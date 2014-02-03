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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Now bildirimleri artık Chrome'da

5 yıl
6,8b
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Now bildirimleri artık Chrome'da
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Google'ın arama motoru tabanlı kişisel asistanı Now, sonunda Android ve iOS'den sonra bilgisayarlara merhaba diyor.

Chrome'un yayınlanan son beta sürümü sayesinde Chrome kullanıcıları, Now bildirimlerini bilgisayarları üzerinden takip edebilecek ve bildirim alabilecek. Platform farketmeksizin (Mac, Windows ya da Chromebook) çalışan Chrome için Now bildirimleri, Chrome'un bildirim merkezi altında tıpkı iOS ve Android sürümündeki kart arayüzü ile gösterilecek.

Örneğin mesainin bitimine doğru sonra bildirim merkezinde belirecek olan Now bildirimi, evinize giderken bazı yollarda trafik olduğunu ve biraz erken yola çıkmanın eve zamanında ulaşmanızı sağlayacağını size söyleyecek.

Android, iOS ve bilgisayar platformlarında Now kullanmak için tüm cihazlarınızda aynı Google hesabının tanımlanmış olması gerekiyor.


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SerkanTR- 5 yıl en beğenilen
Şu Google'ın Now gibi servislerinin Türkiye'de çalıştığını göremeden ölüp gidicez
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DeadlyArrow 5 yıl
Türkiyeye ne zaman gelecek bunlar yaa
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mehmedaltair 5 yıl
Telefonu her aldığımda ilk sildiğim şey
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HuS.TeR 5 yıl
Telefon dilini ingilizce yaptiktan sonra google search'ü kaldirip tekrar yuklerseniz en azindan mobilde bir sekilde kullanmis olursunuz.
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SerkanTR- 5 yıl en beğenilen
Şu Google'ın Now gibi servislerinin Türkiye'de çalıştığını göremeden ölüp gidicez
Yanıtla +4
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