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Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak

Google'ın önümüzdeki ay tanıtılacak amiral gemisi Pixel 4 ve Pixel 4 XL, yeni çıkan benchmark skorlarına göre eski jenerasyon UFS 2.1 depolama ile gelecek. Bu fark arayüzü yavaşlatabilir.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen yıl, Android telefon üreticileri akıllı telefonlarını 8GB RAM kapasitelerinde satışa sunarken Google, geri adım atarak Pixel 3 ve 3 XL modellerini 4GB LPDDR4x RAM ile çıkarmıştı. Bu yıl da aynı kategoride bir taviz vereceği düşünülen Google, herkes yüksek hızlı depolama birimlerine geçmişken yavaş kalacak. 
UFS 3.0 depolama birimi, OnePlus 7 Pro ve Galaxy Note 10 modellerinde yer aldığından beri akıcılıkta ciddi bir fark hissedilmeye başlandı. Bu akıcılık, elde edilen raporlara göre Google’ın amiral gemilerinde en azından donanım tarafında olmayacak. Firma, bildiğiniz üzere donanım açısından mütevazi davransa da yazılım olarak bu açığı fazlasıyla kapatmayı şimdiye kadar başardı. 
91mobiles tarafından keşfedilen sızdırılmış bir benchmark sonucuna göre, Pixel 4 depolama hızı sıralı okuma kategorisinde 655,57 MB/s, sıralı yazmada ise 254,48 MB/s ile görülüyor. Benzer bir test yazılımında Galaxy Note 10, yaklaşık 1600 MB/s okuma, 600 MB/s yazmaya ulaşabiliyor. Bu fark açıkça iki cihaz arasındaki farklı depolama birimi teknolojilerinden kaynaklanıyor.
Bu sızıntı umarız Google’ın mühendislik örneklerinden bir tanesine aittir ve son üründe yüksek hızlı UFS 3.0 depolama kullanılır. Aksi gerçekleşirse Google’ın saf Android deneyimi bile arayüzün akıcılığında eksiltmelere sebebiyet verebilir.


https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-4-ufs-2-1-storage/ Yorum Yaz
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khaos 11 dk.
google telefonu satmamak için elinden geleni yapıyor 1 ay önce tamamen pixel 4 e odaklanmıştım ama pil/kamera sensör/çözünürlük/optik zoom konusunda hiç bir şey vaad etmemesi beni iyici soğuttu çıksın bakalım ilk testler neyi gösterecek.
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BarGoS 27 dk.
Yine her türlü Samsung tan seri çalışır , elimdeki 2 xl bile 2 aylik s10+ tan daha seri arayüz e sahip. Samsung belli bir sure sonra şişiyor.
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El Fuego 54 dk.
Pixel ile Nexus'da yakaladığı 7 seriyi göremez Google.
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smart1978 1 sa.
Samsung o kadar agirlastirilmis bir arayuzle geliyor fazladan RAM ve UFS 3.0 ile anca akicilik elde ediyor... Pixel 4 lerde yag gibi akacak ve emsalleri de bol ...
Biz tuketiciler icin sonuc onemlidir. Cunki Note10+ ve Note10 SAF Android ile gelmiyor :) ...
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Xloud 1 sa.
iPhone 11'ler de daha yavaş ama böyle haber girmediniz tanıtılmış Türkiye'de satılan bir cihaz olmasına rağmen neden?
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esmerbuyucu 2 sa.
Umalım ki bu haberi okuyanları ilgilendirmeyen bir haberden devlet bekâsı gibi bahsedilmesin... İsterse UFS 2.1 kullanılsın, kimene.
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