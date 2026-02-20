Giriş
    Meta, Messenger sitesini resmen kapatıyor

    Meta, yakında bağımsız Messenger sitesini kapatıyor. Bu hamle, şirketin Windows ve Mac için masaüstü uygulamalarını kapatmasından birkaç ay sonra geldi. İşte detaylar:

    meta messenger sitesi kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, on yıldır Facebook'tan ayrı tutulan Messenger sohbet hizmetinin sonunu getirerek bağımsız Messenger web sitesini resmen kapatıyor. Nisan 2026'dan itibaren messenger.com artık erişilebilir olmayacak ve kullanıcılar konuşmalarına devam etmek için Facebook'un kendi mesajlaşma sayfasına yönlendirilecek.

    Messenger PC'de kullanılamayacak

    Bu değişiklik Nisan ayında yürürlüğe girecek. Kullanıcılar PC'de Messenger'a erişemeyecek. Messenger sitesine girdiğinizde, standart Facebook sitesinin bir parçası olan facebook.com/messages adresine yönlendirileceksiniz. Meta ayrıca Messenger sitesinde bir bildirim yayınlayarak kullanıcıları bu değişiklik hakkında bilgilendirecek.

    Konuşmalara mobil uygulamadan erişilecek

    Meta, sitesini kapattıktan sonra Messenger yalnızca iOS ve Android cihazlarda uygulama olarak kullanılabilecek. Messenger'ın içinde hiçbir şey değişmeyecek, tüm konuşmalarınız kalacak, yalnızca web üzerinden erişilebilir olmayacak.

    Bu, özellikle şu anda Facebook hesabı olmadan Messenger kullanan kişiler için kötü bir gelişme. Bu kişiler, Facebook hesaplarını yeniden etkinleştirmeyi ya da mobil uygulamayı kullanmaya tercih edecek. Facebook'un Mesajlar bölümü Messenger ile aynı deneyimi sunuyor ancak aktif bir Facebook hesabı gerektiriyor; bu durumda standart web sitesini kullanmak daha iyi olabiliyor.

    Meta, bu kararın nedenini açıklamadı; sadece Facebook Yardım Merkezi'nde konuyla ilgili bir sayfa yayınladı. Meta’nın hizmetlerini birleştirmek ve yönettiği platform sayısını azaltmak istediği söyleniyor. Kullanımdaki düşüşün de buna katkısı var, çünkü çoğu kullanıcı zaten mobil sürümü kullanıyor.

    Kaynakça https://www.facebook.com/help/messenger-app/804132271957789 https://techcrunch.com/2026/02/19/meta-is-shutting-down-messengers-standalone-website/
