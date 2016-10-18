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Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen mobil uygulamaların birer futbol takımı olsaydı sizce nasıl görünürdü? İşte birbirinden enfes forma tasarımlarıyla "App Store Futbol Kulübü."
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
14
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü?
 
Paris merkezli çalışmalarını yürüten Graphic UNTD isimli tasarım stüdyosu, son projesinde futbol ve mobil uygulamaları tek potada eritmeyi başardı. Futbolun dünya üzerindeki gücü ve insanlar üzerindeki etkisinden ilham alan sıra dışı tasarımlar "Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü?" sorusuna cevap veriyor.
Günlük hayatta neredeyse hepimizin aşina olduğu uygulamaları renk ve logo gibi karakteristik özellikleriyle yansıtan formalar oldukça büyük beğeni topluyor. İşte karşınızda AS WhatsAppFacebook FCMessenger UnitedTwitter Athletic ve Google Football Maps takımları.

http://graphicuntd.com/appstore-football-club/ Yorum Yaz
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ahmet. 3 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Bu haber kimsenin karşısına doğrudan açılmıyor. Herkes kendi hür ve özgür iradesi ile tıklayıp habere giriş yapıyor. Size ilgi çekici gelmezse girmezsiniz zaten. Bir sonraki habere veya öncesindeki içeriğe bakabilirsiniz. Gelip de “bu haber değeri taşımıyor, ne biçim haber” demeye hakkınız yok. Kimseye özel olarak içerik üretmiyoruz. Hiçbir yerde de böylesi bir durum göremezsiniz zaten.

Sizin beğenmediğiniz bir içerik, bir başka okur için ilgi çekici gelebilir. Buna karar verecek olan siz değil, okurlardır. Burada ölçüt de okunma sayısıdır.

Bu tür yıpratıcı yorumlar kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Konu amacından saptığı için özür dilerim ancak bu açıklama gerekiyordu.

Konuya dönecek olursak Snapchat ve Facebook efsane olmuş :D
Merhabalar,Bu haber kimsenin karşısına doğrudan açılmıyor. Herkes kendi hür ve özgür iradesi ile tıklayıp habere giriş yapıyor. Size ilgi çekici gelm...
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MegaWolt38 3 yıl
Über ve Twitter tasarımı güzelmiş.
Youtube tasarımı bizim milli takımın Örümcek Adam temalı dandik tasarımından daha güzel görünüyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
donanimhaber.com/...

Görüldüğü gibi, haklı çıkıyorum. Durun. Daha bu ne ki. Ne gereksiz şeyler göreceğiz.
Yeter ki siz isteyin. (İsterükçüler için söylendi)
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LambayaFunfDe 3 yıl
Vay be ne büyük iş yapmışlar, uygulama renginde bir forma koy sağına soluna uygulama simgesi ekle. Done!
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cagan1234 3 yıl
Uber snapchat Shazam favorim. Bu arada boş haber diyen arkadaşlara da buradan sesleniyorum:Bügun dolu haber yapıyor diye nitelendirdiğiniz sitelerin, şu an okuduğunuz haberi de yayımlayan siteler olduğunu belirtmek isterim. Hayatında donanimhaber den başka bir siteye girmemiş, global anlamda mashable, techcrunch, theverge.com, wired ve nicesiyle işi olmamış kişilerin bu tür yorumlar yapması çok gülünç ve utandırıcı.
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OverClocK1ng 3 yıl
Siz kabul edin ya da etmeyin. Yukarıdaki haber (!) , bu güne kadar gördüğüm en boş haber.
Bugün bunu savunuyorsunuz ama yarın bomboş ve gereksiz, hiçbir anlam ifade etmeyen haberler arttığı zaman, siz de "Seviye düştü" dersiniz.
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XPerience 3 yıl
Über kesinlikle favorim, müthiş olmuş zaten simgesi de çok güzel. İkinci olarak da sanırım Dortmund'a benzerliğinin de etkisiyle snapchat
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DH Misafiri 3 yıl
Çok yaratıcı, çok güzelmiş.
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ahmet. 3 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Bu haber kimsenin karşısına doğrudan açılmıyor. Herkes kendi hür ve özgür iradesi ile tıklayıp habere giriş yapıyor. Size ilgi çekici gelmezse girmezsiniz zaten. Bir sonraki habere veya öncesindeki içeriğe bakabilirsiniz. Gelip de “bu haber değeri taşımıyor, ne biçim haber” demeye hakkınız yok. Kimseye özel olarak içerik üretmiyoruz. Hiçbir yerde de böylesi bir durum göremezsiniz zaten.

Sizin beğenmediğiniz bir içerik, bir başka okur için ilgi çekici gelebilir. Buna karar verecek olan siz değil, okurlardır. Burada ölçüt de okunma sayısıdır.

Bu tür yıpratıcı yorumlar kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Konu amacından saptığı için özür dilerim ancak bu açıklama gerekiyordu.

Konuya dönecek olursak Snapchat ve Facebook efsane olmuş :D
Yanıtla +15
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BekirTemel 3 yıl
İstemezükçüler gelmiş yine

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Guest-0E2A3DE6D 3 yıl
Dh'de seviye giderek düşüyor.
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ergenius 3 yıl
Dünyanın en itici takımları olurlardı.
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