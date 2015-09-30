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Google, Hindistan'daki tren istasyonlarında yüksek hızlı Wi-Fi servisi sunacak

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google, Hindistan'daki tren istasyonlarında yüksek hızlı Wi-Fi servisi sunacak
 
1.2 milyarlık nüfusuyla dünyanın en önemli pazarları arasında yer alan Hindistan, teknoloji dünyasındaki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor olsa da, ülkede hala internet bağlantısı bulunmayan yüz milyonlarca insan bulunuyor. Bu geniş kullanıcı kitlesine internet erişimi sağlamak için harekete geçen Google, 2016 yılı sonuna kadar ülkedeki 100 tren istasyonuna yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sunmayı planlıyor.
 Hindistan'ın can damarı olarak görülen demiryolu hatları, interneti geniş kitlelere ulaştırmak için oldukça elverişli bir yol olarak görülüyor. 108 bin kilometrelik bir alanda bulunan 70 bin tren istasyonuyla devasa bir şebeke olan demiryolu, her gün ortalama 13 milyon yolcuya ev sahipliği yapıyor.
Ülkedeki en kalabalık 100 tren istasyonuna 2016 yılı sonuna kadar yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sunmayı planlayan Google, bu sayede her gün 10 milyon kişiye internet bağlantısı ulaştırılabileceğini açıkladı. 2016 yılından sonra da bu projenin devam edeceği ve zamanla ülkedeki 400 istasyonda Wi-Fi bağlantısı sunulacağı belirtiliyor.
Google'ın açıklamasınsa göre yüksek çözünürlüklü videoları izlemeye olanak sağlayacak kadar hızlı olacak bu Wi-Fi hizmeti, ilk başlarda ücretsiz olacak. Uzun vadede ise bu servisin kendi kendini geçindirecek hale gelmesi ve farklı bölgelere de yayılabilmesi için ücretlendirme yoluna gidilebileceği söyleniyor.

http://www.theverge.com/2015/9/27/9406019/google-announces-wi-fi-hotspots-indian-railway Yorum Yaz
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gun 3 yıl en beğenilen
Hizmet için Google+ aboneliği ve gmail hesabı zorunlu tutarlar şimdiden sömürünün temellerini atarlar.
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Patren 3 yıl
google bizim ülkeye neden yatırım yapmıyor anlamıyorum
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Umutcan 3 yıl
Hindistan nüfusu yüzünden bir güç, yoksa halkın yaşam standartları ve geliri çok düşük. Zengin olanlar sadece kast sisteminin tepesinde bulunanlar.
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alemburda34 3 yıl
Google bu şarkı sana: youtube.com/...
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gun 3 yıl en beğenilen
Hizmet için Google+ aboneliği ve gmail hesabı zorunlu tutarlar şimdiden sömürünün temellerini atarlar.
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Görmebak 3 yıl gun
gun

Hizmet için Google+ aboneliği ve gmail hesabı zorunlu tutarlar şimdiden sömürünün temellerini atarlar.

Babasının hayrına ücretsiz yapacak değil sonuçta elbette Google ında bu işten bir çıkarı olacak.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
adamlar ineğe tapıyor ama teknolojide bizden ileride !
bu arada köylü halkın fotolarına bakıp ta
kendinizi modern çağdaş sanmayın
kendi insanınıza verdiğiniz değer kadar uygarsınız !
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emc2xy 3 yıl SEO-Uzmanı
Yerim teknolojisini ya...1 milyar nüfus. O kadar işçi kimde olsa ileride olur teknoloji.

Adamların büyük çoğunluğu aç. Nüfus patlamasından köyleri bizdeki ilçelere eşit. Eğitim denen bir şey yok çoğu bölgede. Cahil insan normal insan olmuş. Zengin yerlere internet sağlıyacaklarına refahı arttırsınlar.

Gerçi bizim ülke ne ki onlara laf ediyorum.
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emc2xy 3 yıl
İyi iyi güzel. Kutsal mööler dünyaya açılırlar.
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl
Korkmayın bizdede MARMARAY var(!)
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AirSupport 3 yıl GelecektenGelenDinozor
GelecektenGelenDinozor
Korkmayın bizdede MARMARAY var(!)

Al işte sen neyin kafasını yaşıyorsun?
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TECHTRONİC 3 yıl
Az çakal değiller Çine yaranamadılar ondan sonraki süper güce yaranıyorlar
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Delikli Nane 3 yıl
hintliler video izlemeye , güncelleme yapmaya oraya gider

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Soul741 3 yıl
galeri.uludagsozluk.com/...
Şu haldeki bir Hintli'nin tek ihtiyacı da zaten yüksek hızlı wi-fi.
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