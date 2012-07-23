Google Nexus 7 için ilk reklam filmi yayınlandı





Google, ASUS tarafından üretilen tablet bilgisayarı ME370T Nexus 7 için resmi Youtube kanalından ilk reklam filmini yayınladı. Halihazırda çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Google Play üzerinden çevrimiçi olarak Amerika'da satışı devam eden ilk Google tableti, 199$'dan başlayan fiyatıyla tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

249$'lık 16GB hafızalı modeli birçok bölgede tükenen Nexus 7, 7 inç büyüklüğünde LED aydınlatmalı bir IPS LCD ekran, 4+1 çekirdekli 1.3GHz hızında NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8/16GB hafıza, 1.2MP ön kamera, 4325mAh pil ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemiyle geliyor. Üst düzey cihazları aratmayan donanımına düşük fiyatı da eklenince Google'ın tahminlerinin üzerinde bir satış performansı yakalandı. Mountain View merkezli internet devi, yoğun talebi karşılayabilmek için tedarikçilerinden üretim hacimlerini arttırmalarını istemek zorunda kalmıştı.

2012 üçüncü çeyreğinde 2 milyon satış barajını aşmasına kesin gözüyle bakılan Google Nexus 7'nin reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.



