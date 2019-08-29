Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Niantic şirketinin piyasaya sürdüğü Pokemon GO oyunu kısa bir süre içinde fenomen haline gelmiş ve şirketine milyarlarca dolar kazandırmıştı. Şimdi ise bu oyuna yeni bir rakip geldi.

Pokemon eğitmeni olun

Oyun eğitmelerin Pokemonlarını yetiştirdiği Pasio adlı yapay bir adada geçiyor. Çeşitli rozetler ve başarılar elde edebilmek için rakiplerinizle savaşlar yapıyorsunuz. Ücretsiz olarak indirilen bu oyunda, oyun içi satın alımlar da mevcut. Bugün piyasaya sürülen Pokemon Masters oyununun Pokemon GO kadar başarılı olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz. Oyunu aşağıdaki bağlantılara tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/08/29/pokemon-masters-out-android-ios/

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Japonya merkezli oyun geliştiricisi, artırılmış gerçeklik tabanlı (AR)oyununu Haziran ayında duyurmuştu. Aradan geçen yaklaşıl 2 ay sonra ise oyununveversiyonu yayınlandı. Nintendo'nun Super Mario Run ve Fire Emblem Heroes gibi oyunlarının yapımında da çalışan DeNa'nın Pokemon Masters oyunu Pokemon GO'ya göre farklılıklar içeriyor.