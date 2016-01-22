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Google, Oscar tahminlerini açıkladı

Her yıl Oscar yarışına kendi yorumunu getiren internet devi Google, bu yılın Oscar tahminlerini açıkladı. Google'a göre bu yılın kazananı DiCaprio'nun yeni filmi The Revenant olacak.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google, Oscar tahminlerini açıkladı
 Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar yarışına kendi yorumunu getirdi. Dünya genelinde internet kullanıcılarının Oscar adayı filmlerle ilgili arama sıklıklarını inceleyen Google, bu veriler ışığında kendi tahminlerini paylaştı. Daha önceki yıllardan da bildiğimiz gibi Google'ın tahminleri her zaman doğru çıkmasa da, internet devinin sağladığı veriler, insanların gönlündeki galipleri ortaya çıkardı.
 Google'ın en iyi film dalında bu yılki favorisi, Leonardo DiCaprio'nun çok konuşulan yeni filmi Diriliş (The Revenant). Onu sırasıyla; The Big Short, Brooklyn, Spotlight ve Mad Max: Fury Road izliyor. Oscar'ı kazanma yolunda The Revenant'ın önündeki en önemli engel olarak görülen Spotlight'ın, Google aramalarında dördüncü sırada kalması, filmin sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmediğini gösteriyor.
Google'a göre, Leonardo DiCaprio bu yıl nihayet ilk Oscar ödülüne kavuşacak. Bugüne kadar defalarca aday gösterilmesine rağmen Oscar'ı bir türlü alamaması sosyal medyada adeta olay olan DiCaprio, biraz da bunun yardımıyla, Google aramalarınd  en iyi erkek oyuncu dalındaki rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış durumda. En iyi kadın oyuncu dalında ise Google'ın favorisi Gizli Dünya (Room) filmindeki performansıyla övgü toplayan genç oyuncu Brie Larson.
Google'ın tahminlerine göre en iyi film ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanacak olan The Revenant, bunun yanı sıra en iyi yönetmen Oscar'ının da sahibi olacak. Google'ın tahmininde haklı çıkması halinde, geçtiğimiz yıl Birdman ile en iyi yönetmen ödülü kazanan Alejandro Gonzazlez Inarritu, bu ödülü iki kez üst üste kazanmış olacak.
Hollywood'daki bazı siyahi oyuncu ve yönetmenlerin bu yılki Oscar Ödülleri'ni boykot etmesi de, Google kullanıcılarının aramalarına yansımış durumda. Boykot, Afrikalı Amerikalı ve Will Smith gibi kelimeler, Oscar ile ilgili arama başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Google'ın Oscar Ödülleri ile ilgili detaylı verilerine buradan ulaşabilirsiniz. 
Google, Oscar tahminlerini açıkladı

Google'ın Oscar tahminleri şu şekilde sıralanıyor:
En İyi Film
1. The Revenant
2. The Big Short
3. Brooklyn
4. Spotlight
5. Mad Max: Fury Road

En İyi Erkek Oyuncu 
1. Leonardo DiCaprio, The Revenant
2. Eddie Redmayne, The Danish Girl
3. Matt Damon, The Martian
4. Michael Fassbender, Steve Jobs
5. Bryan Cranston, Trumbo

En İyi Kadın Oyuncu 
1. Brie Larson, Room
2. Jennifer Lawrence, Joy
3. Saoirse Ronan, Brooklyn
4. Charlotte Rampling, 45 Years
5. Cate Blanchett, Carol

En İyi Yönetmen 
1. Alejandro González Iñárritu, The Revenant
2. Adam McKay, The Big Short
3. George Miller, Mad Max: Fury Road
4. Lenny Abrhamson, Room
5. Tom McCarthy, Spotlight
Chris Rock'ın sunuculuğunu üstleneceği 88. Akademi Ödülleri, 28 Şubat 2016'da düzenlenecek seremoniyle sahiplerini bulacak. 

https://www.google.co.uk/trends/story/US_cu_x1aYQFIBAAANlM_en Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Reverans! 3 yıl en beğenilen
Leonardo DiCaprio en iyi erkek oyuncu
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Armin van Buuren* 3 yıl
Tahmin değil ki bu. İstatistik. Başlık yanıltıcı.
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Bence revenant odulllerde 1. Lik alamayacak.. caprio yine uzulecek ... ben filmlerin hepsini izledim 1-2 tane haric ben ce en iyi film mad max en iyi erkek oyuncu matt damon yada tam tersi olabilir en iyi film martian ve en iyi erkek oyuncu madmaxin bas rol oyuncusu... bu iki film mukemmel surukleyiciydi.. revenantda guzeldi ama kurgusu vasat gercekten filmin konusunu ilk bastan sona dogru hic anlayamiyorsunuz ve surukleyicilik vasat arkadasin dedigi gibi bir ayi sahnesi birde atin icinde yattigi sahne akillarda kalan fmde cok bi aksiyon surukleyicilik yok... ve film gercekten kafa karistiriyor konusu kurgusu pek anlasilamiyor sacma bir konu sacma bir film diyesim geliyot
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mehmetbum 3 yıl
Leonardo alsın....o kadar güzel fılımlerde güzel roller aldı hala alamadı?
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erdeminofff 3 yıl
Leonardo bu sefer de almazsa bir tarikattan gelen teklifi geri çevirdiğini düşünmeye başlayacağım :)
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Master_Evil 3 yıl
leonardo alsın artık yazık şu adama da
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fırat.ç. 3 yıl
"1. Brie Larson, Room" yok daha neler! Oscar a aday gosterilmesi bile sacma. Oradaki cocuga verseler cok daha iyi olur.
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OverClocK1ng 3 yıl
Valla yıllardır takip ediyorum. Bu sefer de Leo almazsa Amerikan sinemasının adama garezi var, bilerek vermiyorlar diye düşüneceğim...
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Kartal Göz 3 yıl
Google'ın el almadığı bir Oscar kalmıştı.
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arel.gr 3 yıl
"oscar" olayin etkin afish tarafi, asli tahmin algoritmalari.
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VeZiLay 3 yıl
Revenant filmi ile bence oscarı hak ediyor tek başına harikalar yaratıyor normalde çok sıkıcı olacak film onun sayesinde en iyi filmlerden biri haline geliyor.
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Public_Enemy 3 yıl
Revenant'a başladım yarıda bıraktım, en sıkıcı film oscarını versinler vereceklerse.
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1BilimAdamı 3 yıl
Revenata başladım öyle biraz izliyim devamını akşam izlerim diye ama bırakamadım.Durağan bir film ama bağladı birden.Konusu falanda orjinal ve leonardo ayıyla olan sahneside inanılmazdı,resmen adam ayıdan daha ayı çıktı...D
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kadirirdem 3 yıl
bu sonuçlar istatik başlığı değiştirin....
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BekirTemel 3 yıl
leo alsın bu sefer millete dert oldu artık yahu
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