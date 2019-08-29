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Google Hire servisi 2020 yılında kapatılıyor

Arama devi Google çok fazla rağbet görmeyen servislerini gözünü kırpmadan sonlandırabiliyor. Gelen haberlere göre şirketin fişini çekmeye karar verdiği son servisi ise Google Hire oldu.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google yıllar boyunca çeşitli ürün ve hizmetlerini kabul edilebilir sebepler ortaya koyarak sonlandıran bir şirket. Yeteri kadar iyi olmayan veya rağbet görmediği gerekçesiyle fişi çekilen bu hizmetlerden biri de Google Hire olacak. Şirket yakında bu servisini de kapatacağını açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor

Google Hire servisi yaklaşık iki yıl önce başlatılmıştı. Konsept olarak işe alım sürecini kolaylaştırmak için oluşturulan bu platform, iş başvurusunda bulunan kişilerin aranmasına yardımcı olmak, görüşme planlamak ve geri bildirim sağlamak için kullanılıyordu. İnsan kaynakları departmanına sahip olmayan küçük veya orta ölçekli şirketler için ideal olan bu hizmetin de sonu geldi.
Google'ın 2020 yılında kapatmaya karar verdiği Google Hire hizmetinin çok popüler olmadığı ve şirketin istediği kadar verim sağlamadığı düşünülüyor. Verdiği kararı müşterilerine gönderdiği e-posta ile bildiren şirket, kaynaklarını Google Cloud portföyündeki diğer ürünlere odakladığını belirtiyor.


https://techcrunch.com/2019/08/27/google-will-kill-off-google-hire-in-2020/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Omisis046 3 sa.
Tam kapatırken birisi arada beklesin.
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