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Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı

Birkaç önce duyurusu yapılan yeni Pokemon oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı. Pokemon Masters isimli macerada Pokemon eğitmenliği yapabiliyorsunuz.
10 dk.
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan yaklaşık 3 yıl önce Niantic şirketinin piyasaya sürdüğü Pokemon GO oyunu kısa bir süre içinde fenomen haline gelmiş ve şirketine milyarlarca dolar kazandırmıştı. Şimdi ise bu oyuna yeni bir rakip geldi.

Pokemon eğitmeni olun

Japonya merkezli oyun geliştiricisi DeNa, artırılmış gerçeklik tabanlı (AR) Pokemon Masters oyununu Haziran ayında duyurmuştu. Aradan geçen yaklaşıl 2 ay sonra ise oyunun Android ve iOS versiyonu yayınlandı. Nintendo'nun  Super Mario Run ve Fire Emblem Heroes gibi oyunlarının yapımında da çalışan DeNa'nın Pokemon Masters oyunu Pokemon GO'ya göre farklılıklar içeriyor.

Oyun eğitmelerin Pokemonlarını yetiştirdiği Pasio adlı yapay bir adada geçiyor. Çeşitli rozetler ve başarılar elde edebilmek için rakiplerinizle savaşlar yapıyorsunuz. Ücretsiz olarak indirilen bu oyunda, oyun içi satın alımlar da mevcut. Bugün piyasaya sürülen Pokemon Masters oyununun Pokemon GO kadar başarılı olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz. Oyunu aşağıdaki bağlantılara tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.
Pokemon Masters iOS versiyonunu indir


https://www.engadget.com/2019/08/29/pokemon-masters-out-android-ios/ Yorum Yaz
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