Google Glass, yeni güncellemesi ile toplu taşıma sistemine giriş yaptı

Google'ın tam olarak piyasaya sunulmadan kendisine birçok kullanım yeri bulan ve birçok tartışmayı beraberinde getiren gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, her ay yapılan güncellemelerinin en yenisiyle toplu taşıma sistemine giriş yaptı.

Google ekibi tarafından yayınlanan güncelleme sayesinde Glass sahipleri Android telefonlar ile bağlantı kurulduktan sonra toplu taşıma araçlarına ulaşmak için ne kadar yürünmesi gerektiği, hangi istasyonda olunduğu, nerede tren değiştirilebileceği ve benzeri birçok faydalı bilgiye ulaşabilir duruma geldiler. Aynı zamanda içerisine bildirim merkezine gelen bağlantıların seçebilmesi özelliği eklenen Glass, özellikle kullanıcıların isteklerine göre ciddi anlamda geliştiriliyor ve şekilleniyor.

Güncelleme hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/+GoogleGlass/posts/VrkuxM7uLc7