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Google Nexus 7 için yeni bir reklam filmi yayınlandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, bütçe dostu tableti Nexus 7 için hazırladığı "Akvaryum" başlıklı yeni reklam filmini yayınlandı. Önceki tanıtımların aksine cihaz, videoda izleyicinin karşısına yardımcı bir öge olarak çıkıyor. Wes Anderson'ın 2005 yapımı 'The Life Aquatic with Steve Zissou' filminden esinlenilerek oluşturulan bir yapısı olan reklamda firmanın oyun bahçesi açıldı sloganına yer verilmiş.
Evlerinin çatısında oluşturacakları akvaryum üzerinde araştırmalar yapan Nexus 7'li gençler, arama motoru tabanlı Google Now'a sorular soruyor, görüntülü görüşme yapıyor ve Google Play üzeriden çeşitli medyalara göz atıyorlar. En önemlisi de, tüm bunları farklı mekanlarda, küçük boyutları sayesinde kolayca kavrayıp tek elle dahi kullanabildikleri Nexus 7 ile gerçekleştiriyorlar. Tablet bilgisayarın teknik özellikleri ya da ucuzluğuna değil de günlük hayattaki kolay kullanımına dikkati çeken reklamın izleyiciler tarafından oldukça beğenildiği aktarılıyor. 
199$ - 299$ arasında fiyatlanan sürümleri mevcut Tegra 3 çipsetli Google Nexus 7'nin yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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vokur 6 yıl
hadi hayırlısı...
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elmariachi321 6 yıl
Turkiyede alinmaz
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osmanefeozkan 6 yıl
asusun Türkiye distribütörü 450$ üstü bir fiyata getiriyor 16 gb olan modelini boşuna heves yapmayın bü ülkeyi s*.ven s*.vene
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swat882 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

asusun Türkiye distribütörü 450$ üstü bir fiyata getiriyor 16 gb olan modelini boşuna heves yapmayın bü ülkeyi s*.ven s*.vene

kaynak?
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Neyıh 6 yıl
Samsung acaba nexus 7'ye rakip ne çıkaracak ?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Şimdi Apple diyip -30 yiyeceğime forever Android derim +10 alırım.
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Bukalemun 6 yıl Neyıh
Neyıh

Samsung acaba nexus 7'ye rakip ne çıkaracak ?

Rakip gören yok ki ! hatta şöyle bir durum var cihaz çıktı - satıldı - bitti ama TR da satılmadı hiç :))) LG X2 ve zamanının MOTOROLA ATRİX i gibi :))


Rakip karşında durur , olmayan bir donanım için rakip demek büyük iddia !!
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Bukalemun 6 yıl
Fotoğraf ve panaromik resim de çekmişler mi? !!! Çoluk çocukla - oyun resimleri çekeceğine TR piyasasına UYGUN fiyatla 32gb lık ürünleri göndersin. 6 ay oldu TIK yok !! Google dünya devi - asus da türkiye de ürün satıyor yıllardır güya !!
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Amedra 6 yıl
Harbi iyiymiş reklam.
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chiniith 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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pesimistadana01 6 yıl
199$ * 1.780 = 354,22 TL Ülkemizde bu ürünü bu fiyata satın almak imkansız:(((
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FERFEROS 6 yıl
Hoşuma gitti. Güzel olmuş.
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coty1996 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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Firaristt 6 yıl
İlginç ve güzel olmuş.
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