Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli

Sıradan fotoğrafları dahi adeta birer sanat eserine dönüştürmeyi başaran ve -Instagram başta olmak üzere- sosyal ağlarda büyük bir çılgınlık haline gelen Prisma,yayınlanan son güncelleme paketi ile önemli bazı yeniliklere kavuştu. Öncelikle eskiye nazaran çok daha hızlı ve stabil çalışanyazılımda artık filtreler için dakikalarca beklemeniz gerekmiyor, seçilen efektler birkaç saniye içerisinde başarıyla uygulanıyor.

Diğer taraftan fotoğraf döndürme ve kırma seçeneklerine kavuşan Prisma’da filtrelerin yoğunluğu sağa-sola kaydırma hareketiyle kolaylıkla ayarlanabiliyor. Şu an için sadece iOS platformunda hayata geçirilen bölme özelliği ise fotoğraflarınızı dikey, yatay ya da çapraz şekilde parçalara ayırarak filtre uygulamanızı sağlıyor. Ortaya oldukça yaratıcı işlerin çıkmasını sağlayan yeniliğin kısa süre içerisinde Android için de yayınlanacağı belirtiliyor.

video desteğine de kavuşacak Prisma’nın internet bağlantısı üzerinden çalışması ise kullanıcılar için en önemli sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yayınlandığı ilk günlerde yoğunluk sebebiyle çöken uygulamanın fotoğrafları kendi sunucusuna yüklediği Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamandade kavuşacak Prisma’nın internet bağlantısı üzerinden çalışması ise kullanıcılar için en önemli sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yayınlandığı ilk günlerde yoğunluk sebebiyle çöken uygulamanın fotoğrafları kendi sunucusuna yüklediği ortaya çıkmış ve kişisel veri gizliliği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.