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Google, Hesap Hareketleri ile kişisel istatistikleri de tutmaya başladı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiği ile ilgili sunduğu ayrıntılı istatistiklerle site sahiplerine büyük kolaylık sağlayan Google, bu kez kullanıcılarının kişisel istatistiklerini tutarak farklı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

https://www.google.com/settings/activity adresinden henüz beta aşamasında olan hizmete kaydolduktan sonra gelen maili takip ederek kişisel aktivitelerinizi takip edebileceğiniz panele ulaşabiliyorsunuz.

Gönderdiğiniz ve aldığınız emailler, arama geçmişiniz ile ilgili detaylar, en çok iletişim kurulan mail adresleri, Latitude ile ilgili istatistikler, Google hizmetlerine girerken kullandığınız farklı tarayıcılar ve cihazlar şu anda hizmet içerisinde sunulan özellikler. İlerleyen aylarda daha fazla özellik hizmete dahil edilecek.

Geçmişe ait yapmış olduğunuz aktiviteler arasında merak ettiklerinizi bu hizmet ile inceleyebilirsiniz. Hizmet isteğe bağlı. Ancak aynı bilgileri Google'ın da kendi kayıtları arasında sakladığını hatırlatmakta fayda var.

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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Yapmazsam ölürüm...


Ekrem Çukurca Bey kendini fişlemiş, en çok aradığı şey New iPad

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Haber ile ilgili ise gerçekten sinir bozucu bir durum zorla Yandex kullandıracak insana çok çok kendi kaybeder Google Amca...
Yapmazsam ölürüm...Ekrem Çukurca Bey kendini fişlemiş, en çok aradığı şey New iPad
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furkant1 7 yıl
Benim için bi sakıncası yok.
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Pardus Linux 7 yıl
Yapmazsam ölürüm...


Ekrem Çukurca Bey kendini fişlemiş, en çok aradığı şey New iPad

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Haber ile ilgili ise gerçekten sinir bozucu bir durum zorla Yandex kullandıracak insana çok çok kendi kaybeder Google Amca...
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LORDTEK 7 yıl
Kaç seferdir yazdım Google bizi takip ediyor diye. Bu haber de bunun göstergesi. Kaçışın mümkün olmadığını ama mümkün mertebe az bilgi vermenin akıllıca olacağını düşünüyorum. e-postalar okunduktan sonra çıkış yapılır, arama yaparken login olunmuş bir gezginle değil de başka bir gezgin kullanılabilir, chrome'dan uzak durulabilir, google hizmetlerinin (e-posta da dahil) alternatifinin kullanılması bir sorun oluşturmaycaksa hizmet alımda çeşitlendirme yapılmalı (yani e-posta için yahoo, arama için mama, kontak listesi için outlook, android yerine ios gibi ama unutmayın! alternatif sorun oluşturmayacaksa bu yol izlenebilir, sorun oluşturacaksa bir anlamı kalmaz çek fişi oturla aynı olur) vs.
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E_Aydin35 7 yıl
Google her geçen gün kendini bir adımda daha gösteriyor geliştiriyor test ediyor bakıyor araştırıyor,çıkartıyor ve her defasında bir adım daha yükseliyor.. Yani bunu neden söyledim derseniz içimden geldi ve Google'nın gelmişden geleceği doğru bakıldığında aklıma gelen herşey ile yorumladım gayet güzel ve önü açık bir uygulama aynı zamanda işe yarar..
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cgdincer 7 yıl
çok tehlikeli bir hal almaya başladı iyice, her hareketi izliyor, mailime baktıktan sonra direk log out oluyorum.
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The Shogun 7 yıl
Google'ın kişisel bilgi merakı, durması gereken sınırı geçti. Android işletim sistemine sahip telefon, tablet kullananların daha dikkatli olması gerek. Tel. Rehberiniz, anlık konumuz vb. bir çok bilginizi kayıt altına alabiliyor.
Yandex'de bu konuda kaçış yeri değil. Çünkü onlarda kişisel bilgi depolamaktalar ve dahada geliştikçe google gibi kişisel bilgi merakı artacaktır.
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shimoda 7 yıl
Postalarımı cep telefonundan kontrol edip cevaplıyorum. PC tarayıcımda google hesabımı nadiren açıyorum. İşe yara mı? Muhtemelen yaramaz ama rahatsızlık veriyor işte ister istemez herşeyin kaydını tutması.
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Volkanbaba 7 yıl
Tek bir ihtimal var. Oda yandexmi dersin?
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söny 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Tek bir ihtimal var. Oda yandexmi dersin?

Mobil olarak yandex'e girmeyi denemeni öneririm 3 4saatte youtube veya google'ye girebiliyorsun 1 2 saattede youtube açılyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
google'ın kullanıcıları fişleme servisi hizmete girdi !

günün birinden atom bombası nasıl çalışıyo diye merak ederseniz !

sistem sizi inceleme alır !
fizik öğrencisi değilseniz ve bu konuda bir bitirme teziniz yoksa !

artık google için olağan şüpeheli sıfatında birisi olarak fişleneceksinizdir.

en iyisi siz merak ettiklerinizi discovery channel dan izleyin :)



bu arada google hesabını açmadan arama yapanlar

veya google hesabı olmayanlara da,

özel olarak google ID fişleme tanımlama sistemini de

büyük bir ihtimalle unutmamışlardır haliyle !

yani bu ne anlama geliyor derseniz !
bu aramaları yapan bir bilim adamıysa daha da tehlikeli
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cagataykoroglu 7 yıl
eulogy
İsteğe bağlı da olsa korkutucu görünüyor buradan bakınca.

Nereden bakarsan bak korkutucu.
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eulogy 7 yıl
İsteğe bağlı da olsa korkutucu görünüyor buradan bakınca.
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