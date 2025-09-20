Xbox'a özel bir oyun daha PlayStation 5'e geliyor

Tam Boyutta Gör Polonyalı web sitesi PPE'nin yeni bir raporuna göre, Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 platformuna gelecek bir sonraki Xbox konsolu özel oyunu olacak.

Microsoft Flight Simulator 2024, Microsoft'un popüler uçuş simülasyonu serisinin en yeni üyesi. Geçen yıl çıkış yapan oyun, çıkışından kısa bir süre sonra oyuncuların büyük bir kısmının gerçekten keyif almasını engelleyen çok sayıda hata ve sunucu sorunu nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

Görünüşe göre Microsoft, Microsoft Flight Simulator 2024'ün oyuncu tabanını daha da genişletmek istiyor. Oyunun Kasım 2025'te PS5 platformuna gelmesi bekleniyor.

2024 yılında Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush ve Sea of ​​Thieves gibi oyunlar, Xbox sürümlerinden bir süre sonra PlayStation 5 için port edilmişti. Bu yapımları, Forza Horizon 5 ve Indiana Jones and the Great Circle gibi diğer popüler oyunlar takip etti. Birkaç hafta önce Gears of War: Reloaded, PS5’e çıkış yaptı. Gears of War, Xbox konsoluna özel bir oyun ve birçok oyuncu oyunu Sony platformunda görünce şaşırdı. Ekim ayında Xbox, iki önemli oyunu daha PS5'e taşıyacak: Ninja Gaiden 4 ve The Outer Worlds 2.

