Google Music Beta hizmetinin resmi blogu Magnify yayına başladı

Google I/O 2011 geliştirici konferansında ilk kez tanıtılan ve online müzik hizmeti sunan Google Music Beta hizmeti plak şirketleriyle gerekli anlaşmalar yapılamadığı için henüz tam olarak faaliyet göstermiyor. Sadece ABD’de davetiye usulü ile çalışan hizmet sınırlı müzik sunmasının haricinde şu an bulut depolama işlevi görmekten öteye gitmiyor.





Ancak hizmetine kullanıcıların ilgisini sıcak tutmak isteyen Google yeni bir özelliği yayına soktu. Magnifier adlı resmi blog her gün ücretsiz bir şarkıyı paylaşarak kullanıcıların direkt olarak Google Music Beta hesaplarına eklemesine imkan tanıyor.





Magnifier, Blogger platformu üzerinden yayınlanıyor. Google’ın elinde lisansı bulunan MP3’ler her gün ücretsiz olarak üyelere sunulacak. Google hizmetini insanların müzik arzusunu yeniden alevlendirmek olarak tanımlıyor fakat aslında Google Music Beta ilgisini sıcak tutmak istiyor.





Kullancının asıl beklentisi ise online müzik satın alma ve dinleme olanağı sağlayan bir platform haline gelmesi. Şimdiye kadar kesin bir anlaşma yapamayan Google’ın rakipleri ise pazarı ele geçirmeye devam ediyor. iTunes, Amazon müzik satışı tarafında önde giderken, Rdio, Pandora, MOG ve Spotify ise çevrimiçi müzik akışları tarafında lider konumunda.





Google’ın pazarda yer edinebilmesi için elini çabuk tutması gerekiyor.