Xiaomi CC9’un Avrupa versiyonu Mi 9 Lite geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 9 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Mi 9 Lite olarak adlandırılan telefon geçtiğimiz Temmuz ayında Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi Mi CC9'un global versiyonu olacak.

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Şirketin yayınladığı poster Mi 9 Lite lansmanının 16 Eylül'de İspanya'da gerçekleştirileceğini gösteriyor. Böylelikle Mi CC9'un Çin dışında Mi A3 Pro olarak satışa sunulacağına yönelik iddialar da çürümüş oldu.

Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.39 inç Süper AMOLED ekran taşıyacak. Gücünü ise Snapdragon 710 yonga setinden alacağını belirtelim. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak.

Fiyat etiketi de belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite'ın arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. 18 W hızlı şarj destekli 4.030 mAh pil içerecek telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.

Mi 9 Lite'ın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 365 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılan versiyonunun ise 385 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.