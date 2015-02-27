Google Photos ve Hangouts Google+'dan ayrılabilir





İnternetin dünyasının büyük ismi Google, gelen bilgilere göre Photos ve Hangouts servislerini rakiplerinin karşısında halen istenilen seviyeye gelemeye sosyal ağı Google+'dan ayrılabilir.

Bu konu hakkında Forbes'e konuşan Google kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai, firmanın yeni nesil fikirler üzerinde çalıştığını ve Photos, Hangouts ile Google+'ı üç farklı önemli alan olarak gördüklerini belirtti. Daha çok iletişim odaklı Hangouts üzerine yoğunlaşacaklarını da sözlerine ekleyen Pichai, bu servisleri tek bir alanda toplamak yerine üçe bölerek üstü kapalı da olsa yakın bir zaman içerisinde Photos, Hangouts ve Google+'ın birbirlerinde bağımsız hale gelebilecekleri ima etti. Buna ek olarak Android işletim sistemini gelişen, sağlıklı ve canlı bir ekosistem olarak tanımlayan Sundar Pichai, 2014 yılında yapılan milyar seviyesinde Android cihaz sayısını da oldukça sağlıklı bir rakam şeklinde nitelendirdi.

Özellikle Hangouts odaklı yatırım ve geliştirme çalışmaları içerisinde bulunana şirketin gelecek planları ve yapmayı düşündükleri büyük merak uyandırıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/google-looking-to-split-hangouts-and-photos-from-google