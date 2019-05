Google, Oscar tahminlerini açıkladı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar yarışına kendi yorumunu getirdi. Dünya genelinde internet kullanıcılarının Oscar adayı filmlerle ilgili arama sıklıklarını inceleyen Google, bu veriler ışığında kendi tahminlerini paylaştı. Daha önceki yıllardan da bildiğimiz gibi Google'ın tahminleri her zaman doğru çıkmasa da, internet devinin sağladığı veriler, insanların gönlündeki galipleri ortaya çıkardı.

Google'ın en iyi film dalında bu yılki favorisi, Leonardo DiCaprio'nun çok konuşulan yeni filmi Diriliş (The Revenant). Onu sırasıyla; The Big Short, Brooklyn, Spotlight ve Mad Max: Fury Road izliyor. Oscar'ı kazanma yolunda The Revenant'ın önündeki en önemli engel olarak görülen Spotlight'ın, Google aramalarında dördüncü sırada kalması, filmin sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmediğini gösteriyor.

Google'a göre, Leonardo DiCaprio bu yıl nihayet ilk Oscar ödülüne kavuşacak. Bugüne kadar defalarca aday gösterilmesine rağmen Oscar'ı bir türlü alamaması sosyal medyada adeta olay olan DiCaprio, biraz da bunun yardımıyla, Google aramalarınd en iyi erkek oyuncu dalındaki rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış durumda. En iyi kadın oyuncu dalında ise Google'ın favorisi Gizli Dünya (Room) filmindeki performansıyla övgü toplayan genç oyuncu Brie Larson.

Google'ın tahminlerine göre en iyi film ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanacak olan The Revenant, bunun yanı sıra en iyi yönetmen Oscar'ının da sahibi olacak. Google'ın tahmininde haklı çıkması halinde, geçtiğimiz yıl Birdman ile en iyi yönetmen ödülü kazanan Alejandro Gonzazlez Inarritu, bu ödülü iki kez üst üste kazanmış olacak.

Hollywood'daki bazı siyahi oyuncu ve yönetmenlerin bu yılki Oscar Ödülleri'ni boykot etmesi de, Google kullanıcılarının aramalarına yansımış durumda. Boykot, Afrikalı Amerikalı ve Will Smith gibi kelimeler, Oscar ile ilgili arama başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Google'ın Oscar Ödülleri ile ilgili detaylı verilerine buradan ulaşabilirsiniz.





Google'ın Oscar tahminleri şu şekilde sıralanıyor:

En İyi Film





En İyi Erkek Oyuncu





En İyi Kadın Oyuncu





En İyi Yönetmen

Chris Rock'ın sunuculuğunu üstleneceği 88. Akademi Ödülleri, 28 Şubat 2016'da düzenlenecek seremoniyle sahiplerini bulacak.

