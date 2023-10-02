Google sızıntılara sinirlendi: Pixel üretimi Hindistan'a kaydırılabilir

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Arama devi Google önümüzdeki 4 Ekim Çarşamba günü büyük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirketin söz konusu tarihte Pixel 8 serisini tanıtacağı zaten herkesin malumu. Zira son birkaç aydır akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda söylenti ve sızıntının ortalığa saçıldığına şahit oluyoruz.

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Aşırı miktardaki sızıntılar şirket içinde birçok kişiyi rahatsız etmiş gibi görünüyor. Google'a yakın kaynaklara göre içeriden sürekli olarak bilgi sızdırılması ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Bu soruna bir çözüm olarak Pixel serisinin üretimi Vietnam'dan Hindistan'a taşınabilir.

Son olarak Pixel 8 kutu içeriğini ve akıllı telefonun final tasarımını gözler önüne seren bir kutu açılışı videosu internete sızdırılmıştı. Görüntüler o kadar detaylı ki Google'ın Çarşamba günkü etkinliğinde kamuoyuyla paylaşacağı hiçbir sürpriz ya da yeni bilgi kalmadı.

Son sızıntı fabrika kaynaklı

Sızıntılar elbette ki teknoloji dünyasının bir parçası ancak Google'ın içinde bulunduğu durum olağanın dışında ve gerçekten dikkat çekici bir hal almaya başladı. Bunun nedeni şirketin düzenleyeceği etkinliklerden önce yeni ürünlerle ilgili neredeyse her şeyin dışarıya sızdırılmış olması.

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Arama devi şimdilik konuyla ilgili yorum yapmıyor. Ancak, kaynaklara göre kısa süre önce ortaya çıkan Pixel 8 Pro kutu açılışı görüntüleri doğrudan akıllı telefonun üretildiği fabrikadan sızdırıldı ve bu durum, yaşananların şirket için artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini gösteriyor.

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