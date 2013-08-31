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Google Glass ameliyat odalarına da giriş yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass ameliyat odalarına da giriş yaptı

İnternet devi Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar ürünü Glass, farklı alanlar içerisinde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Daha önce görme engelli kişilere yardım etmek gibi oldukça faydalı bir amaç için kullanılan ürün, şimdi de ameliyat odalarına giriş yapmış durumda.
Dr. Ismail Nabeel ve Dr. Christopher Kaeding tarafından alınan ortak karar kapsamında Amerika'da bulunan Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir cerrahi operasyonda kullanılan Google Glass, giyilebilir teknolojik ürünlerin ameliyat odalarına katacağı olumlu yönleri göstermek üzere bu deneme içerisinde yer almış. Sonuç olarak ameliyat sürecini canlı video bağlantısı ile başka doktorlara ya da doktor adaylarına aktarabilen ve aynı zamanda operasyonu sürdüren kişiye hasta hakkında bilgiler verebilen (MRI görüntüleri gibi) Google Glass, ayrıca gövde yapısıyla da bu tarz alanlar içerisinde rahatlıkla kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

Yapılan operasyonları doktorların görüş açısından sunduğu için özellikle öğrenci doktorların eğitimine ve tecrübe kazanmalarına çok büyük yardımcı olduğu belirtilen süreç hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Google Glass ameliyat odalarına da giriş yaptı
Google Glass ameliyat odalarına da giriş yaptı




http://osuwmc.multimedianewsroom.tv/story.php?id=663&enter= Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Bu ozellikle pratisyen doktorlara mükemmel kolaylik saglar. Ornegin bir kasabada yada ilcedesin ameliyata girdin ne yapacağını tam bilmiyorsun ara profu direktifler doğrultusunda ameliyati yap. Ayni sekilde teknisyensin elektrik direginin tepesindesin yada bir trafonun icindesin hangi kablo hangisine bağlanacak sasirdinmi ara uzmani ogren. Yada stajyer avukati durusmaya gonderdin karsi tarafin iddialarına karşı ne söyleyeceğini bilmiyor soyle google glass a orda dediklerini aynen tekrar etsin. Telofonla zor bunlar durusmada bir elinde tel ile açıklama yapamazsın. Teknisyen olarakta iki elin boşta kalacak. Ses kemik iletimi ille iletildigi icin disariya ses de gitmiyor.
Bu ozellikle pratisyen doktorlara mükemmel kolaylik saglar. Ornegin bir kasabada yada ilcedesin ameliyata girdin ne yapacağını tam bilmiyorsun ara profu direkti...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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okan_cehapelioglu 6 yıl
teknolojinin böyle alanlarda kullanılması cok güzel apple samsung'da böyle projelere el atsa keşke insanların sağlığı herşeyden daha önde
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JoeyBane 6 yıl
Bu proje çoğu alana yayılıyor. Bu alanlar da günlük hayatımıza önemli ölçüde pratiklik kazandıracak alanlar.
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kımyasal 6 yıl
Kamera HD çekim yapıyor,sanırım videoda biraz kötü gösteriyor.Bunun sebebi çoklu yayın,Hangouts olabilir.Diğer yandan Google bu gözlüğü,kimi kesimler tarafından yasaklama talebine rağmen çıkarabilecekmi,asıl merak konusu bu.
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CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Bu ozellikle pratisyen doktorlara mükemmel kolaylik saglar. Ornegin bir kasabada yada ilcedesin ameliyata girdin ne yapacağını tam bilmiyorsun ara profu direktifler doğrultusunda ameliyati yap. Ayni sekilde teknisyensin elektrik direginin tepesindesin yada bir trafonun icindesin hangi kablo hangisine bağlanacak sasirdinmi ara uzmani ogren. Yada stajyer avukati durusmaya gonderdin karsi tarafin iddialarına karşı ne söyleyeceğini bilmiyor soyle google glass a orda dediklerini aynen tekrar etsin. Telofonla zor bunlar durusmada bir elinde tel ile açıklama yapamazsın. Teknisyen olarakta iki elin boşta kalacak. Ses kemik iletimi ille iletildigi icin disariya ses de gitmiyor.
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umut_baris 6 yıl
Tutar.
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onur01651 6 yıl
Kamerası o kadar iyimi gerçekten bir türlü anlamadım..
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