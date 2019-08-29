Google Hire servisi 2020 yılında kapatılıyor

Google yıllar boyunca çeşitli ürün ve hizmetlerini kabul edilebilir sebepler ortaya koyarak sonlandıran bir şirket. Yeteri kadar iyi olmayan veya rağbet görmediği gerekçesiyle fişi çekilen bu hizmetlerden biri de Google Hire olacak. Şirket yakında bu servisini de kapatacağını açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor

Google Hire servisi yaklaşık iki yıl önce başlatılmıştı. Konsept olarak işe alım sürecini kolaylaştırmak için oluşturulan bu platform, iş başvurusunda bulunan kişilerin aranmasına yardımcı olmak, görüşme planlamak ve geri bildirim sağlamak için kullanılıyordu. İnsan kaynakları departmanına sahip olmayan küçük veya orta ölçekli şirketler için ideal olan bu hizmetin de sonu geldi.

https://techcrunch.com/2019/08/27/google-will-kill-off-google-hire-in-2020/

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Google'ınkapatmaya karar verdiği Google Hire hizmetinin çok popüler olmadığı ve şirketin istediği kadar verim sağlamadığı düşünülüyor. Verdiği kararı müşterilerine gönderdiğiile bildiren şirket, kaynaklarınıportföyündeki diğer ürünlere odakladığını belirtiyor.