Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi

Ortadoğu’da Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri için büyük öneme sahip Kudüs üzerinden uzun yıllardır çatışma içerisinde olan Filistin ve İsrail arasındaki gerginlik Google’ın son hamlesiyle daha da tırmandı. Kudüs aracığıyla Filistin'i bulmak isteyen bir kullanıcının fark ettiği düzenlemeyle Google Haritalar servisinden Filistin adının tamamen silinerek bölgenin geneline İsrail denildiği ortaya çıktı.

Her ne kadar Gazze ile Filistin bölgeleri gri renkli kesik çizgilerle ayrılmış olsa da Filistin adını herhangi bir şekilde görebilmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Gazeteciler Cephesi (PJF), Google’ın bu hamlesiyle İsrail’in kendini yeni nesillere meşru bir devlet olarak kabul ettirmesinin önünün açıldığını belirtti. Ayrıca Google’ın Filistinliler ve Arapların belleğine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduğunu ifade eden PJF teknoloji devini kınadı.

Yandex ve Apple'ın harita servislerinde de bir süredir ismi kullanılmayan Filistin böylelikle online haritalardan tamamen silinmiş oldu. Sosyal medyada #PalestineIsHere etiketiyle başlatılan kampanyayla protesto edilen değişikliğin geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına ise 150 binden fazla kişi destek verdi.