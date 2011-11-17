Google Music sonunda resmi olarak yayına başladı

İnternet üzerinden müzik dinleme ve satın alma eğiliminin artması ve Apple dahil pek çok firmanın bu alandan büyük gelirler elde ediyor olması, Google'ın müzik piyasasına henüz adım atmamasının eleştirilmesine neden oluyordu. Uzun süredir beta aşamasında bulunan ve bir türlü yaygın kullanıma açılamayan Google Music nihayet 25 plak şirketini de arkasına alarak resmi olarak yayına başladı.

Google kısa süre önce basına gönderdiği davetiyede 16 Kasım için bir etkinlik olacağını duyurmuştu. Android Ice Cream Sandwich için yeni özelliklerin duyurulacağı dedikodularının aksine sadece müzik hizmeti görücüye çıktı.





Google Music hizmeti iTunes gibi çevrimiçi satış mantığına dayanıyor. Parça başına 0.99$-1.29$ ödenirken albümler 10$'dan başlıyor. Ayrıca satın aldığınız albümü Google+ üzerinde paylaşabilir, kimlerin dinlediğini görebilirsiniz.





Satın aldıktan sonra Google Music uygulamasında parçalar görünüyor ve dinlemeye başlıyorsunuz. Ancak uygulama üzerinden veya mobil cihazlar üzerinden şarkı şimdilik satın alınamıyor. Her gün ücretsiz bir şarkı ve sürpriz indirimlerle Google ilgi çekmeye çalışacak.





Universal, Sony Music, EMI gibi 25 adet firma ile içerik ve lisans anlaşması yapılmış durumda.

Google Music endüstrinin şikayetlerini dikkate alarak bağımsız sanatçıların da albümlerini satma imkanı sunuyor. Sanatçılar 25$ karşılığında kendi profillerini oluşturarak eserlerini satmaya başlıyor. Google sanatçılara dağıtacağı karı yüksek tutacağının sözünü verdi. Böylece bağımsız eserlere de destek verilmiş olacak.





Google Music mağazasına market.android.com/music adresinden erişilebiliyor. Ancak henüz ABD dışında erişim yok.

Çevrimiçi müzik satışlarında iTunes açık ara lider durumda bulunuyor. Google'ın aradaki farkı kapatabilmesi için çok fazla yatırım ve yenilik getirmesi gerekiyor.