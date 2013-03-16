Google Maps'in Almanya'daki geleceği tehlikede

Bilişim dünyasının iki önemli ismi Microsoft ve Google, bu sefer mahkemede karşı karşıya geliyor. Konu ise Google Maps.

İki ismin mahkemede buluşmalarının sebebi ise Microsoft'un Google Maps'de Google'ın kendilerine ait EP0845124 numaralı patenti ihlal ettiği yönündeki iddiası. 2000 yılında Microsoft tarafından koruma altına alınan patent, "Yerel kaynağın tespiti için bilgisayar sistemi ve metodu" konusunu içeriyor. Bakıldığında yaklaşık 7 sene daha Microsoft'un patenti elinde tutma hakkı bulunuyor ki bu da Google'ın patenti kullanmasının bir süre daha yasak olduğunu anlamına geliyor.

Mahkemeyi yakından takip eden patent uzmanı Florian Mueller, geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada Google'ın, bahsi geçen iddiaya karşı ortaya koyduğu argümanların, hakimi yeterince ikna etmişe benzemediğini ve Microsoft'un, bu davayı kazanmaya çok yakın olduğunu söyledi. Eğer Mueller'in dediği gerçekleşir ve Google, Microsoft'a karşı bu davayı kaybederse; Microsoft'un Google Maps'i Almanya'da gerek web gerekse de mobil ortamda yasaklamasının önü açılacak.

Google'ın avukatları, Google Maps'in Almanya'da 4 milyon kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanıldığını ve servisin kapatılmasının büyük sıkıntı doğuracağını söylerken; Google'ın rakip servislere karşı (örneğin Microsoft Bing Maps) onarılamaz büyük yaralar alabileceğini mahkemede dile getirdiler.

Fakat patentlerin lisanslanabilme durumları göz önüne alındığında davayı Microsoft'un kazanması durumunda dahi Google Maps'in Almanya'da kapanmama olasılığı bulunuyor. Bunun için Google'ın yapması gereken şey, belli bir ücret karşılığında Microsoft'a lisans bedeli ödemek. Ancak Google cephesinden gelen resmi basın açıklaması firmanın şimdilik böyle bir niyeti olmadığını, kendilerine güvendikleri ve mahkemede kendilerini savunmaya devam edeceklerini gösteriyor. 2 ay içerisinde karara bağlanması beklenen davanın son duruşmayla birlikte hedefine bir adım daha yaklaşan Microsoft'tan konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada ise lisanslama işleminin, patent savaşını bitirecek yollardan biri olduğu vurgulandı.

http://www.fosspatents.com/2013/03/google-about-to-lose-patent-spat-with.html