Google Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor | Saf Android, iddialı kamera

Google akıllı telefon yarışında daha fazla kullanıcıya erişebilmek adına, Pixel 3 serisi telefonlarına iki yeni model daha ekledi. Bu modellerin en iddialısı olan Pixel 3A XL mercek altında.

Google'ın yeni nesil akıllı telefon modeli Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor. Bu videoda telefonun kutu içeriğine yakından bakıyor ve beraberindeki özellikleri yorumluyoruz.