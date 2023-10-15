Avrupa Birliği, İsrail-Filistin gerginliğiyle alakalı Google'ı resmen uyardı

Orta Doğu'da tekrar sıcak çatışmaların tekrar başlaması üzerine sosyal medya üzerinde de bu konu çokça konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinde İsrail-Filistin konusu üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı.

Bu paylaşımların bir çoğunun dezenformasyon içerdiği de çok geçmeden ortaya geçti. Bazı kullanıcılar eski zamanlı ya da farklı konumda olan görsel ve videoları şu anki sıcak çatışmaların geçtiği İsrail-Filistin hattında olduğunu yazarak paylaştı.

Bunu fark eden kullanıcılar, yanlış paylaşım yapanları uyarsa da bu konunun ardı arkası kesilmiyor.

Oluşan bu yüksek dezenformasyonlardan dolayı Avrupa Birliği, Google’ın çatı şirketi Alphabet’i, YouTube’da yayılan yanlış ve yasa dışı bilgilerden ötürü uyardı. Avrupa Birliği'nin bu uyarıyı yapmasında Youtube'un kitlesinin 18 yaşından küçük çocuklar olmasının yattığı söylendi.

İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton yaptığı açıklamada bu konuda Youtube'tan açıklama beklediklerini, bu konu sonrasında Youtube'a yaptırım uygulamaktan geri durmayacaklarını da belirtti.

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