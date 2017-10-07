Google Pixelbook Pen, AAAA pille çalışıyor

Google, kısa süre önce Pixelbook formunda yeni bir Chrome OS dizüstü bilgisayar tanıttı. Pixelbook Pen olarak adlandırılan stylus kalemle birlikte tanıtılan bu bilgisayar bir anlamda Apple MacBook'lar ve Microsoft Surface tabletlere karşı rekabet etmek amacıyla piyasaya sürülmüş durumda.

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"Yeni Pixelbook tanıtıldı!"

Yeni dizüstü bilgisayarı satın almayı planlayan kullanıcıların Pixelbook Pen'in güç gereksinimlerini dikkate alması gerekecek. Çünkü Google Store'da yer alan bilgilere göre kalem çok fazla yaygın olarak kullanılmayan AAAA pille çalışıyor. Çoğunuzun da bildiği gibi AA ve AAA pilleri marketlerde bile kolayca satın alabiliyoruz ancak AAAA pilleri bulmak biraz daha zor olabiliyor

Kalemin pili bittiğinde kullanıcıların yeni bir pil takarak kullanmaya devam edebilecek olmaları güzel. Ancak pil bittiğinde yedek pili olmayan kullanıcılara, kalemi şarj etmek için başka bir yol sunulmamış gibi görünüyor. Pixelbook Pen'in AAAA pille çalışan ilk kalem olmadığını, Surface Pen'in de aynı pille çalıştığını belirtelim.

Maalesef Google, Pixelbook Pen'in tek bir pille ne kadar süre kullanılabileceğini söylemiyor. Bu anlamda cihazı satın almak isteyenlerin kötü bir sürprizle karşılaşmamak için AAAA pil stoklaması gerekecek.

https://9to5google.com/2017/10/04/googles-99-pixelbook-pen-requires-an-aaaa-battery-to-work/