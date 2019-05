Google Glass benzeri ürünler artıyor, "Telepathy One"

Google'ın Glass ismini verdiği giyilebilir gözlük sisteminin benzerleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Telepathy Inc tarafından geliştirilmiş bir ürün olan Telepathy One, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.





Telepathy Inc tarafından geliştirilen ve Telepathy One ismine sahip olan yeni cihaz, Google Glass ile benzer bir işleyiş yapısına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça şık ve ince bir tasarıma sahip olan cihaz, gözün önüne yerleştirilmiş sanal 5" ekrana ve kameraya sahip. Akıllı cep telefonları ile Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşebilen Telepathy One, bu sayede kullanıcıların e-mail bilgilerini, mesajlarını, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ bildirimlerini kontrol etmelerine ve kişilerin dahili kamera yardımıyla o an gördükleri görüntüleri başkaları ile paylaşmalarına imkan sağlayabiliyor.

Hakkında daha fazla bilgi yer almayan Telepathy One geliştirilmeye devam ediyor. 2013 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen Telepathy One hakkında hazırlanmış ön tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.techhive.com/article/2030995/telepathy-one-may-be-a-sleeker-more-fashionable-alternative-to-google-glass.html

