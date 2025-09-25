Google Haritalar bulanık görüntülerden kurtuldu, artık uydu görünümü daha net

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir ulusal güvenlik ve gizlilik konuları nedeniyle Google Haritalar uygulamasında Türkiye haritasının uydu görünümünün bulanık olarak gösterilmesi tarihe karıştı. Bundan sonra ülke değiştirmeye gerek yok.

Google Haritalar Türkiye artık net

Özellikle Tesla ve TOGG elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye haritalarındaki uydu görünümünü net bir şekilde görebilmek için ülke ya da dili değiştirmek zorunda kalması, bölgenin Türkiye seçilmesi halinde otomatik varsayılan harita moduna geçmesi uzun süredir eleştiri konusuydu.

Google Play artık daha akıllı 1 gün önce eklendi

2015 yılından bu yana devam eden uygulamaya Google Haritalar bu haftadan itibaren son verdi. Artık uygulamada ülke veya dil değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcılar net haliyle uydu görünümüne erişebilecek. Bununla birlikte askeri tesisler, MKE gibi kritik noktalarda bulanıklığın devam ettiği görülüyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google Haritalar'dan 11 yıllık uygulamaya son

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: