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Google Glass, Luxottica ile yapılan anlaşma doğrultusunda ilerleyen dönemde daha şık görünecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass, Luxottica ile yapılan anlaşma doğrultusunda ilerleyen dönemde daha şık görünecek
Google'ın çıktığından bu yana ciddi geliştirmeler kazanan akıllı gözlük modeli Glass, "Ray-Ban, Oakley, Vogue-Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli ve Arnette" gibi markaların üreticisi Luxottica ile yapılan anlaşmayla ilerleyen dönemde çok daha şık şekilde karşımıza çıkacak.

Google ile ortaklaşa çalışacağı belirtilen Luxottica, Glass teknolojisini taşıyan gözlük çerçeveleri hazırlayacak ve farklı tarzlara uygun olarak üretilen ilk çözümler öncelikle Amerika merkezli olarak satışa çıkacak. Luxottica'nın dünya çapındaki geniş satış ağı nedeniyle büyük önem taşıyan ve Google Glass'ın daha fazla kitleye ulaşması için önemli bir adım olarak gösterilen bu gelişme, Luxottica'ya göre ise yüksek teknoloji ve avangart tasarımın birleşiminden en iyi tarz, kalite ve performansın sunulabileceği yönünde.

Google ve Luxottica ortaklığında üretilen Glass modellerinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


https://plus.google.com/app/basic/stream/z122v33z0nyoinkye04cinbgmtexjllp5rg0k Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 5 yıl en beğenilen
Yapıştır Aviator la Way-Farer a google glass ı millet işine yaramasa bile herkes takıyor diyip takar.
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kahraman0991 5 yıl
Lenste çıkacak diyorlar ?
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ganja77 5 yıl
Bi kere daha google glass haberi görürsem küfür edip kendimi banlatıcam
3 yıldır 2 haftada bir google glass haberi okuyoruz
daha glass ın g sini göremedik
3 yıl önce başladı böyle haberleri çıkmaya
hayatımda bu kadar piyasaya çıkmadan önce reklamı yapılan bir cihaz daha görmedim
hiç çıkmayacak galiba
youtube da google glass kullanıcı videolarını görmeye başladığımda 17 yaşındaydım
şuan 20 yaşındayım
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Piêr Dé Sans 5 yıl en beğenilen
Yapıştır Aviator la Way-Farer a google glass ı millet işine yaramasa bile herkes takıyor diyip takar.
Yanıtla +6
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