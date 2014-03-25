Google Glass, Luxottica ile yapılan anlaşma doğrultusunda ilerleyen dönemde daha şık görünecek

Google'ın çıktığından bu yana ciddi geliştirmeler kazanan akıllı gözlük modeli Glass, "Ray-Ban, Oakley, Vogue-Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli ve Arnette" gibi markaların üreticisi Luxottica ile yapılan anlaşmayla ilerleyen dönemde çok daha şık şekilde karşımıza çıkacak.





Google ile ortaklaşa çalışacağı belirtilen Luxottica, Glass teknolojisini taşıyan gözlük çerçeveleri hazırlayacak ve farklı tarzlara uygun olarak üretilen ilk çözümler öncelikle Amerika merkezli olarak satışa çıkacak. Luxottica'nın dünya çapındaki geniş satış ağı nedeniyle büyük önem taşıyan ve Google Glass'ın daha fazla kitleye ulaşması için önemli bir adım olarak gösterilen bu gelişme, Luxottica'ya göre ise yüksek teknoloji ve avangart tasarımın birleşiminden en iyi tarz, kalite ve performansın sunulabileceği yönünde.





Google ve Luxottica ortaklığında üretilen Glass modellerinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://plus.google.com/app/basic/stream/z122v33z0nyoinkye04cinbgmtexjllp5rg0k