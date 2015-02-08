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Google, Hangouts tabanlı yeni müşteri hizmetleri servisini test ediyor

4 yıl
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Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Hangouts tabanlı yeni müşteri hizmetleri servisini test ediyor
Teknoloji devi Google müşterileri ile iletişime geçmenin yeni bir yolunu geliştiriyor, bu yeni yol ile artık müşteriler video görüşme yaparak müşteri hizmetlerine ulaşabiliyor. Techcrunh'da yer alan habere göre ABD'de Mountain View isimli şehirde test edilmeye başlayan yeni servis ile kullanıcılar Hangouts üzerinden Google cihaz uzmanları ile iletişime geçebiliyorlar.

Google daha önce Helpouts adında farklı bir servisi hayata geçirmişti. Helpouts ile kullanıcılar herhangi bir konuda uzman görüşüne danışıp yardım alabiliyordu fakat bu servis için ücret talep ediliyordu. Google'ın yeni danışma sistemi ise Helouts'dan farklı olarak tamamen ücretsiz olacak. Hangouts üzerinden çağrı yapılarak gerçek zamanlı danışma temsilcilerine soru sorulabilecek bu serviste kullanıcılar yalnızca Google ürünleri hakkında sorular sorabilecek. Google'ın sahip olduğu Nest ve Dropcam gibi şirketlere bu servis üzerinden destek sağlanmayacak.
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doctor_bey 4 yıl
Mantıklı bir fikir
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Windows10 4 yıl
Sorması ayıp Windows 10 modern ui için çıkacak mı? HAYIR
Windows 10'un telefon ve tabletler için çıkacak mı? HAYIR
Windows Phone'u şu an desteklediniz mi? HAYIR
O zaman olmaz o iş olamaz!!!
Skype asla ama asla geçemeyecek.
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igetsky 4 yıl
skype i tahtindan edecek bu hangouts
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Tem_Mus 4 yıl
Hangoutsun bilgisayardan da takip edilebilmesi büyük bir artı bence. İyi proje.
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yokbeolumbe 4 yıl
Hangouts kullanmıyorum whatsapp'tan yazın.
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GrAy 4 yıl
Editorlerin yazıya yorum katmaları beni çok rahatsız eden bir durum değil. Ama bu destek vermiyor baya abartı bir yorum olmuş.
Ben size daha garip bir olay daha anlatayım. Office 365 için destek almak için microsoft türkiyeyi aradım bana dublini arayın dediler. Buna para veriyoruz.
Map için çok basit bişey de destek maili attım beni dublinden aradılar. Ücretsiz.
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Okisht 4 yıl
Merhaba, Google destek konusundaki ilişkilerim genelde web servisi veya e-posta üzerinden oldu. Telefonla veya video görüşmeyle destek almamıştım ve bu seçeneği pek görmemiştim. Ancak kullanıcılar böyle düşünüyor ve destek alıyorsa benim hatam. Kusura bakmayın yersiz bir yorum olmuş, birden fazla kişinin bu eleştiriye katıldığını düşünerek kusura bakmazsanız düzenliyorum haberdeki bu bölümü
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OverClocK1ng 4 yıl
Google destek vermiyor sanan editörler mevcut.
Allah'tan, destek almış bir sürü kullanıcı var da o fikri yalanlıyor.
Devam Google...
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GrAy 4 yıl
Google genellikler müşterileri ile doğrudan iletişime geçmeyi tercih etmeyen bir şirket olarak anılır.
Buna katılmıyor. Map üzerinde kurum adresi yanlış yazılmıştı. Mail attım tam 3 kere aradılar dublinden. Hem adresi düelttik hemde bir sürü map ile ilgili düzeltmeyi yaptık.
Adwords üzerinde bir hata alıyordum mail attım yine aradılar hem hatayı çözdük hemde reklamlarımızı nasıl daha efektif yaparız üzerine yarım saaten fazla konuştuk. 2 gün sonra tekrar arayıp reklam nasıl gidiyor vs üzerine tartıştık.
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darkest earth 4 yıl GrAy
GrAy
Google genellikler müşterileri ile doğrudan iletişime geçmeyi tercih etmeyen bir şirket olarak anılır.
Buna katılmıyor. Map üzerinde kurum adresi yanlış yazılmıştı. Mail attım tam 3 kere aradılar dublinden. Hem adresi düelttik hemde bir sürü map ile ilgili düzeltmeyi yaptık.
Adwords üzerinde bir hata alıyordum mail attım yine aradılar hem hatayı çözdük hemde reklamlarımızı nasıl daha efektif yaparız üzerine yarım saaten fazla konuştuk. 2 gün sonra tekrar arayıp reklam nasıl gidiyor vs üzerine tartıştık.

Aynı şekilde bir şey benim de başıma geldi. Lg g watch kullanıyorum. Türkçe dilinde bir sorun vardı. Sesli cevaplamalarda bir hata veriyordu her seferinde. Feedback bıraktım, beni arayın diye bir seçenek vardı onu da seçtim. Android Wear ekibinden biridi aradı, konuştuk, anlattım sorunumu. Ertesi sabah düzelmişti sorun.
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bestofMd 4 yıl
Böyle devam edin
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SEO-Uzmanı 4 yıl
insancıl arayüz şeklinde olası tüm sorunlara daha kolay ve kolay anlaşıla bilinir
bir arayüz sistemi üzerine çalışılsa daha verimli olunmaz mı !?
müşteri hizmetleri adıyla sistemin insanlara dayattığını yumuşak sesle insanlara ninli gibi okumakla sömürü düzeni süre gelmektedir !
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cngiz 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
insancıl arayüz şeklinde olası tüm sorunlara daha kolay ve kolay anlaşıla bilinir
bir arayüz sistemi üzerine çalışılsa daha verimli olunmaz mı !?
müşteri hizmetleri adıyla sistemin insanlara dayattığını yumuşak sesle insanlara ninli gibi okumakla sömürü düzeni süre gelmektedir !

Konuşmayı öğrensen çok güzel olur.
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