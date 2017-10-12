Google Home Mini hata nedeniyle sürekli ortam dinlemesi yapıyor

Google’ın akıllı hoparlör segmentinde kendisine alan açmak için tanıttığı kompakt boyutlu Google Home Mini satışa hatalarla başladı. Ürünün sürekli çevresini dinlediği ifade ediliyor.

Tuş hatası

Ürünün ilk incelemelerinde ortaya çıkan hataya göre Google Home Mini rastgele ve sürekli olarak çevresindeki sesleri kayıt ediyor. Daha sonra bu kayıtları Google sunucularına gönderiyor.

Google Home Mini normalde sadece kullanıcının Ok Google komutunu algılamak için sürekli dinleme yapıyor ve sadece bu komutu buluta gönderiyor. Ayrıca üst kısımdaki dokunmatik tuşa basıldığında da sistem komutları dinlemeye başlıyor.

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Hata ise bu tuş kaynaklı. Birisi sürekli tuşa basıyormuş gibi algılayan sistem bu yüzden de sürekli dinleme yapıyor. Hata nedeniyle sürekli bir internet trafiği oluşuyor.

Hatanın ortaya çıkmasından sonra Google bir açıklama yaptı ve yama dosyasını dağıtıma başladığını duyurdu. Ne var ki yama dosyası sistemde önemli bir değişiklik yapıyor. Kullanıcı dokunmatik tuşa bastıktan sonra Ok Google komutunu vermek zorunda. Aksi takdirde sistem algılama yapmıyor. Ya da yukarıda bahsettiğimiz şekilde doğrudan Ok Google diyerek hoparlörü başlatıyor.

Hata sadece test amacıyla ilk parti dağıtılan Google Home Mini ürünlerinde mevcut. Ön sipariş için gelen sonraki parti ürünlerde böyle bir hata yer almıyor.