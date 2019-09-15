Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak

Geçen yıl, Android telefon üreticileri akıllı telefonlarını 8GB RAM kapasitelerinde satışa sunarken Google, geri adım atarak Pixel 3 ve 3 XL modellerini 4GB LPDDR4x RAM ile çıkarmıştı. Bu yıl da aynı kategoride bir taviz vereceği düşünülen Google, herkes yüksek hızlı depolama birimlerine geçmişken yavaş kalacak.

UFS 3.0 depolama birimi, OnePlus 7 Pro ve Galaxy Note 10 modellerinde yer aldığından beri akıcılıkta ciddi bir fark hissedilmeye başlandı. Bu akıcılık, elde edilen raporlara göre Google’ın amiral gemilerinde en azından donanım tarafında olmayacak. Firma, bildiğiniz üzere donanım açısından mütevazi davransa da yazılım olarak bu açığı fazlasıyla kapatmayı şimdiye kadar başardı.

655,57 MB/s, sıralı yazmada ise 254,48 MB/s ile görülüyor. Benzer bir test yazılımında Galaxy Note 10, yaklaşık 1600 MB/s okuma, 600 MB/s yazmaya ulaşabiliyor. Bu fark açıkça iki cihaz arasındaki farklı depolama birimi teknolojilerinden kaynaklanıyor. 91mobiles tarafından keşfedilen sızdırılmış bir benchmark sonucuna göre, Pixel 4 depolama hızı sıralı okuma kategorisindesıralı yazmada iseile görülüyor. Benzer bir test yazılımında Galaxy Note 10, yaklaşıkulaşabiliyor. Bu fark açıkça iki cihaz arasındaki farklı depolama birimi teknolojilerinden kaynaklanıyor.

Bu sızıntı umarız Google’ın mühendislik örneklerinden bir tanesine aittir ve son üründe yüksek hızlı UFS 3.0 depolama kullanılır. Aksi gerçekleşirse Google’ın saf Android deneyimi bile arayüzün akıcılığında eksiltmelere sebebiyet verebilir.

https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-4-ufs-2-1-storage/