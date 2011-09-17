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Google Propeller hizmeti iPad ve Honeycomb için haber beslemelerinde devrim vaad ediyor

7 yıl
3,3b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gezdiğiniz ve takip etmek istediğiniz sitelerin güncellemelerini basit metin formatında okumanızı sağlayan Rich Site Summary-Zengin Site Özetleri /RSS hizmeti özellikle mobil alanda sıkça kullanılıyor. Sadece metin olarak okunabilen RSS beslemeleri son dönemlerde Pulse ve Flipboard gibi uygulamalarla bir adım daha ileri gitti. 

Bu uygulamalar metnin yanında resim ve link gibi zengin içerikleri ekleyerek özetlerin magazin tadında okunmasını sağladı. RSS konusunda önemli bir boşluğu dolduran uygulamalar oldukça popüler oldu. Bu popülariteden faydalanmak isteyen son firma ise Google. 

Google geçtiğimiz yıl bu tür bir hizmet sunan Fast Flip firmasını satın almıştı. Fast Flip bir haber okuma sistemi. Yeni sitelerin ekren görüntülerini alan Fast Flip bunları sayfa sayfa sıralıyor ve okuyucunun beğenisine sunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda bahar temizliği kapsamında Fast Flip de kapatılmış ve başka bir Google hizmetinde ortaya çıkacağı belirtilmişti. 

AllThingsD sitesinin haberine göre Google sosyal haber okuma aracı Propeller'ı yayına sokmak üzere. Android Honeycomb tabletler ve iPad modeli için erişilebilir olacak Propeller devrimci bir anlayışa sahip olacak. 

Şu aşamada hizmetin nasıl olacağı ve neler sunacağı bilinmiyor. Google News hizmetinden beslemeler alarak kullanıcının ilgisine göre otomatik olarak başlıkları ekrana getireceği tahmin ediliyor. Fakat Pulse ve Flipboard gibi rakiplerini geride bırakacağı konusunda Google çok iddialı.

Google Propeller firmanın ileride deveye alacağı ilgi çekici hizmetlerinin sadece bir tanesi olacak. 

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