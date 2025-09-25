Giriş
    Google Haritalar bulanık görüntülerden kurtuldu, artık uydu görünümü daha net

    Google Haritalar uygulamasının Türkçe dili ve Türkiye bölgesi seçildiğinde uydu görünümünü bulanık göstermesi veya otomatik varsayılan moda geçmesi sona eriyor.  

    Google Haritalar Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir ulusal güvenlik ve gizlilik konuları nedeniyle Google Haritalar uygulamasında Türkiye haritasının uydu görünümünün bulanık olarak gösterilmesi tarihe karıştı. Bundan sonra ülke değiştirmeye gerek yok. 

    Google Haritalar Türkiye artık net

    Özellikle Tesla ve TOGG elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye haritalarındaki uydu görünümünü net bir şekilde görebilmek için ülke ya da dili değiştirmek zorunda kalması, bölgenin Türkiye seçilmesi halinde otomatik varsayılan harita moduna geçmesi uzun süredir eleştiri konusuydu. 

    2015 yılından bu yana devam eden uygulamaya Google Haritalar bu haftadan itibaren son verdi. Artık uygulamada ülke veya dil değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcılar net haliyle uydu görünümüne erişebilecek. Bununla birlikte askeri tesisler, MKE gibi kritik noktalarda bulanıklığın devam ettiği görülüyor. 
     

    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    HABERİN ETİKETLERİ
    google haritalar, google
    Teknoloji Haberleri Internet
