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Google Glass benzeri ürünler artıyor, "Telepathy One"

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass benzeri ürünler artıyor,
Google'ın Glass ismini verdiği giyilebilir gözlük sisteminin benzerleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Telepathy Inc tarafından geliştirilmiş bir ürün olan Telepathy One, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Telepathy Inc tarafından geliştirilen ve Telepathy One ismine sahip olan yeni cihaz, Google Glass ile benzer bir işleyiş yapısına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça şık ve ince bir tasarıma sahip olan cihaz, gözün önüne yerleştirilmiş sanal 5" ekrana ve kameraya sahip. Akıllı cep telefonları ile Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşebilen Telepathy One, bu sayede kullanıcıların e-mail bilgilerini, mesajlarını, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ bildirimlerini kontrol etmelerine ve kişilerin dahili kamera yardımıyla o an gördükleri görüntüleri başkaları ile paylaşmalarına imkan sağlayabiliyor.
 
Google Glass benzeri ürünler artıyor,
Hakkında daha fazla bilgi yer almayan Telepathy One geliştirilmeye devam ediyor. 2013 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen Telepathy One hakkında hazırlanmış ön tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.techhive.com/article/2030995/telepathy-one-may-be-a-sleeker-more-fashionable-alternative-to-google-glass.html 
Google Glass benzeri ürünler artıyor,

http://www.techhive.com/article/2030995/telepathy-one-may-be-a-sleeker-more-fashionable-alternative-to-google-glass.html Yorum Yaz
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.:asci:. 6 yıl en beğenilen
yakında apple iglass adında bi tane yapar ve en yenilikçi şirket olur bu işler böyle
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Paradise Lost 6 yıl
Çakma tabletler gibi ülkemizde satışa çıktığında bir tane alacağım :)
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777_E 6 yıl
bu iyiydi işte :D
.:asci:.
yakında apple iglass adında bi tane yapar ve en yenilikçi şirket olur bu işler böyle

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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Bu gözlüklerin enerjisini nereden alacaklarını bir türlü kestiremiyorum.Son teknoloji telefonların şarjları 1 gün gitmiyor sen bunun neresine pil koydunda o pil bu gözlüğü 1 gün boyunca idare edebilecek?

Artık forum editörleri S4 peşinde koşmaktansa da bir de şu Google Glass gözlüğünü inceleselerde öğrensek bazı şeyleri.
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.:asci:. 6 yıl en beğenilen
yakında apple iglass adında bi tane yapar ve en yenilikçi şirket olur bu işler böyle
1 Yanıt Yanıtla +4
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Nuke General 6 yıl .:asci:.
.:asci:.

yakında apple iglass adında bi tane yapar ve en yenilikçi şirket olur bu işler böyle


Yaparlar ve pazarlama becerisi sayesinde yine en iyi biziz derler
bkz.tablet.
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ahmettuzlusu 6 yıl
Google yapmış artık bence diğer firmalar biraz yaratıcı düşünüp başka işlerle uğraşsın
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Amedra 6 yıl
Patent savaşları başlamıştır bile.
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kızgınjapon 6 yıl
PLAYEREG
ürünün kullanımını vs. hiçbirşey anlamadım

gözün önüne yerleştirilmiş sanal 5" ekrana ve kameraya sahip. Akıllı cep telefonları ile Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşebilen Telepathy One, bu sayede kullanıcıların e-mail bilgilerini, mesajlarını, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ bildirimlerini kontrol etmelerine ve kişilerin dahili kamera yardımıyla o an gördükleri görüntüleri başkaları ile paylaşmalarına imkan sağlayabiliyor. :D :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Reklam çok salakça olmuş.
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zerocontrol 6 yıl
Sanal 5'' çok büyük değil mi :D
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PLAYEREG 6 yıl
ürünün kullanımını vs. hiçbirşey anlamadım
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