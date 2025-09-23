Giriş
    Amazon Prime iptal tuzağı davasıyla karşı karşıya

    Amazon Prime hizmetinin abonelik başlatırken kafa karıştırıcı yöntemler uyguladığı ve aboneliği sonlandırırken ise çıkmaz yollara sürüklediği iddiasıyla dava açıldı.

    Amazon Prime Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime düzenli olarak gerçekleştirdiği indirim haftaları ile merakla takip edilen platformlardan birisi haline geldi. Ne var ki ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Prime’ın arka planında kullanıcıları yanıltan bir sistem olduğunu iddia ediyor.

    Amazon Prime’a darbe

    Genelde aboneliklerin sona erdirilmesi süreci biraz zahmetlidir ancak Amazon Prime hizmetinin bu işi daha karmaşık ve pes ettirici hale getirdiği iddia ediliyor. FTC, Amazon’un kullanıcıların açık rızası olmadan üyelik başlatmasını ve iptal sürecinde kafa karıştırıcı adımlar sunmasını aldatıcı strateji olarak nitelendiriyor.

    2023 yılında açılan dava kapsamında FTC, Amazon’un kullanıcıları Prime’a üye yaparken karanlık tasarım denilen manipülatif yöntemler kullandığını ve üyeliği iptal etmeyi neredeyse imkânsız hale getirdiğini savunuyor. 

    Bu davanın duruşmaları başlamak üzere iken benzer bir davada federal bir yargıç, Amazon’un üyelik şartlarını tam olarak açıklamadan faturalandırma bilgilerini toplayarak Çevrim İçi Alışveriş Yapanların Güvenini Yeniden Sağlama Yasası’nı (ROSCA) ihlal ettiğine hükmetti.

    Sektörü yeniden şekillendirebilir

    Bu hüküm FTC’nin davasında elini oldukça güçlendiriyor zira jüri de kullanıcıların aldatıldığına yönelik kanaate sahip. Eğer FTC davayı kazanırsa, Amazon’un iki üst düzey yöneticisi doğrudan sorumlu tutulabilir.

    Ayrıca bu karar, sadece Amazon’u değil, genel olarak tüm dijital abonelik sistemlerini kökten değiştirebilir. Aboneliklerde yarı gizli şartlara son verilmesi ve şeffaf süreçlerin zorunlu hale gelmesi gündeme gelebilir. Amazon ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve hem üyelik hem de iptal sürecinin açık ve yasal olduğunu savunuyor.

