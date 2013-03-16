Google Maps'in Almanya'daki geleceği tehlikede

Bilişim dünyasının iki önemli ismi Microsoft ve Google, bu sefer mahkemede karşı karşıya geliyor. Konu ise Google Maps.
İki ismin mahkemede buluşmalarının sebebi ise Microsoft'un Google Maps'de Google'ın kendilerine ait EP0845124 numaralı patenti ihlal ettiği yönündeki iddiası. 2000 yılında Microsoft tarafından koruma altına alınan patent, "Yerel kaynağın tespiti için bilgisayar sistemi ve metodu" konusunu içeriyor. Bakıldığında yaklaşık 7 sene daha Microsoft'un patenti elinde tutma hakkı bulunuyor ki bu da Google'ın patenti kullanmasının bir süre daha yasak olduğunu anlamına geliyor.
Mahkemeyi yakından takip eden patent uzmanı Florian Mueller, geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada Google'ın, bahsi geçen iddiaya karşı ortaya koyduğu argümanların, hakimi yeterince ikna etmişe benzemediğini ve Microsoft'un, bu davayı kazanmaya çok yakın olduğunu söyledi. Eğer Mueller'in dediği gerçekleşir ve Google, Microsoft'a karşı bu davayı kaybederse; Microsoft'un Google Maps'i Almanya'da gerek web gerekse de mobil ortamda yasaklamasının önü açılacak.
Google'ın avukatları, Google Maps'in Almanya'da 4 milyon kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanıldığını ve servisin kapatılmasının büyük sıkıntı doğuracağını söylerken; Google'ın rakip servislere karşı (örneğin Microsoft Bing Maps) onarılamaz büyük yaralar alabileceğini mahkemede dile getirdiler.
Fakat patentlerin lisanslanabilme durumları göz önüne alındığında davayı Microsoft'un kazanması durumunda dahi Google Maps'in Almanya'da kapanmama olasılığı bulunuyor. Bunun için Google'ın yapması gereken şey, belli bir ücret karşılığında Microsoft'a lisans bedeli ödemek. Ancak Google cephesinden gelen resmi basın açıklaması firmanın şimdilik böyle bir niyeti olmadığını, kendilerine güvendikleri ve mahkemede kendilerini savunmaya devam edeceklerini gösteriyor. 2 ay içerisinde karara bağlanması beklenen davanın son duruşmayla birlikte hedefine bir adım daha yaklaşan Microsoft'tan konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada ise lisanslama işleminin, patent savaşını bitirecek yollardan biri olduğu vurgulandı.
http://www.fosspatents.com/2013/03/google-about-to-lose-patent-spat-with.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yesinler birbirlerini ete para vermesinler.
........ birbirlerini .... para vermesinler. diyesim geliyor.
Youtube desen UMG telif hakları nedeniyle Youtube'da bulunan %90 müziklerin hepsi Almanya'da engellenmiş durumda. Yani anlayacağınız en ufak bir şarkılı video'yu bile izleyemiyorsunuz. Komik bir seriyi takip edeyim diyorsunuz intro müziği nedeniyle ülkenize yasak konuyor, gerçekten çok kötü bir durum bu.
Almanya'da her an her şey olabilir, ben buna da artık inanmaya başladım. Avrupa ülkesiyiz ama dışa dönük bir çevremiz hiç yok. Hafta sonu zaten böyle soğuk bir ülke olamaz herkes evinde dışarı çıkmaya yeltenecek gücü yok. Türkiye'de olsa bütün alışveriş merkezleri full çekerdi ama burada alışveriş merkezleri bile hafta sonu kapanıyor.
Not: Yazımda Almanya adına konuştum.
Bana kalırsa (benim fikrim) oda çalıntı... Zira Altavista diye bir tarayıcı bulunmaktaydı google'dan daha eski olan :)
gerisi tamamen kopya ve çalıntıdır.
search ü herhangi bir yerden çaldığına dair henüz bir patent haberi duymadım.
kafan çok güzelmiş güle güle kullan.
Hahahah son cümleye gel :D Şaka mısın sen ya?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1601 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, bing maps ve