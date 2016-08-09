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Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli

Yayınlanan son güncelleme ile adeta işkenceye dönen yavaşlık problemini ortadan kaldıran Prisma'da artık fotoğraflarınızı parçalara ayırarak filtre uygulayabilmek de mümkün hale geliyor.
2 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sıradan fotoğrafları dahi adeta birer sanat eserine dönüştürmeyi başaran ve -Instagram başta olmak üzere- sosyal ağlarda büyük bir çılgınlık haline gelen Prisma,yayınlanan son güncelleme paketi ile önemli bazı yeniliklere kavuştu. Öncelikle eskiye nazaran çok daha hızlı ve stabil çalışanyazılımda artık filtreler için dakikalarca beklemeniz gerekmiyor, seçilen efektler birkaç saniye içerisinde başarıyla uygulanıyor. 
Diğer taraftan fotoğraf döndürme ve kırma seçeneklerine kavuşan Prisma’da filtrelerin yoğunluğu sağa-sola kaydırma hareketiyle kolaylıkla ayarlanabiliyor. Şu an için sadece iOS platformunda hayata geçirilen bölme özelliği ise fotoğraflarınızı dikey, yatay ya da çapraz şekilde parçalara ayırarak filtre uygulamanızı sağlıyor. Ortaya oldukça yaratıcı işlerin çıkmasını sağlayan yeniliğin kısa süre içerisinde Android için de yayınlanacağı belirtiliyor.
Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamanda video desteğine de kavuşacak Prisma’nın internet bağlantısı üzerinden çalışması ise kullanıcılar için en önemli sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yayınlandığı ilk günlerde yoğunluk sebebiyle çöken uygulamanın fotoğrafları kendi sunucusuna yüklediği ortaya çıkmış ve kişisel veri gizliliği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

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Gopc@ 2 yıl en beğenilen
ofline olmadıktan sonra boş.
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Audi383848 2 yıl
Offline olmadan indirmem prismayı.

Offline yapmaları lazım.
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arel.gr 2 yıl
staa hakim olamiyorsun klavyene, kopyalamissin yine Gopc@ 'yi.
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wustti 2 yıl
ilk zamanlar değişik gelse de bi numarası yok her yerde birbirine benzer fotoğraflar var. sanat eseri olayına da kahkaha attım.
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kadirirdem 2 yıl
offline gelmeli yoksa boş...
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REALROUKE 2 yıl
android de var mi bu uygulama? prismaadi altinda bircok cakmasi var ama orjinali hangisi?
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olağan_şüpheli 2 yıl REALROUKE
REALROUKE

android de var mi bu uygulama? prismaadi altinda bircok cakmasi var ama orjinali hangisi?

play.google.com/...
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Gopc@ 2 yıl en beğenilen
ofline olmadıktan sonra boş.
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olağan_şüpheli 2 yıl
3-4 defa güncellendi ama ben bir değişiklik farketmedim


düzeltme: şu an baktım da belirgin şekilde hızlanmış
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