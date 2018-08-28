Google Go uygulaması artık makaleleri ve web sayfalarını okuyabiliyor

Google Go uygulaması, kullanıcıların uzun makaleleri ve web sayfalarını dinlemelerine yardımcı olmak için geliştirildi. Meşgul olan ve okumak için zaman bulmakta zorlananlar için geliştirilen bu hizmet, yirmiden fazla dilde dinleme imkanı sağlıyor.

Google Go ile uzun soluklu makalelerde, haber öykülerde veya dinlenmek istenen içerikte; duraklatmak, oynatmak ve 2x hızında dinlemek mümkün.

Amazon’un Alexa isimli Kindle'ın aksine e-kitapları ve makaleleri herhangi bir anlatıcıya ihtiyaç duymadan dinlenebilir.

Google Başkan Vekili Yossi Matias'a göre, gelecekte aynı metin-konuşma sistemleri diğer popüler Google uygulamalarında veya hizmetlerinde içerik okumak için kullanılabilir.

Matias'ın yaptığı açıklamada, Go uygulamasını ilk adım olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Mühendisler, hizmeti daha doğal ve kişisel hale getirmenin yollarını düşünmeye devam ediyor.

Yeni diller öğrenmek için kullanılabilir

Matias, Google mühendislerinin Google Go'da sözlük deneyimi üzerinde özel olarak çalıştıklarını ve her kelimeyi gerçek zamanlı olarak vurgularken okuyucunun her kelimeyi kavrayabileceğini, bu yüzden de yeni diller öğretmek için kullanılabileceğini söyledi.

Google Go uygulaması şu an da Brezilya, Endonezya, Hindistan, Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Gana gibi birçok Afrika ülkesi dahil olmak üzere 28 ülkede kullanıma sunuldu.

https://techcrunch.com/2018/08/27/google-go-website-reading/