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Google Music sonunda resmi olarak yayına başladı

7 yıl
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11
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden müzik dinleme ve satın alma eğiliminin artması ve Apple dahil pek çok firmanın bu alandan büyük gelirler elde ediyor olması, Google'ın müzik piyasasına henüz adım atmamasının eleştirilmesine neden oluyordu. Uzun süredir beta aşamasında bulunan ve bir türlü yaygın kullanıma açılamayan Google Music nihayet 25 plak şirketini de arkasına alarak resmi olarak yayına başladı.
Google kısa süre önce basına gönderdiği davetiyede 16 Kasım için bir etkinlik olacağını duyurmuştu. Android Ice Cream Sandwich için yeni özelliklerin duyurulacağı dedikodularının aksine sadece müzik hizmeti görücüye çıktı.

Google Music hizmeti iTunes gibi çevrimiçi satış mantığına dayanıyor. Parça başına 0.99$-1.29$ ödenirken albümler 10$'dan başlıyor. Ayrıca satın aldığınız albümü Google+ üzerinde paylaşabilir, kimlerin dinlediğini görebilirsiniz.

Satın aldıktan sonra Google Music uygulamasında parçalar görünüyor ve dinlemeye başlıyorsunuz. Ancak uygulama üzerinden veya mobil cihazlar üzerinden şarkı şimdilik satın alınamıyor. Her gün ücretsiz bir şarkı ve sürpriz indirimlerle Google ilgi çekmeye çalışacak.

Universal, Sony Music, EMI gibi 25 adet firma ile içerik ve lisans anlaşması yapılmış durumda.
Google Music endüstrinin şikayetlerini dikkate alarak bağımsız sanatçıların da albümlerini satma imkanı sunuyor. Sanatçılar 25$ karşılığında kendi profillerini oluşturarak eserlerini satmaya başlıyor. Google sanatçılara dağıtacağı karı yüksek tutacağının sözünü verdi. Böylece bağımsız eserlere de destek verilmiş olacak.

Google Music mağazasına market.android.com/music adresinden erişilebiliyor. Ancak henüz ABD dışında erişim yok.
Çevrimiçi müzik satışlarında iTunes açık ara lider durumda bulunuyor. Google'ın aradaki farkı kapatabilmesi için çok fazla yatırım ve yenilik getirmesi gerekiyor.

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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
google haberlerini donanımhaberden takip etmiyorum artık,yazıyı okuyunca da haklı olduğumu bir defa daha anladım,başka sitelerde daha pozitif ve ayrıntılı bilgiler var.
google haberlerini donanımhaberden takip etmiyorum artık,yazıyı okuyunca da haklı olduğumu bir defa daha anladım,başka sitelerde daha pozitif ve ayrıntılı bilgi...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Silent Guardian 7 yıl
iTunes ne alaka?Her Google haberinin altına bir apple,her apple haberinin altına bir google sokuşturmak zorunda mısınız?
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Enochian. 7 yıl
:) adamlar hem Yahoo hem Apple hemde Windows olmaya çalışıyor.
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-gg- 7 yıl Enochian.
Enochian.
:) adamlar hem Yahoo hem Apple hemde Windows olmaya çalışıyor.

Kesinlikle
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bwhiteshark 7 yıl
Flac bekliyoruz.
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frkn7 7 yıl
türkiyede olmasa da amerika ve avrupa da çokça kullanılır iyi bir piyasa yaratmış google yine kendine.
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aceleciburak 7 yıl
root explorer ile anında indirip eski music uygulamasını kaldırıp ön tanımlı müzik çalar olarak atadım çıktığı gibi. 2.3.4 ün müzik çaları çok verimli değil doğrusu standart olarak bu gelmeli her sürümde
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6Clas 7 yıl
Google nereye koyacak bu kadar parayı bilmiyorum zenginleyip gidiyor adamlar TR nin bütçesine kadar yolu görüküyor motor motor derler yakıtı yakmak için petrolü kullanmak için motor icat edenler şimdikde arama motoru icat ediyorlar bu buluşları türkiyedede görmek isteriz.
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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
google haberlerini donanımhaberden takip etmiyorum artık,yazıyı okuyunca da haklı olduğumu bir defa daha anladım,başka sitelerde daha pozitif ve ayrıntılı bilgiler var.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Doğru gayette ama rekabet için böyle hareketlerin olması iyi tabii.

Tutunursa ki tutunacaktır google bu işlerde iyidir, başarılı olacağına inanıyorum.

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