Google Glass kalabalık içerisinde kıyafetinden kişiyi tanıyabilecek





Geçen yılın en iyi icatları arasında gösterilen ve kısa süre önce bir barda yasaklanmasıyla gündeme gelen Google Glass, yol gösterdiği yenilikçi fikirler açısından da önemli bir misyon üstleniyor.





Google Glass için özellikle geliştirilen bir teknoloji, kişiyi giyim tarzından tanıyabilecek dinamikler taşıyor. Google tarafından mali destek sağlanan InSight firmasının geliştirdiği proje içerisinde bazı üniversiteler de bulunuyor.





Teknoloji kullanıcı web sayfalarında gezerken, tweet atarken veya maillerini okurken fotoğraflarını çekiyor ve giysilerinden takılarına kadar nesneleri inceleyerek bir giyim tarzı profili ortaya çıkarıyor. Alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlarda kişilerin arkadaşlarını daha kolay bulmasını sağlıyor. Bu profile spatiogram adı veriliyor. Ancak kıyafetlerinizi farklı bir tarzda değiştirdiğinizde profiliniz de kayboluyor ve böylece özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bir durum ortaya çıkmamış oluyor. Giyim profili genelde bir gece veya gündüz için geçerli oluyor.





Teknoloji hali hazırda 15 gönüllü tarafından deneniyor ve yüzde 93'e yakın bir doğru tarama oranı yakalamış durumda. Kişinin sırtı dönük bile olsa uygulama tarama yapabiliyor.





Google Glass ürününün yakın zamanda son kullanıcıya ulaşması zor olduğu için bu uygulama da biraz geç bir zamanda kullanıma sunulacaktır. Ancak Google Glass'ın potansiyelini göstermek açısından oldukça başarılı.

http://www.newscientist.com/article/mg21729075.600-google-glass-app-identifies-you-by-your-fashion-sense.html