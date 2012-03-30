Google, Hesap Hareketleri ile kişisel istatistikleri de tutmaya başladı

İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiği ile ilgili sunduğu ayrıntılı istatistiklerle site sahiplerine büyük kolaylık sağlayan Google, bu kez kullanıcılarının kişisel istatistiklerini tutarak farklı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.





https://www.google.com/settings/activity adresinden henüz beta aşamasında olan hizmete kaydolduktan sonra gelen maili takip ederek kişisel aktivitelerinizi takip edebileceğiniz panele ulaşabiliyorsunuz.





Gönderdiğiniz ve aldığınız emailler, arama geçmişiniz ile ilgili detaylar, en çok iletişim kurulan mail adresleri, Latitude ile ilgili istatistikler, Google hizmetlerine girerken kullandığınız farklı tarayıcılar ve cihazlar şu anda hizmet içerisinde sunulan özellikler. İlerleyen aylarda daha fazla özellik hizmete dahil edilecek.





Geçmişe ait yapmış olduğunuz aktiviteler arasında merak ettiklerinizi bu hizmet ile inceleyebilirsiniz. Hizmet isteğe bağlı. Ancak aynı bilgileri Google'ın da kendi kayıtları arasında sakladığını hatırlatmakta fayda var.