Microsoft, Edge ısrarından vazgeçiyor! Ancak herkes için değil

Microsoft, Edge Israrından vazgeçiyor
Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, Windows 10 ve 11 kullanıcılarını kapsıyor. Artık Edge tarayıcı yalnızca doğrudan açıldığında kullanıcıya varsayılan yapılması önerilecek. Ancak kötü haber şu ki, değişiklik sadece Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AB ülkeleriyle birlikte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) geçerli.
Kaçıranlar için daha önce Microsoft, Edge kullanımını artırmak adına agresif yöntemler uygulamıştı. Edge kullanılmasa bile tam ekran uyarılar, dikkat çekici onay butonları ve zorlaştırılmış varsayılan tarayıcı değiştirme adımları bu stratejinin bir parçasıydı. Hatta Chrome indirmeye çalışan kullanıcılara "Bu tarayıcı 2008’de kaldı" mesajı bile gösterilmişti.
Bu arada DMA uyumlu değişiklikler yalnızca bununla sınırlı değil. Temmuz ayında yayınlanacak güncellemeyle birlikte, .svg, ftp ve read gibi bazı dosya türleri de kullanıcıların seçtiği varsayılan tarayıcıyla açılacak. Ayrıca varsayılan olarak atanan tarayıcı, otomatik olarak görev çubuğuna da eklenecek.
Bir diğer gelişme ise kullanıcılar yıl sonuna doğru Microsoft Store uygulamasını da sistemden kaldırabilecek. Buna rağmen, Store üzerinden yüklenen uygulamaların güncellemeleri devam edecek. Ayrıca, Windows Arama'da artık birden fazla üçüncü parti uygulama web arama sonuçları sağlayabilecek. Kullanıcılar arama sağlayıcılarının sırasını da tercihlerine göre değiştirebilecek. Bu özelliklerin ise Haziran ayı başında kullanıma sunulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!