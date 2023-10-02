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    Google sızıntılara sinirlendi: Pixel üretimi Hindistan'a kaydırılabilir

    Sızıntılar sayesinde Google'ın yakında tanıtacağı Pixel 8 serisi akıllı telefonların merak edilecek hiçbir yanı kalmadı. Bu duruma sinirlenen şirket üretimi farklı ülkeye kaydırmayı düşünüyor.

    Google sızıntılardan bıktı: Pixel üretimi Hindistan'a taşınabilir Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google önümüzdeki 4 Ekim Çarşamba günü büyük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirketin söz konusu tarihte Pixel 8 serisini tanıtacağı zaten herkesin malumu. Zira son birkaç aydır akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda söylenti ve sızıntının ortalığa saçıldığına şahit oluyoruz.

    Aşırı miktardaki sızıntılar şirket içinde birçok kişiyi rahatsız etmiş gibi görünüyor. Google'a yakın kaynaklara göre içeriden sürekli olarak bilgi sızdırılması ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Bu soruna bir çözüm olarak Pixel serisinin üretimi Vietnam'dan Hindistan'a taşınabilir.

    Son olarak Pixel 8 kutu içeriğini ve akıllı telefonun final tasarımını gözler önüne seren bir kutu açılışı videosu internete sızdırılmıştı. Görüntüler o kadar detaylı ki Google'ın Çarşamba günkü etkinliğinde kamuoyuyla paylaşacağı hiçbir sürpriz ya da yeni bilgi kalmadı.

    Son sızıntı fabrika kaynaklı

    Sızıntılar elbette ki teknoloji dünyasının bir parçası ancak Google'ın içinde bulunduğu durum olağanın dışında ve gerçekten dikkat çekici bir hal almaya başladı. Bunun nedeni şirketin düzenleyeceği etkinliklerden önce yeni ürünlerle ilgili neredeyse her şeyin dışarıya sızdırılmış olması.

    Google sızıntılardan bıktı: Pixel üretimi Hindistan'a taşınabilir Tam Boyutta Gör

    Arama devi şimdilik konuyla ilgili yorum yapmıyor. Ancak, kaynaklara göre kısa süre önce ortaya çıkan Pixel 8 Pro kutu açılışı görüntüleri doğrudan akıllı telefonun üretildiği fabrikadan sızdırıldı ve bu durum, yaşananların şirket için artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 46 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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