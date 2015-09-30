Google, Hindistan'daki tren istasyonlarında yüksek hızlı Wi-Fi servisi sunacak

1.2 milyarlık nüfusuyla dünyanın en önemli pazarları arasında yer alan Hindistan, teknoloji dünyasındaki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor olsa da, ülkede hala internet bağlantısı bulunmayan yüz milyonlarca insan bulunuyor. Bu geniş kullanıcı kitlesine internet erişimi sağlamak için harekete geçen Google, 2016 yılı sonuna kadar ülkedeki 100 tren istasyonuna yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sunmayı planlıyor.

Hindistan'ın can damarı olarak görülen demiryolu hatları, interneti geniş kitlelere ulaştırmak için oldukça elverişli bir yol olarak görülüyor. 108 bin kilometrelik bir alanda bulunan 70 bin tren istasyonuyla devasa bir şebeke olan demiryolu, her gün ortalama 13 milyon yolcuya ev sahipliği yapıyor.



Ülkedeki en kalabalık 100 tren istasyonuna 2016 yılı sonuna kadar yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sunmayı planlayan Google, bu sayede her gün 10 milyon kişiye internet bağlantısı ulaştırılabileceğini açıkladı. 2016 yılından sonra da bu projenin devam edeceği ve zamanla ülkedeki 400 istasyonda Wi-Fi bağlantısı sunulacağı belirtiliyor.



Google'ın açıklamasınsa göre yüksek çözünürlüklü videoları izlemeye olanak sağlayacak kadar hızlı olacak bu Wi-Fi hizmeti, ilk başlarda ücretsiz olacak. Uzun vadede ise bu servisin kendi kendini geçindirecek hale gelmesi ve farklı bölgelere de yayılabilmesi için ücretlendirme yoluna gidilebileceği söyleniyor.



http://www.theverge.com/2015/9/27/9406019/google-announces-wi-fi-hotspots-indian-railway