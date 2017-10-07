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Google Pixelbook Pen, AAAA pille çalışıyor

Google tarafından kısa süre önce tanıtılan Pixelbook Pen'in ürün sayfasında, stylus kalemin pek yaygın olarak kullanılmayan AAAA pille çalıştığı yazıyor. Detaylar haberimizde...
1 yıl
2,5b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, kısa süre önce Pixelbook formunda yeni bir Chrome OS dizüstü bilgisayar tanıttı. Pixelbook Pen olarak adlandırılan stylus kalemle birlikte tanıtılan bu bilgisayar bir anlamda Apple MacBook'lar ve Microsoft Surface tabletlere karşı rekabet etmek amacıyla piyasaya sürülmüş durumda.
Ayrıca Bkz. "Yeni Pixelbook tanıtıldı!"
Yeni dizüstü bilgisayarı satın almayı planlayan kullanıcıların Pixelbook Pen'in güç gereksinimlerini dikkate alması gerekecek. Çünkü Google Store'da yer alan bilgilere göre kalem çok fazla yaygın olarak kullanılmayan AAAA pille çalışıyor. Çoğunuzun da bildiği gibi AA ve AAA pilleri marketlerde bile kolayca satın alabiliyoruz ancak AAAA pilleri bulmak biraz daha zor olabiliyor
Kalemin pili bittiğinde kullanıcıların yeni bir pil takarak kullanmaya devam edebilecek olmaları güzel. Ancak pil bittiğinde yedek pili olmayan kullanıcılara, kalemi şarj etmek için başka bir yol sunulmamış gibi görünüyor. Pixelbook Pen'in AAAA pille çalışan ilk kalem olmadığını, Surface Pen'in de aynı pille çalıştığını belirtelim.
Maalesef Google, Pixelbook Pen'in tek bir pille ne kadar süre kullanılabileceğini söylemiyor. Bu anlamda cihazı satın almak isteyenlerin kötü bir sürprizle karşılaşmamak için AAAA pil stoklaması gerekecek.

https://9to5google.com/2017/10/04/googles-99-pixelbook-pen-requires-an-aaaa-battery-to-work/ Yorum Yaz
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Guest-9E354C1A9 1 yıl en beğenilen
Çook da fazla pil tüketeceğini sanmam. Yılda 1 pil ancak biter heralde, tasarıma bunu sığdırabilmiş adamlar... Büyük dert olmasa gerek.
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Aether 1 yıl
bir arama yaptım zilyon tane dükkanda stoğu var. hepsiburada da 2 tanesi 7 lira olan şey nasıl zor bulunur anlamadım.
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Umutcan 1 yıl
Surface pro'nun kalemi aynı pili kullanıyor, ben 7 ay kadar düzenli kullandım öyle değiştirdim. Çok sıkıntı değil şahsen.
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Manchester United 1 yıl
Öyle çok pil harcıyacağını sanmam. Yılda 1 sefer falan değiştirilir. Keşke şarjlı olsaymış daha iyi olurmuş.
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hacı1992 1 yıl
hepsiburada.com/...
Valla bence markete gitmek zor :). Sadece 2 gün beklersiniz en fazla. Kapınıza gelir mis gibi.
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smart1978 1 yıl
Bende Surface Pro4 var epey uzun gidiyor.
EK olarak Ipad Pro 10.5 ve Apple Pencil da var . Apple Pencil dehset cabukcak hizli bitiyor ....
Surface Pro4 veya Pixelbook icin dert edileemz. Herhangi bir cihazi alan AAAA pillerini de yedek mahiyetiyle de alir ...
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Guest-9E354C1A9 1 yıl en beğenilen
Çook da fazla pil tüketeceğini sanmam. Yılda 1 pil ancak biter heralde, tasarıma bunu sığdırabilmiş adamlar... Büyük dert olmasa gerek.
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SONEKTRA 1 yıl
Keşke şarj edilebilir yapsalarmış
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