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Google Photos ve Hangouts Google+'dan ayrılabilir

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Photos ve Hangouts Google+'dan ayrılabilir

İnternetin dünyasının büyük ismi Google, gelen bilgilere göre Photos ve Hangouts servislerini rakiplerinin karşısında halen istenilen seviyeye gelemeye sosyal ağı Google+'dan ayrılabilir.
Bu konu hakkında Forbes'e konuşan Google kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai, firmanın yeni nesil fikirler üzerinde çalıştığını ve Photos, Hangouts ile Google+'ı üç farklı önemli alan olarak gördüklerini belirtti. Daha çok iletişim odaklı Hangouts üzerine yoğunlaşacaklarını da sözlerine ekleyen Pichai, bu servisleri tek bir alanda toplamak yerine üçe bölerek üstü kapalı da olsa yakın bir zaman içerisinde Photos, Hangouts ve Google+'ın birbirlerinde bağımsız hale gelebilecekleri ima etti. Buna ek olarak Android işletim sistemini  gelişen, sağlıklı ve canlı bir ekosistem olarak tanımlayan Sundar Pichai, 2014 yılında yapılan milyar seviyesinde Android cihaz sayısını da oldukça sağlıklı bir rakam şeklinde nitelendirdi.
Özellikle Hangouts odaklı yatırım ve geliştirme çalışmaları içerisinde bulunana şirketin gelecek planları ve yapmayı düşündükleri büyük merak uyandırıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/google-looking-to-split-hangouts-and-photos-from-google Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ayrılsın, üst seviye cihazları bilemem ama ben alt seviye cihaz kullananan biri olarak söylüyorum google'ın bu uygulamaları cihazı kasım kasım kastırıyor, alakası var mı yok mu bilemem ama kasmasını engellemeliler bir şekilde
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9unkarekoku 4 yıl
Ayrılsın tabi ya, sırf çektiğim fotoğrafları yedeklesin diye hiç kullanmadığım google+ da kuruluyor. Gerek yok bence. Hem birbirinden ayrılınca birbiriyle çalışamaz anlamına da gelmiyor.
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Das Boot 4 yıl
Hangouts telefonlarda rezalet. Çok geç iletiliyor mesajlar. Seri değil Whatsapp gibi. PC'de yeterli ama.
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