Google Now bildirimleri artık Chrome'da

Google'ın arama motoru tabanlı kişisel asistanı Now, sonunda Android ve iOS'den sonra bilgisayarlara merhaba diyor.

Chrome'un yayınlanan son beta sürümü sayesinde Chrome kullanıcıları, Now bildirimlerini bilgisayarları üzerinden takip edebilecek ve bildirim alabilecek. Platform farketmeksizin (Mac, Windows ya da Chromebook) çalışan Chrome için Now bildirimleri, Chrome'un bildirim merkezi altında tıpkı iOS ve Android sürümündeki kart arayüzü ile gösterilecek.

Örneğin mesainin bitimine doğru sonra bildirim merkezinde belirecek olan Now bildirimi, evinize giderken bazı yollarda trafik olduğunu ve biraz erken yola çıkmanın eve zamanında ulaşmanızı sağlayacağını size söyleyecek.

Android, iOS ve bilgisayar platformlarında Now kullanmak için tüm cihazlarınızda aynı Google hesabının tanımlanmış olması gerekiyor.