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Xiaomi CC9’un Avrupa versiyonu Mi 9 Lite geliyor

Xiaomi geçtiğimiz Temmuz ayında Çin'de piyasaya sürdüğü Mi CC9'un global versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Avrupa pazarında Mi 9 Lite olarak boy gösterecek telefon için geri sayım başladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 9 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Mi 9 Lite olarak adlandırılan telefon geçtiğimiz Temmuz ayında Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi Mi CC9'un global versiyonu olacak.
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Şirketin yayınladığı poster Mi 9 Lite lansmanının 16 Eylül'de İspanya'da gerçekleştirileceğini gösteriyor. Böylelikle Mi CC9'un Çin dışında Mi A3 Pro olarak satışa sunulacağına yönelik iddialar da çürümüş oldu.
Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.39 inç Süper AMOLED ekran taşıyacak. Gücünü ise Snapdragon 710 yonga setinden alacağını belirtelim. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak.

Fiyat etiketi de belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite'ın arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. 18 W hızlı şarj destekli 4.030 mAh pil içerecek telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.
Mi 9 Lite'ın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 365 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılan versiyonunun ise 385 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.


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TearsForFears 35 dk.
Realmenin 200 dolara verdiği donanımı 365 dolardan zor satarsın şayomi. Kaldı ki o fiyatta mi 9t var artık
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El Fuego 1 sa.
Uyduruk. Çöp.
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intel7mix 1 sa.
Bunda saf arayüz olsaydı keşke...
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Jon_Kar 1 sa.
Xiaomi de simarmaya basladi musteriden iyi bir dayak istiyor sanirim
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japon karınca 1 sa.
Mi 9T şu an 2650 civarında, bence bu işlemci ve bu fiyatla boşa gelir buraya.
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DokuzKuyrukluTilki 1 sa.
400 Euro mu? Görüşürüz.
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