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Paris merkezli çalışmalarını yürüten Graphic UNTD isimli tasarım stüdyosu, son projesinde futbol ve mobil uygulamaları tek potada eritmeyi başardı. Futbolun dünya üzerindeki gücü ve insanlar üzerindeki etkisinden ilham alan sıra dışı tasarımlar "Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü?" sorusuna cevap veriyor.
Günlük hayatta neredeyse hepimizin aşina olduğu uygulamaları renk ve logo gibi karakteristik özellikleriyle yansıtan formalar oldukça büyük beğeni topluyor. İşte karşınızda AS WhatsApp, Facebook FC, Messenger United, Twitter Athletic ve Google Football Maps takımları.
http://graphicuntd.com/appstore-football-club/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Konuya dönecek olursak Snapchat ve Facebook efsane olmuş :D