Libya'nın durumları belli,Türkiye'de 15 Temmuz'da ne oldu belli.Bunca insan siz dalga geçin diye öldüler,ölüyorlar değil mi!!!
Bana ne,bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen,dalga geçen arkadaşlara bravo!!!Suriye,Irak,Libya'nın durumları belli,Türkiye'de 15 Temmuz'da ne oldu belli.Bunc...
Devamını Gör
Yanıtla +81
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LinSoft 2 yıl
Filistin'in bu konuda hatası çok. 1950'lere kadar İsrail diye bir devlet yoktu, Filistin topraklarında yaşayan Yahudi azınlık vardı. Yahudiler 1940'ların sonlarına doğru Filistinlilere büyük paralar ödeyerek büyük topraklar almaya başladılar özellikle birçok devlet arazisini satın aldılar. Yıl oldu 2016 hala Filistin'in elinde kalan toprakları para karşılığında almaya devam ediyorlar.

O zaman ülkenin bir kısım ileri gelenleri Yahudilere bu kadar büyük toprak satışının hata olduğunu söylemiş söylemesine ama parayı görenler buna sessiz kalmışlar. İsrail'de parasını ödeyerek satın aldığı bu topraklarda kendi devletini kurmaya başladı. Filistin de büyük bir Arap çoğunlukta biz Yahudilerle (İsrail oğulları) ile kardeşiz aynı soydanız diyordu. 80'li senelere gelince durumun iyice farkına varıldı ama çok geç kalınmıştı.

National Geographic'de yakın zaman önce bir belgesel seyrettim. Yine Yahudiler Filistin'den çok büyük bir toprak almış sonra buraya site yapmaya başlamış. Sitenin de çevresi çitlerle örülü. Yakında muhtemelen burası da benim ülke toprağım diyecek. Para için vatan toprağı satılırsa böyle şeyler olması doğal. Zamanında Boşnaklara da aynı teklifler yapıldı ama onlar kabul etmediler ve canları pahasına savaştılar. Bu sayede hala memleketlerinde kendi ülke adlarıyla yaşayabiliyorlar. Mücadeleyi bıraktığınız anda ve özellikle maddiyata tapmaya başladığınız anda Müslümanların üstüne çökerler. Tarihin her döneminde bu böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek.
Filistin'in bu konuda hatası çok. 1950'lere kadar İsrail diye bir devlet yoktu, Filistin topraklarında yaşayan Yahudi azınlık vardı. Yahudiler 1940'ların sonla...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +68
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuujitsu 2 yıl
10 bin liralık arsasına 200 bin dolar verseler bu forumdakiler de rahat rahat satar topraklarını, kimse kandırmasın kendini. Yok satmasalarmış da yok bilmem neymiş. Oturduğu yerden konuşmak kolay nasılsa.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 yıl
Yaşananları hepsi ders niteliğinde inşallah geçmişten ve şimdi yaşananlardan iyi ders alırızda.bu hataları tekrar yapmayız...
Asıl anlaşılmasıı gereken turkiyenin kendi gobeğini kesebelicek guce gelmesinin sağlanması en azından boyle bi bakış acısıyla yola cıkılması.yani kimseye sırtını donmeyeceksin, iplerini vermeyeceksin..
bu arada urfada cok acayip sartlarda ciddi toprak alımlarının yapıldıgı iddalarınıda hatırlatmak isterim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trident682 2 yıl
cahil ve tembel bir milletin topraklarının elinden alınması gayet doğal akıllı olsalardı biraz çalışsalardı. Cahillik ve tembellik bizde de var lakin kanımızda dolaşan acayip bi toprak sevgisinden dolayı hiçbi zaman filistinin başına gelen bizim başımıza gelmez çok şükür. Şuan ki araplar başlarına gelen her şeyi hakediyolar kimse ağlamasın boşa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
suraya bak zorbalıkla bir ülke ele geçiriliyor ve bizdeki kemalist zihniyetli insanlarda israil haklıdır ,dinciler gericidir ,yahudiler iyidir gibi düşünürler .ben sizin eve misafir gelsem sizi dövsem bu ev benim desem demek ben haklıyım...biride demiş başka sorunumuz kalmadı filistinlemi uğraşacaz sorunun varsa burda ne geziyon burası parasını nasıl harcamaya karar veremeyenlerin sitesi by zengin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 2 yıl
Google 'ın yakında nükleer silah/nükleer santral olan ülkeler haritası çıkarması gerekli,

O zaman belki ülke-teknoloji-antisemitizm nedir? ne değildir çok iyi anlarız?

Bilen birisi yazarsa iyi olur,

Avrupa da 1945'lerde savaş bitince , almaya daki roket teknolojisi/israilli bilim adamlarını toplayıp nükleer bomba üreten/ sonra da bunu KENDİ İNANCINDAN olmayan masum siviller üstünde TEST/GÜÇ GÖSTERİSİ amaçlı kullanan ilk ülke hangisi ???

Size trump_et çalmak gerek dünya da neler oluyor anlamanız için galiba....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl
Müslümanın en büyük düşmanı yine müslümandır. Ama onlar dünya onların düşmanı sanıyor. Bu kafayla silinmeleri çok doğal. Gerçekler acıdır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 2 yıl
filistin diye bir devlet yoktur zaten.
İsrail ortadoğunun tek demokratik özgürlükçü ülkesi.
Adamlar teknolojide dünya ile yarışıyor siz hala anti semitizm diye takılın.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 2 yıl serkan78689
serkan78689

filistin diye bir devlet yoktur zaten.


