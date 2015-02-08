Google, Hangouts tabanlı yeni müşteri hizmetleri servisini test ediyor

Teknoloji devi Google müşterileri ile iletişime geçmenin yeni bir yolunu geliştiriyor, bu yeni yol ile artık müşteriler video görüşme yaparak müşteri hizmetlerine ulaşabiliyor. Techcrunh'da yer alan habere göre ABD'de Mountain View isimli şehirde test edilmeye başlayan yeni servis ile kullanıcılar Hangouts üzerinden Google cihaz uzmanları ile iletişime geçebiliyorlar.

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Google daha önce Helpouts adında farklı bir servisi hayata geçirmişti. Helpouts ile kullanıcılar herhangi bir konuda uzman görüşüne danışıp yardım alabiliyordu fakat bu servis için ücret talep ediliyordu. Google'ın yeni danışma sistemi ise Helouts'dan farklı olarak tamamen ücretsiz olacak. Hangouts üzerinden çağrı yapılarak gerçek zamanlı danışma temsilcilerine soru sorulabilecek bu serviste kullanıcılar yalnızca Google ürünleri hakkında sorular sorabilecek. Google'ın sahip olduğu Nest ve Dropcam gibi şirketlere bu servis üzerinden destek sağlanmayacak.