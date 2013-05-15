Google Plus yenilenmiş arayüzüyle rekabeti artırma niyetinde





Galaxy S4 Google Edition ile I/O 2013 katılımcılarına sürpriz yapan Google, sosyal ağı Google Plus'ı da baştan aşağı yeniledi.





Yaklaşık iki yıldır sosyal ağ pazarında iddialı olmaya çalışan Google Plus, 41 yeni özellik kazandığı baştan aşağı yenilenmiş arayüzüyle geliştirici konferansında görücüye çıktı.





Tasarım anlamında Pinterest'in akış ekranını oldukça andıran arayüz, tablo benzeri dizilim ile mobil cihazlar için de uyumlu bir konsept benimsemiş. Üçe kadar artırılan kolonlar dönüş, kayan menüler gibi pek çok yeni animasyon kazanıyor. Google gönderilerinizi analiz ederek otomiatk olarak ilgili etiketleri ekleyebiliyor. Gönderiler de artık kart görünümünde olacak. Örneğin Eyfel kulesinin görseline sahipseniz, kartı katladığınızda Google otomatik olarak aynı nesnenin diğer görsellerini karşınıza getiriyor.





Hangouts da artık ayrı bir uygulama olarak Android ve iOS işletim sistemlerinde ayrıca webde yerini alacak. Tüm sohbetler anlık ve canlı olurken, sohbete katılanlar ve yazı yazanlar görülebiliyor. Tüm sohbetler cihazlar arası senkronize ediliyor ve kaydediliyor.Tek bir butonla metin sohbeti grup sohbetine dönüştürülebiliyor.





Google Plus ilk günden itibaren fotoğraflarınızı senkronize etmeye başlıyor ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için 5GB, standart çözünürlüklü fotoğraflar için ise sınırsız depolama alanı sunuluyor. Google bulanık, çift, kötü çekilmiş fotoğrafları ve manzaraları algılayabiliyor ve sıralamayı buna göre yapıyor. Ayrıca Google kumlanma veya kötü çekimleri de otomatik olarak düzeltme imkanı sunuyor. Google Plus'ın yeni arayüzü ilerleyen haftalarda kullanıcılara gönderilmeye başlanacak.





http://www.phonearena.com/news/Google-Plus-overhauled-new-Stream-new-Hangouts-and-auto-awesome-Photos_id43081