İsrail ortadoğunun tek demokratik özgürlükçü ülkesi.

Adamlar teknolojide dünya ile yarışıyor siz hala anti semitizm diye takılın.

neden yok ?

Abd her yıl israil üzerinden filistin'e neden para gönderiyor ?

Bu israil ne zaman "ülke" oldu ? 7 gün savaşlarında kimin TEKNOLOJİSİ ile üretilmiş tankları kullandılar ?

Madem filistin yok ! İsrail ileri de kurulacak "kürt devleti" için neden ilk ben tanırım diye açıklama yaptı?

Ermeni/yahudi kürtlerin yada alevi kürtlerin de devleti var mı? Türkiye' nin Güneydoğusun da böyle bir çalışmanın israil ülkesinin çabaları(desteği) hiç mi yok???

Nasıl oluyor da bir anda önce KKTC ve sonra israil ülkesi topraklarında zengin D.gaz yatakları bulunuyor? Ama bunu avrupaya taşıyacak yöntem-çare ve teknoloji yok (Türkiye sıkıştırılıyor sürekli)

1949'da ülke olan , insanları avrupadan soykırım yapılıyor diyerek ortadoğuya sürülenler şimdi FİLİSTİN'i tanımıyorlar


Hadi diyelim ki! kutsal kitaplar açısından israiloğulları gerceği var ve onların toprakları daha eskiden bahşedilmiş ve belirli bir hakları var. O zaman abd/rusya ve avrupa birliğine ne gerek var? Enerji kaynakları için savaşan onlar değil mi?

Kimsenin ülke,toprak bütünlüğü istediği yok! Sanki afrikayı sömüren ve sudan'ı ikiye bölen benim ...

hiç hristiyan veya yahudi terör örgütü duydunuz mu?

Daeş bile israil'e dokunmuyor, 2 milyon müslüman yanı başında hapis hayatı yaşarken/öldürülürken....

Filistin devleti yokmuş
ermeni, sırp,rumların devleti var ama !!!

SİYASİ ÇIKAR , MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI VE ENERJİ(SÖMÜRGECİLİK) POLİTİKASI diyemiyorsun tabii.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 2 yıl serkan78689
serkan78689
filistin diye bir devlet yoktur zaten.
İsrail ortadoğunun tek demokratik özgürlükçü ülkesi.
Adamlar teknolojide dünya ile yarışıyor siz hala anti semitizm diye takılın.

Burda bi tane hibrit tohum yakaladım. Demokrasiye doymak istemez misin? öyleyse haydi seni yolculuk bekler....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 2 yıl
o değilde araplarda karadenizden ev alıyorlar bu furum hakkında bir düşünceniz var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl HIGHER
HIGHER

o değilde araplarda karadenizden ev alıyorlar bu furum hakkında bir düşünceniz var mı?

kokuyu (petrolün istikrarı, dünyevi cennetler, mezhepler arası iç terör) alan arap çorabını öruyor.
sadece karadenizde değil, vizesiz, vizeli erdirebildiği yere kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Aklıma Türkiye haritası üzerinde yaptıkları değişiklikler geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jouska 2 yıl
Filistin-Suriye-Irak zerre umrumda değil zaten bizde onların umrunda değiliz biz o durumda olsaydık bir tekmede onlar atardı onun için artık önümüze bakalım.bu ülkemizdeki arap sevdasını anlayabilmiş değilim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 2 yıl
Google'ın sahipleri yahudi, ne bekliyordunuz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google haritalar ve
6 etiket daha israil filistin Diğer Internet Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı 2 yıl Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak 2 yıl Kapışma: Fifa 16 ve Project Cars Erdi, Gökhan ve Mesut karşı karşıya 2 yıl Facebook, AdBlock tarzı reklam engelleyen tüm uygulamaları engelliyor 2 yıl Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ekranı, sektörün en iyisi 2 yıl BMW yeni reklamında Tesla ile alay etti 2 yıl Samsung resmen Apple Watch’u kopyaladı 2 yıl Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme 2 yıl Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü 2 yıl AMD Radeon RX 460 raflarda, fiyatlar burada 2 yıl Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı 2 yıl Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Xbox Scorpio, PC dünyası için yeni bir dönem olabilir mi? 2 yıl Haritalar servisinin Apple'a büyük etkisi 2 yıl Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1070 inceleme videosu 2 yıl Bir milyar monitör saldırıya açık 2 yıl Battlefield 1'in savaş ruhunu yansıtan silahları görücüye çıktı 2 yıl Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor 2 yıl Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi Sonraki Google, Orbitera'yı satın aldı, bulutta rekabet kızışıyor 2 yıl Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak 2 yıl Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ön siparişleri patlama yaptı 2 yıl GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir 2 yıl Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı 2 yıl HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın 2 yıl Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı 2 yıl Sony Xperia XR detaylanıyor 2 yıl LeEco Le Pro 2 "Tasarım ve Kamerada Döktüren" telefonu inceliyoruz 2 yıl Düz ekranlı Samsung amiral gemilerine elveda 2 yıl Evlerdeki akıllı kilitlerin yüzde 75'i hack'lenebiliyor 2 yıl Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap" 2 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards 2 yıl Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı 2 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 2 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 2 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 2 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı 2 yıl Yeni Apple Watch iki farklı modelle gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim