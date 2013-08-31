Google Glass ameliyat odalarına da giriş yaptı





İnternet devi Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar ürünü Glass, farklı alanlar içerisinde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Daha önce görme engelli kişilere yardım etmek gibi oldukça faydalı bir amaç için kullanılan ürün, şimdi de ameliyat odalarına giriş yapmış durumda.

Dr. Ismail Nabeel ve Dr. Christopher Kaeding tarafından alınan ortak karar kapsamında Amerika'da bulunan Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir cerrahi operasyonda kullanılan Google Glass, giyilebilir teknolojik ürünlerin ameliyat odalarına katacağı olumlu yönleri göstermek üzere bu deneme içerisinde yer almış. Sonuç olarak ameliyat sürecini canlı video bağlantısı ile başka doktorlara ya da doktor adaylarına aktarabilen ve aynı zamanda operasyonu sürdüren kişiye hasta hakkında bilgiler verebilen (MRI görüntüleri gibi) Google Glass, ayrıca gövde yapısıyla da bu tarz alanlar içerisinde rahatlıkla kullanılabileceğini gözler önüne serdi.





Yapılan operasyonları doktorların görüş açısından sunduğu için özellikle öğrenci doktorların eğitimine ve tecrübe kazanmalarına çok büyük yardımcı olduğu belirtilen süreç hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.













http://osuwmc.multimedianewsroom.tv/story.php?id=663&enter=