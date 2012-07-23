Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Nexus 7 için ilk reklam filmi yayınlandı

6 yıl
3b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, ASUS tarafından üretilen tablet bilgisayarı ME370T Nexus 7 için resmi Youtube kanalından ilk reklam filmini yayınladı. Halihazırda çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Google Play üzerinden çevrimiçi olarak Amerika'da satışı devam eden ilk Google tableti, 199$'dan başlayan fiyatıyla tüketicilerden büyük ilgi görüyor.
249$'lık 16GB hafızalı modeli birçok bölgede tükenen Nexus 7, 7 inç büyüklüğünde LED aydınlatmalı bir IPS LCD ekran, 4+1 çekirdekli 1.3GHz hızında NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8/16GB hafıza, 1.2MP ön kamera, 4325mAh pil ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemiyle geliyor. Üst düzey cihazları aratmayan donanımına düşük fiyatı da eklenince Google'ın tahminlerinin üzerinde bir satış performansı yakalandı. Mountain View merkezli internet devi, yoğun talebi karşılayabilmek için tedarikçilerinden üretim hacimlerini arttırmalarını istemek zorunda kalmıştı.
2012 üçüncü çeyreğinde 2 milyon satış barajını aşmasına kesin gözüyle bakılan Google Nexus 7'nin reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JohnLord 6 yıl
Oha 0 ötesi reklam google fanıyım ama reklam 0 0 0
Turkcell MaxiPlus 5 reklamı bile daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tkzkn2 6 yıl
üstün özellikleri vurgulamamış olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 6 yıl
reklam güzel ama tabletin vurgulayacak bir özelliğini bulamamışlar. gösterilen şeyler zaten bütün akıllı mobil cihazlarda olan şeyler. o yüzden etkileyici bir reklam olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 6 yıl
Reklam Harika Artık Şu Nexus 7 incelemesini Bekliyoruz !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inanc13 6 yıl
Reklam tamam güzel ama dagın basında sarjı nasıl bıtmıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 6 yıl
appleden iyi reklam yapamazlar apple zaten reklamcılık firmasıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Reklam çok güzel. Beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
La Alegria 6 yıl
Gayet modern bir reklam olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl
Ne salak reklam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdf_13 6 yıl
reklam berbat
ama o fiyatla kesin tutar.
hatta bu fiyatlandırma apple ı cool olmaktan zengin malı olmaya götürürki bu karşıkültürle arasını açar...stevein kemikleri sızlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoonRider 6 yıl
reklamı gayet başarılı buldum. bir avuç teknik özellikleri gösteren ya da şu kadar piksel kamera, bu kadar inç renkli ekran diyerek insanlara çok farklı birşeymiş gibi gösteren reklamlardan daha güzel ve samimi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2964 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, google ve
5 etiket daha reklam nexus youtube android asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım bu hafta Donanım Haber'de neler var ? 6 yıl AOC D2357PH 3D Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim