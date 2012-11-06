Google Nexus 7 için yeni bir reklam filmi yayınlandı





Google, bütçe dostu tableti Nexus 7 için hazırladığı "Akvaryum" başlıklı yeni reklam filmini yayınlandı. Önceki tanıtımların aksine cihaz, videoda izleyicinin karşısına yardımcı bir öge olarak çıkıyor. Wes Anderson'ın 2005 yapımı 'The Life Aquatic with Steve Zissou' filminden esinlenilerek oluşturulan bir yapısı olan reklamda firmanın oyun bahçesi açıldı sloganına yer verilmiş.

Evlerinin çatısında oluşturacakları akvaryum üzerinde araştırmalar yapan Nexus 7'li gençler, arama motoru tabanlı Google Now'a sorular soruyor, görüntülü görüşme yapıyor ve Google Play üzeriden çeşitli medyalara göz atıyorlar. En önemlisi de, tüm bunları farklı mekanlarda, küçük boyutları sayesinde kolayca kavrayıp tek elle dahi kullanabildikleri Nexus 7 ile gerçekleştiriyorlar. Tablet bilgisayarın teknik özellikleri ya da ucuzluğuna değil de günlük hayattaki kolay kullanımına dikkati çeken reklamın izleyiciler tarafından oldukça beğenildiği aktarılıyor.

199$ - 299$ arasında fiyatlanan sürümleri mevcut Tegra 3 çipsetli Google Nexus 7'nin yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.