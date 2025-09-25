Google Haritalar bulanık görüntülerden kurtuldu, artık uydu görünümü daha net

Google Haritalar Türkiye artık net
Özellikle Tesla ve TOGG elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye haritalarındaki uydu görünümünü net bir şekilde görebilmek için ülke ya da dili değiştirmek zorunda kalması, bölgenin Türkiye seçilmesi halinde otomatik varsayılan harita moduna geçmesi uzun süredir eleştiri konusuydu.
2015 yılından bu yana devam eden uygulamaya Google Haritalar bu haftadan itibaren son verdi. Artık uygulamada ülke veya dil değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcılar net haliyle uydu görünümüne erişebilecek. Bununla birlikte askeri tesisler, MKE gibi kritik noktalarda bulanıklığın devam ettiği görülüyor.
204 Kişi Okuyor (32 Üye, 172 Misafir) 11 Masaüstü 193 Mobil
5053 kez okundu.
20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
google haritalar, google ve