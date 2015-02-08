Google, Hangouts tabanlı yeni müşteri hizmetleri servisini test ediyor

Google daha önce Helpouts adında farklı bir servisi hayata geçirmişti. Helpouts ile kullanıcılar herhangi bir konuda uzman görüşüne danışıp yardım alabiliyordu fakat bu servis için ücret talep ediliyordu. Google'ın yeni danışma sistemi ise Helouts'dan farklı olarak tamamen ücretsiz olacak. Hangouts üzerinden çağrı yapılarak gerçek zamanlı danışma temsilcilerine soru sorulabilecek bu serviste kullanıcılar yalnızca Google ürünleri hakkında sorular sorabilecek. Google'ın sahip olduğu Nest ve Dropcam gibi şirketlere bu servis üzerinden destek sağlanmayacak.
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Windows 10'un telefon ve tabletler için çıkacak mı? HAYIR
Windows Phone'u şu an desteklediniz mi? HAYIR
O zaman olmaz o iş olamaz!!!
Skype asla ama asla geçemeyecek.
Ben size daha garip bir olay daha anlatayım. Office 365 için destek almak için microsoft türkiyeyi aradım bana dublini arayın dediler. Buna para veriyoruz.
Map için çok basit bişey de destek maili attım beni dublinden aradılar. Ücretsiz.
Allah'tan, destek almış bir sürü kullanıcı var da o fikri yalanlıyor.
Devam Google...
Buna katılmıyor. Map üzerinde kurum adresi yanlış yazılmıştı. Mail attım tam 3 kere aradılar dublinden. Hem adresi düelttik hemde bir sürü map ile ilgili düzeltmeyi yaptık.
Adwords üzerinde bir hata alıyordum mail attım yine aradılar hem hatayı çözdük hemde reklamlarımızı nasıl daha efektif yaparız üzerine yarım saaten fazla konuştuk. 2 gün sonra tekrar arayıp reklam nasıl gidiyor vs üzerine tartıştık.
Aynı şekilde bir şey benim de başıma geldi. Lg g watch kullanıyorum. Türkçe dilinde bir sorun vardı. Sesli cevaplamalarda bir hata veriyordu her seferinde. Feedback bıraktım, beni arayın diye bir seçenek vardı onu da seçtim. Android Wear ekibinden biridi aradı, konuştuk, anlattım sorunumu. Ertesi sabah düzelmişti sorun.
bir arayüz sistemi üzerine çalışılsa daha verimli olunmaz mı !?
müşteri hizmetleri adıyla sistemin insanlara dayattığını yumuşak sesle insanlara ninli gibi okumakla sömürü düzeni süre gelmektedir !
Konuşmayı öğrensen çok güzel olur.