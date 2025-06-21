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Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında, ebeveynlerin çocuklarını korumak amacıyla kullandığı Microsoft’un Aile Güvenliği (Family Safety) özelliği, Google Chrome tarayıcısını Windows üzerinde engellemeye başladı. İlk şikayetler 3 Haziran’da ortaya çıktı ve bazı kullanıcılar Chrome’un ya hiç açılmadığını ya da açıldıktan hemen sonra kapandığını fark etti.

Microsoft’un Aile Güvenliği sisteminde ortaya çıkan bir hata, özellikle Chrome tarayıcısını etkileyerek çalışmasını engelliyor. Chrome destek yöneticisi Ellen T., “Ekip olarak bu sorunu araştırdık ve davranışın nedenini belirledik” diyerek hatayı doğruladı.

Geçici çözümler keşfedildi

Firefox veya Opera gibi diğer tarayıcılar etkilenmemiş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar Chrome.exe'nin adını Chrome1.exe olarak değiştirmenin bu sorunu çözdüğünü keşfetti. Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak Aile Güvenliği'ni etkinleştiren okullar veya ebeveynler, Chrome'u tekrar çalışır duruma getirmek için Aile Güvenliği'ndeki "uygunsuz web sitelerini filtrele" ayarını da devre dışı bırakabilir. Ancak bu çözüm, çocukların her tür web sitesine erişebilmesine de kapı aralıyor.

Microsoft'un iki haftadan uzun süredir devam eden sorunu ne zaman düzelteceği belli değil.

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Microsoft daha önce de kullanıcıları Chrome’dan uzaklaştırıp Edge’e yönlendirmek için alışılmadık yollar denemişti. Aile Güvenliği’deki bu sorun büyük ihtimalle kasıtlı olmasa da, Microsoft daha önce yönlendirme mesajları, yapay zekadan alınmış yanıltıcı yanıtlar, açılır pencereler ve Chrome’un indirme sayfasına eklenen anketler gibi yöntemlerle kullanıcıları Edge’e çekmeye çalıştı. Hatta yılın başlarında Microsoft, Bing arama motorunu kullanarak insanlara Google’da oldukları izlenimini vermeye çalıştı.

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Microsoft'un Aile Güvenliği hizmeti Chrome'u engelliyor

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