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Google Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor | Saf Android, iddialı kamera

1 hf.
4,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google akıllı telefon yarışında daha fazla kullanıcıya erişebilmek adına, Pixel 3 serisi telefonlarına iki yeni model daha ekledi. Bu modellerin en iddialısı olan Pixel 3A XL mercek altında.
Google'ın yeni nesil akıllı telefon modeli Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor. Bu videoda telefonun kutu içeriğine yakından bakıyor ve beraberindeki özellikleri yorumluyoruz. 

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farego 1 hf. en beğenilen
Kim ne derse desin. Gm9 pro p/f olarak en iyisi diyebilirim.
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dragons4 1 hf.
Saf Android sevmiyorum işte iki gün sonra sıkılıyorsun
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smart1978 1 hf.

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Türevlenebilen Fonksiyon 1 hf.
Bence XLarge denmek istenmiş :)
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cem650 1 hf.
bu google ne türkiye ofisi var ne ürünleri geliyor bu kadar uzak tutan firmayıda deli gibi kullanıyoruz. değer vermeyen bir kuruma fazla ilgi göstermemek gerek.
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smart1978 1 hf.
Android Q Beta3 u de yukleyip incelerseniz Turkce olarak Ingilizce bilmeyenler icin faydali olacaktir.
Pixel 3 ve XL deki Visual Core donanimsal bileseni 2. jenerasyondur yani sadece Pixel 3 lerde yoktur Pixel 2 ve XL de de vardir.
Pixel 3A modellerinde bir dikkatimi ceken detay ise kamerasi icin lazer otofocus olmayisi ... Lazer odaklama Pixel telefonlarin hepsinde vardir yani 3 jenerasyondur var. Neden konumlandirilmamis ilginc. Kamera da bence esit seviyede kalite sunulmasi gerekir lakin Pixel 3A lardaki kamera sensoru Pixel 3 tekiler ile birebir ayni ama Visual Core ve lazer odaklama olmamasi bu fiyata pek cazip degildir. Turkiye gibi bir ulkede boyle bir cihaz alacak kisi gider Pixel 3 alir ... Zaten fiyatlari ciddi dustu kampanya filan degil...
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Askaparta 1 hf.
Editör ile telefonun pixel pixel XL AAA mutluluğu
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agah07 1 hf.
hocam andoid Q da masaüstü modu geleceği söyleniyordu bir gelişme varmı ?
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farego 1 hf. en beğenilen
Kim ne derse desin. Gm9 pro p/f olarak en iyisi diyebilirim.
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